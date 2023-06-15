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Украинские военные обстреляли поселок в Херсонской области - РИА Новости, 15.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:51 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/obstrel-1878279047.html
Украинские военные обстреляли поселок в Херсонской области
Украинские военные обстреляли поселок в Херсонской области - РИА Новости, 15.06.2023
Украинские военные обстреляли поселок в Херсонской области
Поселок Днепряны Херсонской области попал под обстрел украинских войск, по предварительной информации, есть жертвы среди мирного населения, сообщила в... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T11:51
2023-06-15T11:51
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Поселок Днепряны Херсонской области попал под обстрел украинских войск, по предварительной информации, есть жертвы среди мирного населения, сообщила в Telegram-канале администрация Новокаховского округа. "Украинские боевики обстреливают пгт Днепряны Новокаховского городского округа. Под обстрелом ул. Межевича. По предварительным данным, есть раненые и погибшие среди мирного населения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230615/obstrely-1878267519.html
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херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия
Украинские военные обстреляли поселок в Херсонской области

Администрация Новокаховского округа: ВСУ обстреляли поселок Днепряны в Херсонской области

© Фото : Администрация Новокаховского городского округаПоследствия обстрела пгт.Днепряны Новокаховского городского округа
Последствия обстрела пгт.Днепряны Новокаховского городского округа - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : Администрация Новокаховского городского округа
Последствия обстрела пгт.Днепряны Новокаховского городского округа
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Поселок Днепряны Херсонской области попал под обстрел украинских войск, по предварительной информации, есть жертвы среди мирного населения, сообщила в Telegram-канале администрация Новокаховского округа.
«
"Украинские боевики обстреливают пгт Днепряны Новокаховского городского округа. Под обстрелом ул. Межевича. По предварительным данным, есть раненые и погибшие среди мирного населения", - говорится в сообщении.
Директор департамента информации и печати, Министерство иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Киев продолжает обстрелы, пока Россия спасает людей, заявила Захарова
Вчера, 11:24
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьПроисшествия
 
 
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