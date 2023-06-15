https://ria.ru/20230615/obstrel-1878281615.html
При обстреле украинскими войсками Херсонской области погиб ребенок
При обстреле украинскими войсками Херсонской области погиб ребенок - РИА Новости, 15.06.2023
При обстреле украинскими войсками Херсонской области погиб ребенок
Ребенок погиб в результате обстрела украинскими войсками поселка Днепряны в Херсонской области, сообщает администрация Новокаховского городского округа. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T11:55
2023-06-15T11:55
2023-06-15T11:55
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
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украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Ребенок погиб в результате обстрела украинскими войсками поселка Днепряны в Херсонской области, сообщает администрация Новокаховского городского округа. Ранее администрация заявила, что под обстрелом в Днепрянах улица Межевича - по предварительным данным, "есть раненые и погибшие". "В Днепрянах в результате минометного обстрела со стороны украинских боевиков погиб ребенок возрастом 1 год и 4 месяца. На момент обстрела он находился во дворе дома", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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При обстреле украинскими войсками Херсонской области погиб ребенок
Новокаховские власти сообщили о гибели ребенка при обстреле ВСУ поселка Днепряны
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Ребенок погиб в результате обстрела украинскими войсками поселка Днепряны в Херсонской области, сообщает администрация Новокаховского городского округа.
Ранее администрация заявила, что под обстрелом в Днепрянах улица Межевича - по предварительным данным, "есть раненые и погибшие".
"В Днепрянах в результате минометного обстрела со стороны украинских боевиков погиб ребенок возрастом 1 год и 4 месяца. На момент обстрела он находился во дворе дома", - говорится в сообщении.
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