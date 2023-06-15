https://ria.ru/20230615/nato-1878198882.html

"Просто немыслимо". Зеленского предостерегли от смертельной затеи

"Просто немыслимо". Зеленского предостерегли от смертельной затеи - РИА Новости, 15.06.2023

"Просто немыслимо". Зеленского предостерегли от смертельной затеи

Украина не сможет вторгнуться в Крым без прямого участия НАТО, заявил в интервью President Online бывший главный аналитик МИД Японии Масару Сато. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T02:10

2023-06-15T02:10

2023-06-15T02:10

в мире

украина

сша

владимир зеленский

нато

япония

республика крым

россия

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Украина не сможет вторгнуться в Крым без прямого участия НАТО, заявил в интервью President Online бывший главный аналитик МИД Японии Масару Сато."С практической точки зрения просто немыслимо представить, чтобы украинская армия напала на Крымский полуостров только своими силами. Для этого потребуется прямое вмешательство сил НАТО, главным образом американских войск. Поскольку речь фактически идет о конфликте между США и Россией, вероятность того, что он перерастет в третью мировую войну, очень велика", — отметил он.По его мнению, Украине не позволят "пересечь красную линию, которая приведет к глобальному конфликту". Владимир Зеленский "находится в отчаянии", потому что США не рисуют тот сценарий, который хотел бы видеть Киев, отметил бывший главный аналитик МИД Японии."Настоящая цель Вашингтона в этом конфликте — ослабить Москву. Киев — всего лишь инструмент для этого", — резюмировал Масару Сато.Ранее замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква в интервью CNN заявил, что конечная цель контрнаступления украинских войск — "отвоевать все территории, включая Крым", на что может потребоваться много месяцев.В свою очередь, депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал заявления Украины о полуострове как конечной цели контрнаступления ВСУ чушью.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230609/razdel-1877319793.html

https://ria.ru/20230609/krym-1877285656.html

украина

сша

япония

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша, владимир зеленский, нато, япония, республика крым, россия