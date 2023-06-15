https://ria.ru/20230615/obrazovanie-1878309254.html
Фальков объяснил, для кого не будут менять программы высшего образования
Фальков объяснил, для кого не будут менять программы высшего образования - РИА Новости, 15.06.2023
Фальков объяснил, для кого не будут менять программы высшего образования
Программы высшего образования не планируется менять для тех студентов, кто уже учится в вузах, они получат те дипломы, на которые рассчитывали, заявил глава... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T13:05
2023-06-15T13:05
2023-06-15T16:58
пмэф-2023
россия
валерий фальков
московский авиационный институт
московский педагогический государственный университет
мисис
владимир путин
образование - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Программы высшего образования не планируется менять для тех студентов, кто уже учится в вузах, они получат те дипломы, на которые рассчитывали, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков. "Пока мы придерживаемся очень простого правила, все, кто учится по действующим программам, получат те дипломы, на которые они рассчитывали и программы корректировать не планируется. Все изменения будут сейчас последовательны и в первую очередь они будут касаться тех, которые зашли в эксперимент и тех выпускников школ, кто поступит в этом году", - сказал Фальков на Петербургском международном экономическом форуме. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о реализации с 2023-2024 годов пилотного проекта, направленного на изменение уровней высшего образования. Согласно указу, в новой системе высшего образования будет базовое высшее образование, специализированное и аспирантура - профессиональное образование. Пилотный проект будет реализован в шести вузах, включая МАИ, МПГУ и МИСИС. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230614/obrazovanie-1878082621.html
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россия, валерий фальков, московский авиационный институт, московский педагогический государственный университет, мисис, владимир путин, образование - общество, навигатор абитуриента
ПМЭФ-2023, Россия, Валерий Фальков, Московский авиационный институт, Московский педагогический государственный университет, МИСиС, Владимир Путин, Образование - Общество, Навигатор абитуриента
Фальков объяснил, для кого не будут менять программы высшего образования
Фальков: программы высшего образования не планируется менять для тех, кто уже учится