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При обстреле украинскими войсками Херсонской области погиб ребенок - РИА Новости, 15.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:55 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/obstrel-1878281615.html
При обстреле украинскими войсками Херсонской области погиб ребенок
При обстреле украинскими войсками Херсонской области погиб ребенок - РИА Новости, 15.06.2023
При обстреле украинскими войсками Херсонской области погиб ребенок
Ребенок погиб в результате обстрела украинскими войсками поселка Днепряны в Херсонской области, сообщает администрация Новокаховского городского округа. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T11:55
2023-06-15T11:55
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Ребенок погиб в результате обстрела украинскими войсками поселка Днепряны в Херсонской области, сообщает администрация Новокаховского городского округа. Ранее администрация заявила, что под обстрелом в Днепрянах улица Межевича - по предварительным данным, "есть раненые и погибшие". "В Днепрянах в результате минометного обстрела со стороны украинских боевиков погиб ребенок возрастом 1 год и 4 месяца. На момент обстрела он находился во дворе дома", - говорится в сообщении.
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происшествия, херсонская область , россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
При обстреле украинскими войсками Херсонской области погиб ребенок

Новокаховские власти сообщили о гибели ребенка при обстреле ВСУ поселка Днепряны

© Фото : Администрация Новокаховского городского округаПоследствия обстрела пгт Днепряны Новокаховского городского округа
Последствия обстрела пгт Днепряны Новокаховского городского округа - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : Администрация Новокаховского городского округа
Последствия обстрела пгт Днепряны Новокаховского городского округа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Ребенок погиб в результате обстрела украинскими войсками поселка Днепряны в Херсонской области, сообщает администрация Новокаховского городского округа.
Ранее администрация заявила, что под обстрелом в Днепрянах улица Межевича - по предварительным данным, "есть раненые и погибшие".
"В Днепрянах в результате минометного обстрела со стороны украинских боевиков погиб ребенок возрастом 1 год и 4 месяца. На момент обстрела он находился во дворе дома", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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