https://ria.ru/20230615/nauka-1878141708.html

Ученые узнали об изменениях климата на Севере по кольцам деревьев

Ученые узнали об изменениях климата на Севере по кольцам деревьев - РИА Новости, 15.06.2023

Ученые узнали об изменениях климата на Севере по кольцам деревьев

Ученые СФУ в составе международной научной группы изучили, как изменялась со временем вариация стабильных изотопов кислорода, углерода и водорода в годичных... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T03:00

2023-06-15T03:00

2023-06-15T03:00

наука

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красноярск

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Ученые СФУ в составе международной научной группы изучили, как изменялась со временем вариация стабильных изотопов кислорода, углерода и водорода в годичных кольцах хвойных деревьев в субарктических регионах. Полученные данные позволяют считывать по годичным кольцам климатические изменения в прошлом и моделировать будущие. Результаты исследования опубликованы в журнале Science of The Total Environment.Бореальные (северные, от древнегреческого Βορέας – Север. – Прим. ред.) леса охватывают огромную территорию от 50 до 70° северной широты. В северной Канаде, центральной и северо-восточной Сибири большие площади бореального леса также перекрываются зоной сплошной вечной мерзлоты, которая из-за повышения температуры воздуха оттаивает и высвобождает в атмосферу дополнительное количество органического углерода.Таяние вечной мерзлоты и процессы неравномерного проседания горных пород и почвы из-за вытаивания подземного льда делают бореальные леса чрезвычайно уязвимыми к потеплению климата.Ранее ученые обнаружили, что деревья бореальных лесов очень чувствительны к изменениям климата и хорошо регистрируют сигналы летней температуры воздуха. Однако начиная с 1990-х годов в некоторых бореальных районах американской и канадской субарктики было отмечено снижение чувствительности роста деревьев к летней температуре воздуха, что потенциально могло быть связано с засушливыми условиями, уменьшением осадков и увеличением температуры воздуха.Изменения весенне-летней температуры воздуха оказывают влияние на рост деревьев в регионах с резко континентальным климатом, а информация об этих изменениях регистрируется в годичных кольцах деревьев, сообщила доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории биогеохимии экосистем Сибирского федерального университета (СФУ) Ольга Чуракова."На рост деревьев оказывают влияние и другие параметры, например осадки, относительная влажность, продолжительность солнечного сияния. Эти параметры могут быть зафиксированы в изотопных соотношениях углерода (13С/12С), кислорода (18O/16O) и водорода (2H/1H) в годичных кольцах деревьев. По этим стабильным изотопам и имеющимся климатическим данным можно реконструировать климат вглубь веков и тысячелетий", – рассказала Чуракова.Она объяснила, что сочетание трех стабильных изотопов в исследованиях древесных колец может обеспечить комплексное описание изменчивости климата в бореальной зоне лесов и улучшить качество температурных, а также экогидрологических реконструкций. А имея достоверную и качественную информацию о прошлых климатических изменениях, можно получить более точные модели будущих климатических изменений.По ее словам, текущие температурные изменения в Сибири отличаются на 4 °С от данных предындустриального периода, в то время как европейские хронологии и модели предсказывали отклонение в 1,5–2,5 °С. Это говорит о необходимости расширенного описания климатических параметров и улучшения климатических реконструкций, которые позволили бы повысить качество климатических моделей и прогнозов.Ученые СФУ в составе международного исследовательского коллектива получили для субарктических регионов Сибири и Канады комплексные данные по всем трем стабильным изотопам. Они важны для реконструкций по продолжительности солнечного сияния и относительной влажности, а также зимне-весенних температур, которые можно извлечь из годичных колец деревьев.Чтобы делать более достоверные прогнозы, по мнению исследователей, необходимо комплексно изучать прошлые климатические изменения. Для этого нужно не только установить изменения температуры воздуха, но и рассмотреть гидроэкологические характеристики, включая влияния вечной мерзлоты в субарктике Евразии.Ученые объяснили, что таяние вечной мерзлоты и образование термокарстовых озер может приводить к гибели деревьев и разрушению инфраструктуры. Помимо этого талая вода может быть использована деревьями в течение теплых периодов роста, а информация об этом может быть зафиксирована в изотопном соотношении стабильного изотопа кислорода (δ18O) в годичных кольцах деревьев.Сегодня перед научным коллективом стоят задачи по моделированию трех стабильных изотопов в годичных кольцах деревьев для бореальных лесов, расположенных как в зоне вечной мерзлоты (Сибирь, Канада, Аляска), так и вне ее (Финляндия, Швеция, Норвегия).Необходимо смоделировать глубину оттаивания мерзлоты и оценить адаптационные способности лесных экосистем к меняющимся климатическим условиям, а также выявить триггеры, приводящие к увеличению дефицита упругости водяного пара и снижению продолжительности солнечного сияния в течение последних 1500 лет. Одним из таких триггеров, по мнению ученых, являются стратосферные вулканические извержения.Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (21-17-00006). В СФУ реализуется стратегический проект "Центр низкоуглеродного развития и климатической политики" в рамках государственной программы поддержки вузов "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20230320/nauka-1858343412.html

https://ria.ru/20230605/solntse-1875716027.html

https://ria.ru/20230302/nauka-1855129920.html

https://ria.ru/20230525/klimat-1873922279.html

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наука, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, сибирский федеральный университет, красноярск, аляска