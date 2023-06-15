https://ria.ru/20230615/obrazovanie-1878397085.html
Фадеев: основой образования в школе должны стать наука, искусство и религия
Фадеев: основой образования в школе должны стать наука, искусство и религия - РИА Новости, 15.06.2023
Фадеев: основой образования в школе должны стать наука, искусство и религия
Надо радикально менять систему образования в школах, основой должны стать наука, искусство и религия, считает глава Совета по правам человека при президенте РФ... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:54
2023-06-15T16:54
2023-06-15T16:55
валерий фадеев
россия
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Надо радикально менять систему образования в школах, основой должны стать наука, искусство и религия, считает глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. "Надо радикально менять систему образования в школах, основами должны стать три краеугольных камня: наука, искусство и религия. И искусство нужно учить по-настоящему, так же серьезно, как теорему Пифагора", - сказал Фадеев в ходе сессии "Культурное поколение: как искусство формирует личность" в рамках Петербургского международного экономического форума. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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валерий фадеев, россия, общество
Валерий Фадеев, Россия, Общество, ПМЭФ-2023
Фадеев: основой образования в школе должны стать наука, искусство и религия
Глава СПЧ Фадеев: основой школьного образования должны стать наука, искусство и религия