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При обстреле украинскими войсками Херсонской области погиб ребенок

При обстреле украинскими войсками Херсонской области погиб ребенок - РИА Новости, 15.06.2023

При обстреле украинскими войсками Херсонской области погиб ребенок

Ребенок погиб в результате обстрела украинскими войсками поселка Днепряны в Херсонской области, сообщает администрация Новокаховского городского округа. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T11:55

2023-06-15T11:55

2023-06-15T11:55

специальная военная операция на украине

происшествия

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вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Ребенок погиб в результате обстрела украинскими войсками поселка Днепряны в Херсонской области, сообщает администрация Новокаховского городского округа. Ранее администрация заявила, что под обстрелом в Днепрянах улица Межевича - по предварительным данным, "есть раненые и погибшие". "В Днепрянах в результате минометного обстрела со стороны украинских боевиков погиб ребенок возрастом 1 год и 4 месяца. На момент обстрела он находился во дворе дома", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230511/donbass-1871030222.html

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Кирилл Волков

происшествия, херсонская область , россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр