https://ria.ru/20230615/obse-1878215894.html

Постпред России при ОБСЕ назвал возможного компромиссного председателя

Постпред России при ОБСЕ назвал возможного компромиссного председателя - РИА Новости, 15.06.2023

Постпред России при ОБСЕ назвал возможного компромиссного председателя

Если Вена выдвинет свою кандидатуру на председательство в ОБСЕ, у нее есть шанс собрать консенсус вокруг себя, заявил в интервью РИА Новости постоянный... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T07:38

2023-06-15T07:38

2023-06-15T07:38

в мире

россия

эстония

вена

пекка хаависто

александр лукашевич

обсе

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ВЕНА, 15 июн - РИА Новости. Если Вена выдвинет свою кандидатуру на председательство в ОБСЕ, у нее есть шанс собрать консенсус вокруг себя, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич. Ранее Россия и Белоруссия отказались одобрить председательство Эстонии в 2024 году. "На слуху Австрия", - сказал Лукашевич, отвечая на вопрос, какая страна, на его взгляд, могла бы занять место председателя в ОБСЕ вместо выдвинувшей свою кандидатуру Эстонии. Дипломат пояснил, что о возможном выдвижении Австрии на этот пост уже были сообщения в прессе. "Сами австрийцы официально об этом не говорили. В кулуарах, тем не менее, отмечают, что Австрия способна, если дело зайдет совсем в тупик, не допустить ситуации, при которой организация лопнет на ее глазах", - уточнил собеседник агентства. Он добавил, что от этого зависит престиж Вены как международной дипломатической площадки. "Поэтому, мне кажется, политические элиты Австрии размышляют на тему своей готовности взять на себя ответственность. Тогда появится шанс собрать консенсус вокруг нее. Это тоже непросто. Но во всяком случае у Вены гораздо больше шансов на председательство, тем более что она уже дважды была в этом качестве", - заключил постпред РФ при ОБСЕ. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто ранее заявил, что считает возможным распад ОБСЕ. Его мнение привела общественная телерадиовещательная корпорация YLE, которая утверждает, что причиной является нежелание России и Белоруссии одобрить председательство Эстонии в 2024 году. Как говорится в тексте на сайте телерадиокорпорации, ОБСЕ "грозит кризис в течение шести месяцев, причина конфликта – нежелание России и Беларуси одобрить председательство Эстонии в 2024 году".

https://ria.ru/20230615/obse-1878211953.html

https://ria.ru/20230614/oskolki-1878093390.html

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в мире, россия, эстония, вена, пекка хаависто, александр лукашевич, обсе