https://ria.ru/20230615/neft-1878390529.html

Сийярто назвал Россию надежным поставщиком нефти

Сийярто назвал Россию надежным поставщиком нефти - РИА Новости, 15.06.2023

Сийярто назвал Россию надежным поставщиком нефти

Венгрия не рада, что Украина повысила тариф транзита нефти по трубопроводу "Дружба", Россия остается надежным поставщиком, сказал министр иностранных дел и... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T16:39

2023-06-15T16:39

2023-06-15T17:05

венгрия

украина

россия

экономика

пмэф-2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878388447_0:246:3009:1939_1920x0_80_0_0_48d4c778e8be7a2458d64945ca2ea6cd.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Венгрия не рада, что Украина повысила тариф транзита нефти по трубопроводу "Дружба", Россия остается надежным поставщиком, сказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на Петербургском международном экономическом форуме."Основываясь на опыте, (могу сказать – ред.), что поставки будут безопасными и серьёзными, я надеюсь, что такая ситуация сохранится в будущем. Украина останется надёжной транзитной страной, а Россия – поставщиком, а мы – надежным потребителем", – сказал Сийярто журналистам о поставках нефти по трубопроводу "Дружба"."Цены – вопрос другой. Конечно, мы не рады, что Украина повысила тариф транзита в Венгрию, мы не считаем это справедливым", – добавил он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/sanktsii-1878387035.html

венгрия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

венгрия, украина, россия, экономика