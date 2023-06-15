https://ria.ru/20230615/nato-1878451029.html
НАТО ударила в спину. Зеленскому сообщили плохие новости с фронта
НАТО ударила в спину. Зеленскому сообщили плохие новости с фронта - РИА Новости, 15.06.2023
НАТО ударила в спину. Зеленскому сообщили плохие новости с фронта
Вооруженные силы Украины не могут использовать технику НАТО должным образом, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T19:22
2023-06-15T19:22
2023-06-15T23:18
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скотт риттер
вооруженные силы украины
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не могут использовать технику НАТО должным образом, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty."Мы должны понимать, что, передав Украине это оружие, мы сделали ее не сильнее, а, наоборот, слабее", — сказал он.Прежде всего, по словам военного, западные вооружения разрабатывались для системного использования. Кроме того, военные ВСУ не знают, как ими пользоваться и как их ремонтировать, из-за чего они становятся легкой мишенью, уточнил Риттер."Можете считать это моим официальным заявлением: немецкая техника ничего не изменит на поле боя", — подчеркнул офицер.С самого начала украинского контрнаступления российские войска с легкостью уничтожают западную технику, включая танки Leopard и БМП Bradley, подытожил экс-разведчик.
https://ria.ru/20230615/snaypery-1878133294.html
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В мире, Украина, Россия, Киев, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине
НАТО ударила в спину. Зеленскому сообщили плохие новости с фронта
Экс-разведчик ВС США Риттер заявил, что новая техника НАТО ослабила ВСУ