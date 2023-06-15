https://ria.ru/20230615/obrazovanie-1878490190.html

Володин негативно оценил смену специальности при поступлении в магистратуру

Володин негативно оценил смену специальности при поступлении в магистратуру - РИА Новости, 15.06.2023

Володин негативно оценил смену специальности при поступлении в магистратуру

Ситуация, когда студент учится в магистратуре по отличающейся от бакалавриата специальности, негативно влияет на качество подготовки кадров, сообщил спикер... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T23:07

2023-06-15T23:07

2023-06-15T23:07

общество

россия

вячеслав володин

валерий фальков

госдума рф

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Ситуация, когда студент учится в магистратуре по отличающейся от бакалавриата специальности, негативно влияет на качество подготовки кадров, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ранее глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что магистратура не выполняет свое предназначение в России, нужны серьезные преобразования. "Во многих случаях студенты учатся на бакалавриате по одной специальности, а затем продолжают обучение в магистратуре по совершенно другой… Такая ситуация в целом негативно влияет на качество профессиональной подготовки кадров, у молодого специалиста в этом случае нет необходимой компетенции", — сказал Володин журналистам. Он отметил, что депутаты неоднократно поднимали этот вопрос.

https://na.ria.ru/20230615/falkov-1878399617.html

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общество, россия, вячеслав володин, валерий фальков, госдума рф