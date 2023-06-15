https://ria.ru/20230615/nato-1878451029.html

НАТО ударила в спину. Зеленскому сообщили плохие новости с фронта

НАТО ударила в спину. Зеленскому сообщили плохие новости с фронта - РИА Новости, 15.06.2023

НАТО ударила в спину. Зеленскому сообщили плохие новости с фронта

Вооруженные силы Украины не могут использовать технику НАТО должным образом, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T19:22

2023-06-15T19:22

2023-06-15T23:18

в мире

украина

россия

киев

скотт риттер

вооруженные силы украины

нато

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не могут использовать технику НАТО должным образом, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty."Мы должны понимать, что, передав Украине это оружие, мы сделали ее не сильнее, а, наоборот, слабее", — сказал он.Прежде всего, по словам военного, западные вооружения разрабатывались для системного использования. Кроме того, военные ВСУ не знают, как ими пользоваться и как их ремонтировать, из-за чего они становятся легкой мишенью, уточнил Риттер."Можете считать это моим официальным заявлением: немецкая техника ничего не изменит на поле боя", — подчеркнул офицер.С самого начала украинского контрнаступления российские войска с легкостью уничтожают западную технику, включая танки Leopard и БМП Bradley, подытожил экс-разведчик.

https://ria.ru/20230615/snaypery-1878133294.html

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в мире, украина, россия, киев, скотт риттер, вооруженные силы украины, нато