https://ria.ru/20230615/obse-1878211953.html

Эстония не готова отказаться от своей кандидатуры на пост председателя ОБСЕ

Эстония не готова отказаться от своей кандидатуры на пост председателя ОБСЕ - РИА Новости, 15.06.2023

Эстония не готова отказаться от своей кандидатуры на пост председателя ОБСЕ

Эстония по-прежнему не готова отказаться от своей кандидатуры на пост председателя ОБСЕ, но Россия и Белоруссия не пропустят ее на этот пост, заявил в интервью... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T07:21

2023-06-15T07:21

2023-06-15T07:21

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эстония

россия

белоруссия

александр лукашевич

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ВЕНА, 15 июн - РИА Новости. Эстония по-прежнему не готова отказаться от своей кандидатуры на пост председателя ОБСЕ, но Россия и Белоруссия не пропустят ее на этот пост, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич. Ранее Россия и Белоруссия отказались одобрить председательство Эстонии в 2024 году. "На сегодняшний день все стоят на своем. Мы с Белоруссией в очередной раз заявили, что не пропустим кандидатуру Эстонии. Необходимо искать другие варианты, и это логично. Евросоюз и некоторые другие "подпевалы" настаивают, что председателем должна быть только Эстония", - отметил дипломат. При этом он добавил, что Эстония не вносила свою кандидатуру официально, как этого требуют правила организации. "С ее стороны не было обращения президента, министра иностранных дел ко всем государствам-участникам. Были лишь разговоры, их постпред пару раз выступал, высказывалось пожелание страны, но оформленной заявки государства-участники ОБСЕ так и не получили", - пояснил Лукашевич. По его словам, "создается плохой прецедент, когда по политическим мотивам участники организации пытаются настаивать на кандидатуре Эстонии не как суверенного государства, а как части Европейского Союза и этого Евроатлантического мира". "Впервые оказались в такой трудной ситуации. До этого всегда находились решения по председательству. Но сегодня в ОБСЕ хотят навязать свой мирок, который работает по правилам, написанным в западных столицах. Это, конечно, нас не устраивает. Потому что в организации есть правила, утвержденные всеми министрами, и это "книга жизни", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230614/donbass-1878039998.html

https://ria.ru/20230607/ataka-1876819981.html

эстония

россия

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в мире, эстония, россия, белоруссия, александр лукашевич, обсе