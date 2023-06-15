https://ria.ru/20230615/oon-1878286744.html
ООН превратилась в дипломатическое казино, заявил Лукашенко
ООН превратилась в дипломатическое казино, заявил Лукашенко - РИА Новости, 15.06.2023
ООН превратилась в дипломатическое казино, заявил Лукашенко
Организация Объединенных Наций превратилась в дипломатическое казино, где заправляют западные воротилы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T12:13
2023-06-15T12:13
2023-06-15T12:13
в мире
белоруссия
александр лукашенко
оон
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МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Организация Объединенных Наций превратилась в дипломатическое казино, где заправляют западные воротилы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, слова которого цитирует агентство БелТА.Глава белорусского государства в пятницу принимает верительные грамоты послов Кореи, Мексики, Таиланда, Эквадора, Таджикистана, Ирана, Ганы, Панамы и Мавритании. "ООН из цивилизованной диалоговой площадки для разрешения споров и дискуссий о будущем развитии мира превратилась в дипломатическое казино, где заправляют западные воротилы. Пока заправляют", - сказал Лукашенко.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, оон
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, ООН
ООН превратилась в дипломатическое казино, заявил Лукашенко
Лукашенко: ООН превратилась в дипломатическое казино, где заправляют западные воротилы