https://ria.ru/20230615/obstrel-1878279047.html

Украинские военные обстреляли поселок в Херсонской области

Украинские военные обстреляли поселок в Херсонской области - РИА Новости, 15.06.2023

Украинские военные обстреляли поселок в Херсонской области

Поселок Днепряны Херсонской области попал под обстрел украинских войск, по предварительной информации, есть жертвы среди мирного населения, сообщила в... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T11:51

2023-06-15T11:51

2023-06-15T11:51

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Поселок Днепряны Херсонской области попал под обстрел украинских войск, по предварительной информации, есть жертвы среди мирного населения, сообщила в Telegram-канале администрация Новокаховского округа. "Украинские боевики обстреливают пгт Днепряны Новокаховского городского округа. Под обстрелом ул. Межевича. По предварительным данным, есть раненые и погибшие среди мирного населения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230615/obstrely-1878267519.html

херсонская область

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2023

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херсонская область , происшествия