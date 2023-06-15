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Эстония не готова отказаться от своей кандидатуры на пост председателя ОБСЕ - РИА Новости, 15.06.2023
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07:21 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/obse-1878211953.html
Эстония не готова отказаться от своей кандидатуры на пост председателя ОБСЕ
Эстония не готова отказаться от своей кандидатуры на пост председателя ОБСЕ - РИА Новости, 15.06.2023
Эстония не готова отказаться от своей кандидатуры на пост председателя ОБСЕ
Эстония по-прежнему не готова отказаться от своей кандидатуры на пост председателя ОБСЕ, но Россия и Белоруссия не пропустят ее на этот пост, заявил в интервью... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T07:21
2023-06-15T07:21
в мире
эстония
россия
белоруссия
александр лукашевич
обсе
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ВЕНА, 15 июн - РИА Новости. Эстония по-прежнему не готова отказаться от своей кандидатуры на пост председателя ОБСЕ, но Россия и Белоруссия не пропустят ее на этот пост, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич. Ранее Россия и Белоруссия отказались одобрить председательство Эстонии в 2024 году. "На сегодняшний день все стоят на своем. Мы с Белоруссией в очередной раз заявили, что не пропустим кандидатуру Эстонии. Необходимо искать другие варианты, и это логично. Евросоюз и некоторые другие "подпевалы" настаивают, что председателем должна быть только Эстония", - отметил дипломат. При этом он добавил, что Эстония не вносила свою кандидатуру официально, как этого требуют правила организации. "С ее стороны не было обращения президента, министра иностранных дел ко всем государствам-участникам. Были лишь разговоры, их постпред пару раз выступал, высказывалось пожелание страны, но оформленной заявки государства-участники ОБСЕ так и не получили", - пояснил Лукашевич. По его словам, "создается плохой прецедент, когда по политическим мотивам участники организации пытаются настаивать на кандидатуре Эстонии не как суверенного государства, а как части Европейского Союза и этого Евроатлантического мира". "Впервые оказались в такой трудной ситуации. До этого всегда находились решения по председательству. Но сегодня в ОБСЕ хотят навязать свой мирок, который работает по правилам, написанным в западных столицах. Это, конечно, нас не устраивает. Потому что в организации есть правила, утвержденные всеми министрами, и это "книга жизни", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230614/donbass-1878039998.html
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в мире, эстония, россия, белоруссия, александр лукашевич, обсе
В мире, Эстония, Россия, Белоруссия, Александр Лукашевич, ОБСЕ
Эстония не готова отказаться от своей кандидатуры на пост председателя ОБСЕ

Постпред России при ОБСЕ: Эстония не откажется от своей кандидатуры на пост председателя

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛоготип ОБСЕ на здании в Вене
Логотип ОБСЕ на здании в Вене - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Логотип ОБСЕ на здании в Вене. Архивное фото
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ВЕНА, 15 июн - РИА Новости. Эстония по-прежнему не готова отказаться от своей кандидатуры на пост председателя ОБСЕ, но Россия и Белоруссия не пропустят ее на этот пост, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич.
Ранее Россия и Белоруссия отказались одобрить председательство Эстонии в 2024 году.
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"На сегодняшний день все стоят на своем. Мы с Белоруссией в очередной раз заявили, что не пропустим кандидатуру Эстонии. Необходимо искать другие варианты, и это логично. Евросоюз и некоторые другие "подпевалы" настаивают, что председателем должна быть только Эстония", - отметил дипломат.
При этом он добавил, что Эстония не вносила свою кандидатуру официально, как этого требуют правила организации. "С ее стороны не было обращения президента, министра иностранных дел ко всем государствам-участникам. Были лишь разговоры, их постпред пару раз выступал, высказывалось пожелание страны, но оформленной заявки государства-участники ОБСЕ так и не получили", - пояснил Лукашевич.
По его словам, "создается плохой прецедент, когда по политическим мотивам участники организации пытаются настаивать на кандидатуре Эстонии не как суверенного государства, а как части Европейского Союза и этого Евроатлантического мира".
"Впервые оказались в такой трудной ситуации. До этого всегда находились решения по председательству. Но сегодня в ОБСЕ хотят навязать свой мирок, который работает по правилам, написанным в западных столицах. Это, конечно, нас не устраивает. Потому что в организации есть правила, утвержденные всеми министрами, и это "книга жизни", - заключил собеседник агентства.
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