https://ria.ru/20230615/obstrel-1878477740.html

При обстреле Озерьяновки из РСЗО пострадал мирный житель

При обстреле Озерьяновки из РСЗО пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.06.2023

При обстреле Озерьяновки из РСЗО пострадал мирный житель

Украинские войска в 20.30 выпустили шесть ракет из РСЗО по Озеряновке в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T21:16

2023-06-15T21:16

2023-06-15T21:40

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

куйбышевский район

сцкк

украина

происшествия

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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска в 20.30 выпустили шесть ракет из РСЗО по Озеряновке в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлению: 20.30 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Озеряновка: выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении. В результате обстрела был ранен мужчина 1964 года рождения и повреждены четыре частных домовладения.Затем в 20.55 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230615/zelenskiy-1878470815.html

донецкая народная республика

куйбышевский район

украина

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донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк, украина, происшествия