https://ria.ru/20230615/obrazovanie-1878490190.html
Володин негативно оценил смену специальности при поступлении в магистратуру
Володин негативно оценил смену специальности при поступлении в магистратуру - РИА Новости, 15.06.2023
Володин негативно оценил смену специальности при поступлении в магистратуру
Ситуация, когда студент учится в магистратуре по отличающейся от бакалавриата специальности, негативно влияет на качество подготовки кадров, сообщил спикер... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T23:07
2023-06-15T23:07
2023-06-15T23:07
общество
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вячеслав володин
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Ситуация, когда студент учится в магистратуре по отличающейся от бакалавриата специальности, негативно влияет на качество подготовки кадров, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ранее глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что магистратура не выполняет свое предназначение в России, нужны серьезные преобразования. "Во многих случаях студенты учатся на бакалавриате по одной специальности, а затем продолжают обучение в магистратуре по совершенно другой… Такая ситуация в целом негативно влияет на качество профессиональной подготовки кадров, у молодого специалиста в этом случае нет необходимой компетенции", — сказал Володин журналистам. Он отметил, что депутаты неоднократно поднимали этот вопрос.
https://na.ria.ru/20230615/falkov-1878399617.html
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общество, россия, вячеслав володин, валерий фальков, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Валерий Фальков, Госдума РФ
Володин негативно оценил смену специальности при поступлении в магистратуру
Володин: магистратура по отличной от бакалавриата специальности плохо влияет на подготовку
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Ситуация, когда студент учится в магистратуре по отличающейся от бакалавриата специальности, негативно влияет на качество подготовки кадров, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее глава Минобрнауки России Валерий Фальков
заявил, что магистратура не выполняет свое предназначение в России, нужны серьезные преобразования.
"Во многих случаях студенты учатся на бакалавриате по одной специальности, а затем продолжают обучение в магистратуре по совершенно другой… Такая ситуация в целом негативно влияет на качество профессиональной подготовки кадров, у молодого специалиста в этом случае нет необходимой компетенции", — сказал Володин журналистам.
Он отметил, что депутаты неоднократно поднимали этот вопрос.
Фальков рассказал о сроках обучения в магистратуре