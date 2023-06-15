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Украина обладает презумпцией невиновности в ОБСЕ, заявил постпред России - РИА Новости, 15.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:02 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/obse-1878255479.html
Украина обладает презумпцией невиновности в ОБСЕ, заявил постпред России
Украина обладает презумпцией невиновности в ОБСЕ, заявил постпред России - РИА Новости, 15.06.2023
Украина обладает презумпцией невиновности в ОБСЕ, заявил постпред России
Украина на площадке ОБСЕ сейчас обладает презумпцией невиновности, заявил РИА Новости постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T11:02
2023-06-15T11:02
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
александр лукашевич
обсе
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ВЕНА, 15 июн - РИА Новости. Украина на площадке ОБСЕ сейчас обладает презумпцией невиновности, заявил РИА Новости постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич. "В ОБСЕ мы четко видим, что риторика представителей западных стран фактически укладывается в логику военной пропаганды - никакой, даже малейшей объективности "в микрофон" им проявлять не разрешается. Тезисы крайне просты - Россия ответственна за все беды. Украина же защищается, поэтому обладает презумпцией невиновности - ей позволено все. Что ни происходит, все - "божья роса", - сказал Лукашевич. Он пояснил, что это касается и ударов по гражданской инфраструктуре, жилым кварталам, центрам городов. "Их либо вообще не замечают, либо "вешают" на Россию. Самый свежий эпизод - с подрывом формированиями киевского режима плотины Каховской ГЭС, в чем сразу стали обвинять Москву, для этого даже спешно созвали 6 июня внеочередное заседание Постоянного совета", - напомнил дипломат. По его словам, российская сторона постоянно привлекает внимание к фактам военных преступлений киевского режима. "Ставим на вид" подобное замалчивание фактов руководству структур ОБСЕ. И эту работу, разумеется, будем продолжать. Но поскольку логика нашими оппонентами используется военная, то рассчитывать, что они вдруг одумаются, внимут голосу разума и международного права вряд ли приходится", - считает собеседник агентства. Он добавил, что реальный перелом в мышлении возможен только в результате дальнейшего продвижения спецоперации. "Мы ясно говорим: никакое пропагандистское давление не ослабит решимость нашей страны защищать свои жизненные интересы и своих граждан", - заключил постпред РФ при ОБСЕ.
https://ria.ru/20230614/oskolki-1878093390.html
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в мире, россия, украина, александр лукашевич, обсе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Александр Лукашевич, ОБСЕ
Украина обладает презумпцией невиновности в ОБСЕ, заявил постпред России

Постпред Лукашевич: Украина на площадке ОБСЕ обладает презумпцией невиновности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПостоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на брифинге по итогам заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на брифинге по итогам заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на брифинге по итогам заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене
Читать ria.ru в
ВЕНА, 15 июн - РИА Новости. Украина на площадке ОБСЕ сейчас обладает презумпцией невиновности, заявил РИА Новости постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич.
«
"В ОБСЕ мы четко видим, что риторика представителей западных стран фактически укладывается в логику военной пропаганды - никакой, даже малейшей объективности "в микрофон" им проявлять не разрешается. Тезисы крайне просты - Россия ответственна за все беды. Украина же защищается, поэтому обладает презумпцией невиновности - ей позволено все. Что ни происходит, все - "божья роса", - сказал Лукашевич.
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Он пояснил, что это касается и ударов по гражданской инфраструктуре, жилым кварталам, центрам городов. "Их либо вообще не замечают, либо "вешают" на Россию. Самый свежий эпизод - с подрывом формированиями киевского режима плотины Каховской ГЭС, в чем сразу стали обвинять Москву, для этого даже спешно созвали 6 июня внеочередное заседание Постоянного совета", - напомнил дипломат.
По его словам, российская сторона постоянно привлекает внимание к фактам военных преступлений киевского режима. "Ставим на вид" подобное замалчивание фактов руководству структур ОБСЕ. И эту работу, разумеется, будем продолжать. Но поскольку логика нашими оппонентами используется военная, то рассчитывать, что они вдруг одумаются, внимут голосу разума и международного права вряд ли приходится", - считает собеседник агентства.
Он добавил, что реальный перелом в мышлении возможен только в результате дальнейшего продвижения спецоперации.
«
"Мы ясно говорим: никакое пропагандистское давление не ослабит решимость нашей страны защищать свои жизненные интересы и своих граждан", - заключил постпред РФ при ОБСЕ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаАлександр ЛукашевичОБСЕ
 
 
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