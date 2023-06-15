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Украинские военные обстреляли поселок в Херсонской области
Украинские военные обстреляли поселок в Херсонской области - РИА Новости, 15.06.2023
Украинские военные обстреляли поселок в Херсонской области
Поселок Днепряны Херсонской области попал под обстрел украинских войск, по предварительной информации, есть жертвы среди мирного населения, сообщила в... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T11:51
2023-06-15T11:51
2023-06-15T11:51
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Поселок Днепряны Херсонской области попал под обстрел украинских войск, по предварительной информации, есть жертвы среди мирного населения, сообщила в Telegram-канале администрация Новокаховского округа. "Украинские боевики обстреливают пгт Днепряны Новокаховского городского округа. Под обстрелом ул. Межевича. По предварительным данным, есть раненые и погибшие среди мирного населения", - говорится в сообщении.
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херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия
Украинские военные обстреляли поселок в Херсонской области
Администрация Новокаховского округа: ВСУ обстреляли поселок Днепряны в Херсонской области