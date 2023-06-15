ЮАР опровергла сообщения о погрузке оружия на борт российского судна
Минобороны ЮАР: российское судно в декабре доставило партию оружия, заказанную в 2018 году
Вид на Кейптаун, ЮАР. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российское судно Lady R в декабре 2022 года не грузило на свой борт какое-либо оружие на базе ВМС ЮАР, а доставило партию для южноафриканских сил, которая была заказана еще в 2018 году, заявила глава минобороны республики Танди Модисе.
В декабре 2022 года российское судно Lady R пришвартовывалось в ЮАР. Корабль пробыл на военной базе ЮАР с 6 по 8 декабря. В мае 2023 года посол США в ЮАР Рубен Бригети, ссылаясь на прибытие российского корабля на базу ВМС ЮАР Саймонстаун, заявил, что республика якобы поставляет вооружение российской армии. По его утверждению, в США уверены, что на корабль якобы "грузили оружие и боеприпасы", после чего он вернулся в Россию. Власти ЮАР заявили, что утверждения Бригети не содержат никаких доказательств. В МИД ЮАР затем сообщили, что посол США после официального протеста со стороны ведомства признал, что перешел черту, и извинился.
"Мы не сделали ничего плохого. <…> Мы заказали и получили партию", - процитировал портал EWN Reporter слова Модис, которая также заявила, что нет никакой необходимости расследовать ситуацию вокруг Lady R, так как судно перевозило партию для вооруженных сил ЮАР, заказанную еще в 2018 году. По ее словам, никакой погрузки оружия на борт Lady R в декабре не было.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя заявления посла США в ЮАР по теме якобы поставок оружия России, заявлял, что риторика США в адрес ЮАР и партнеров по поводу отношений с Москвой - укоренившаяся привычка Вашингтона давить на страны с независимой политикой. В офисе президента ЮАР отметили, что республика проведет независимое расследование обвинений в поставках оружия, а разведсообщество США может предоставить свои доказательства в случае их наличия.