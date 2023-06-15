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Сийярто назвал Россию надежным поставщиком нефти - РИА Новости, 15.06.2023
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16:39 15.06.2023 (обновлено: 17:05 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/neft-1878390529.html
Сийярто назвал Россию надежным поставщиком нефти
Сийярто назвал Россию надежным поставщиком нефти - РИА Новости, 15.06.2023
Сийярто назвал Россию надежным поставщиком нефти
Венгрия не рада, что Украина повысила тариф транзита нефти по трубопроводу "Дружба", Россия остается надежным поставщиком, сказал министр иностранных дел и... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:39
2023-06-15T17:05
венгрия
украина
россия
экономика
пмэф-2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Венгрия не рада, что Украина повысила тариф транзита нефти по трубопроводу "Дружба", Россия остается надежным поставщиком, сказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на Петербургском международном экономическом форуме."Основываясь на опыте, (могу сказать – ред.), что поставки будут безопасными и серьёзными, я надеюсь, что такая ситуация сохранится в будущем. Украина останется надёжной транзитной страной, а Россия – поставщиком, а мы – надежным потребителем", – сказал Сийярто журналистам о поставках нефти по трубопроводу "Дружба"."Цены – вопрос другой. Конечно, мы не рады, что Украина повысила тариф транзита в Венгрию, мы не считаем это справедливым", – добавил он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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венгрия, украина, россия, экономика
Венгрия, Украина, Россия, Экономика, ПМЭФ-2023
Сийярто назвал Россию надежным поставщиком нефти

Сийярто заявил, что Венгрия не рада повышению тарифа на транзит нефти по "Дружбе"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на ПМЭФ-2023
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на ПМЭФ-2023
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Венгрия не рада, что Украина повысила тариф транзита нефти по трубопроводу "Дружба", Россия остается надежным поставщиком, сказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на Петербургском международном экономическом форуме.
"Основываясь на опыте, (могу сказать – ред.), что поставки будут безопасными и серьёзными, я надеюсь, что такая ситуация сохранится в будущем. Украина останется надёжной транзитной страной, а Россия – поставщиком, а мы – надежным потребителем", – сказал Сийярто журналистам о поставках нефти по трубопроводу "Дружба".
"Цены – вопрос другой. Конечно, мы не рады, что Украина повысила тариф транзита в Венгрию, мы не считаем это справедливым", – добавил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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Вчера, 16:31
 
ПМЭФ-2023ВенгрияУкраинаРоссияЭкономика
 
 
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