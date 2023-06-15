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Украинские войска выпустили еще три ракеты из РСЗО по Волновахе в ДНР

Украинские войска выпустили еще три ракеты из РСЗО по Волновахе в ДНР - РИА Новости, 15.06.2023

Украинские войска выпустили еще три ракеты из РСЗО по Волновахе в ДНР

Украинские войска в четверг в 18.00 выпустили еще три ракеты из РСЗО по Волновахе, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T18:59

2023-06-15T18:59

2023-06-15T18:59

специальная военная операция на украине

волноваха

донецкая народная республика

украина

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска в четверг в 18.00 выпустили еще три ракеты из РСЗО по Волновахе, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.00 – населенный пункт Селидово – населенный пункт Волноваха: выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало, что в 16.40 украинские войска открыли огонь по Волновахе, выпустив по населенному пункту Волноваха три ракеты из РСЗО.

волноваха

донецкая народная республика

украина

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волноваха, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия