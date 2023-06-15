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Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Волновахе в ДНР - РИА Новости, 15.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:06 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/obstrel-1878400986.html
Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Волновахе в ДНР
Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Волновахе в ДНР - РИА Новости, 15.06.2023
Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Волновахе в ДНР
Украинские войска в 16.40 выпустили три ракеты из РСЗО по Волновахе, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T17:06
2023-06-15T17:06
специальная военная операция на украине
происшествия
волноваха
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска в 16.40 выпустили три ракеты из РСЗО по Волновахе, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.40 – населенный пункт Селидово – населенный пункт Волноваха: выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены. Кроме того, в 14.35 украинские войска открыли огонь по Петровскому и Кировскому районам Донецка, выпустив по городу семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230615/vsu-1878369206.html
волноваха
донецкая народная республика
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происшествия, волноваха, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волноваха, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Волновахе в ДНР

Представительство ДНР: украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Волновахе

© Фото : ВГА Новой Каховки Осколок снаряда РСЗО
Осколок снаряда РСЗО - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : ВГА Новой Каховки
Осколок снаряда РСЗО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска в 16.40 выпустили три ракеты из РСЗО по Волновахе, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.40 – населенный пункт Селидово – населенный пункт Волноваха: выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.
Кроме того, в 14.35 украинские войска открыли огонь по Петровскому и Кировскому районам Донецка, выпустив по городу семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВолновахаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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