https://ria.ru/20230615/oruzhie-1878198317.html

ЮАР опровергла сообщения о погрузке оружия на борт российского судна

ЮАР опровергла сообщения о погрузке оружия на борт российского судна - РИА Новости, 15.06.2023

ЮАР опровергла сообщения о погрузке оружия на борт российского судна

Российское судно Lady R в декабре 2022 года не грузило на свой борт какое-либо оружие на базе ВМС ЮАР, а доставило партию для южноафриканских сил, которая была... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T01:53

2023-06-15T01:53

2023-06-15T01:56

в мире

юар

сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148002/29/1480022900_0:0:5473:3080_1920x0_80_0_0_fccdbe38a66a8c4f6e6765fd4e4b7411.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российское судно Lady R в декабре 2022 года не грузило на свой борт какое-либо оружие на базе ВМС ЮАР, а доставило партию для южноафриканских сил, которая была заказана еще в 2018 году, заявила глава минобороны республики Танди Модисе. В декабре 2022 года российское судно Lady R пришвартовывалось в ЮАР. Корабль пробыл на военной базе ЮАР с 6 по 8 декабря. В мае 2023 года посол США в ЮАР Рубен Бригети, ссылаясь на прибытие российского корабля на базу ВМС ЮАР Саймонстаун, заявил, что республика якобы поставляет вооружение российской армии. По его утверждению, в США уверены, что на корабль якобы "грузили оружие и боеприпасы", после чего он вернулся в Россию. Власти ЮАР заявили, что утверждения Бригети не содержат никаких доказательств. В МИД ЮАР затем сообщили, что посол США после официального протеста со стороны ведомства признал, что перешел черту, и извинился. "Мы не сделали ничего плохого. <…> Мы заказали и получили партию", - процитировал портал EWN Reporter слова Модис, которая также заявила, что нет никакой необходимости расследовать ситуацию вокруг Lady R, так как судно перевозило партию для вооруженных сил ЮАР, заказанную еще в 2018 году. По ее словам, никакой погрузки оружия на борт Lady R в декабре не было. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя заявления посла США в ЮАР по теме якобы поставок оружия России, заявлял, что риторика США в адрес ЮАР и партнеров по поводу отношений с Москвой - укоренившаяся привычка Вашингтона давить на страны с независимой политикой. В офисе президента ЮАР отметили, что республика проведет независимое расследование обвинений в поставках оружия, а разведсообщество США может предоставить свои доказательства в случае их наличия.

https://ria.ru/20230530/yuar-1874989424.html

https://ria.ru/20230515/yuar-1871810403.html

юар

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, юар, сша, россия