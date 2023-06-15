https://ria.ru/20230615/oon-1878286744.html

ООН превратилась в дипломатическое казино, заявил Лукашенко

ООН превратилась в дипломатическое казино, заявил Лукашенко - РИА Новости, 15.06.2023

ООН превратилась в дипломатическое казино, заявил Лукашенко

Организация Объединенных Наций превратилась в дипломатическое казино, где заправляют западные воротилы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T12:13

2023-06-15T12:13

2023-06-15T12:13

в мире

белоруссия

александр лукашенко

оон

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МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Организация Объединенных Наций превратилась в дипломатическое казино, где заправляют западные воротилы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, слова которого цитирует агентство БелТА.Глава белорусского государства в пятницу принимает верительные грамоты послов Кореи, Мексики, Таиланда, Эквадора, Таджикистана, Ирана, Ганы, Панамы и Мавритании. "ООН из цивилизованной диалоговой площадки для разрешения споров и дискуссий о будущем развитии мира превратилась в дипломатическое казино, где заправляют западные воротилы. Пока заправляют", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20230612/sovbez-1877685136.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, оон