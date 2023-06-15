https://ria.ru/20230615/obstrel-1878324713.html
Украинские военные обстреляли жилые дома в Донецке
Украинские военные обстреляли жилые дома в Донецке - РИА Новости, 15.06.2023
Украинские военные обстреляли жилые дома в Донецке
Украинские боевики обстреляли жилые дома в Киевском районе Донецка из артиллерии калибра натовского образца, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T13:45
2023-06-15T13:45
2023-06-15T14:12
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли жилые дома в Киевском районе Донецка из артиллерии калибра натовского образца, передает корреспондент РИА Новости. Попадания снарядов пришлись по жилым домам по адресам: ул. Куинджи 23, 25 и 27; ул. Коминтерна, 50. В домах серьезные разрушения. Выбиты стекла. Стены посечены осколками. По предварительным данным, жертв нет. Обнаружены фрагменты натовских боеприпасов. На месте работают экстренные службы и правоохранители ДНР. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 07.25 по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка было выпущено со стороны Украины семь снарядов калибром 155 миллиметров.
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Разрушенные здания и выбитые окна: жилые кварталы Донецка после обстрела ВСУ
ВСУ обстреляли жилые кварталы Донецка
2023-06-15T13:45
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РИА Новости
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донецк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские военные обстреляли жилые дома в Донецке
Украинские боевики обстреляли жилые дома в Киевском районе Донецка из артиллерии