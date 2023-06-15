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НАТО ударила в спину. Зеленскому сообщили плохие новости с фронта - РИА Новости, 15.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:22 15.06.2023 (обновлено: 23:18 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/nato-1878451029.html
НАТО ударила в спину. Зеленскому сообщили плохие новости с фронта
НАТО ударила в спину. Зеленскому сообщили плохие новости с фронта - РИА Новости, 15.06.2023
НАТО ударила в спину. Зеленскому сообщили плохие новости с фронта
Вооруженные силы Украины не могут использовать технику НАТО должным образом, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T19:22
2023-06-15T23:18
в мире
украина
россия
киев
скотт риттер
вооруженные силы украины
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не могут использовать технику НАТО должным образом, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.&quot;Мы должны понимать, что, передав Украине это оружие, мы сделали ее не сильнее, а, наоборот, слабее&quot;, — сказал он.Прежде всего, по словам военного, западные вооружения разрабатывались для системного использования. Кроме того, военные ВСУ не знают, как ими пользоваться и как их ремонтировать, из-за чего они становятся легкой мишенью, уточнил Риттер."Можете считать это моим официальным заявлением: немецкая техника ничего не изменит на поле боя", — подчеркнул офицер.С самого начала украинского контрнаступления российские войска с легкостью уничтожают западную технику, включая танки Leopard и БМП Bradley, подытожил экс-разведчик.
https://ria.ru/20230615/snaypery-1878133294.html
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в мире, украина, россия, киев, скотт риттер, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине
НАТО ударила в спину. Зеленскому сообщили плохие новости с фронта

Экс-разведчик ВС США Риттер заявил, что новая техника НАТО ослабила ВСУ

© Фото : Canadian Armed ForcesПодготовка канадских танков Leopard 2 для отправки на Украину
Подготовка канадских танков Leopard 2 для отправки на Украину - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : Canadian Armed Forces
Подготовка канадских танков Leopard 2 для отправки на Украину. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не могут использовать технику НАТО должным образом, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.
«

"Мы должны понимать, что, передав Украине это оружие, мы сделали ее не сильнее, а, наоборот, слабее", — сказал он.

Прежде всего, по словам военного, западные вооружения разрабатывались для системного использования. Кроме того, военные ВСУ не знают, как ими пользоваться и как их ремонтировать, из-за чего они становятся легкой мишенью, уточнил Риттер.
"Можете считать это моим официальным заявлением: немецкая техника ничего не изменит на поле боя", — подчеркнул офицер.
С самого начала украинского контрнаступления российские войска с легкостью уничтожают западную технику, включая танки Leopard и БМП Bradley, подытожил экс-разведчик.
Снайперы наблюдают за целями часами - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевСкотт РиттерВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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