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При обстреле Озерьяновки из РСЗО пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:16 15.06.2023 (обновлено: 21:40 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/obstrel-1878477740.html
При обстреле Озерьяновки из РСЗО пострадал мирный житель
При обстреле Озерьяновки из РСЗО пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.06.2023
При обстреле Озерьяновки из РСЗО пострадал мирный житель
Украинские войска в 20.30 выпустили шесть ракет из РСЗО по Озеряновке в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T21:16
2023-06-15T21:40
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
куйбышевский район
сцкк
украина
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска в 20.30 выпустили шесть ракет из РСЗО по Озеряновке в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлению: 20.30 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Озеряновка: выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении. В результате обстрела был ранен мужчина 1964 года рождения и повреждены четыре частных домовладения.Затем в 20.55 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230615/zelenskiy-1878470815.html
донецкая народная республика
куйбышевский район
украина
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донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район, СЦКК, Украина, Происшествия
При обстреле Озерьяновки из РСЗО пострадал мирный житель

При обстреле Озерьяновки из РСЗО пострадал мужчина

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент ракеты
Фрагмент ракеты - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент ракеты. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска в 20.30 выпустили шесть ракет из РСЗО по Озеряновке в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлению: 20.30 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Озеряновка: выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.
В результате обстрела был ранен мужчина 1964 года рождения и повреждены четыре частных домовладения.
Затем в 20.55 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКуйбышевский районСЦККУкраинаПроисшествия
 
 
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