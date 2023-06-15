Украина обладает презумпцией невиновности в ОБСЕ, заявил постпред России
Постпред Лукашевич: Украина на площадке ОБСЕ обладает презумпцией невиновности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПостоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на брифинге по итогам заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на брифинге по итогам заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене
ВЕНА, 15 июн - РИА Новости. Украина на площадке ОБСЕ сейчас обладает презумпцией невиновности, заявил РИА Новости постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич.
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"В ОБСЕ мы четко видим, что риторика представителей западных стран фактически укладывается в логику военной пропаганды - никакой, даже малейшей объективности "в микрофон" им проявлять не разрешается. Тезисы крайне просты - Россия ответственна за все беды. Украина же защищается, поэтому обладает презумпцией невиновности - ей позволено все. Что ни происходит, все - "божья роса", - сказал Лукашевич.
Он пояснил, что это касается и ударов по гражданской инфраструктуре, жилым кварталам, центрам городов. "Их либо вообще не замечают, либо "вешают" на Россию. Самый свежий эпизод - с подрывом формированиями киевского режима плотины Каховской ГЭС, в чем сразу стали обвинять Москву, для этого даже спешно созвали 6 июня внеочередное заседание Постоянного совета", - напомнил дипломат.
По его словам, российская сторона постоянно привлекает внимание к фактам военных преступлений киевского режима. "Ставим на вид" подобное замалчивание фактов руководству структур ОБСЕ. И эту работу, разумеется, будем продолжать. Но поскольку логика нашими оппонентами используется военная, то рассчитывать, что они вдруг одумаются, внимут голосу разума и международного права вряд ли приходится", - считает собеседник агентства.
Он добавил, что реальный перелом в мышлении возможен только в результате дальнейшего продвижения спецоперации.
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"Мы ясно говорим: никакое пропагандистское давление не ослабит решимость нашей страны защищать свои жизненные интересы и своих граждан", - заключил постпред РФ при ОБСЕ.