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"Просто немыслимо". Зеленского предостерегли от смертельной затеи - РИА Новости, 15.06.2023
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02:10 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/nato-1878198882.html
"Просто немыслимо". Зеленского предостерегли от смертельной затеи
"Просто немыслимо". Зеленского предостерегли от смертельной затеи - РИА Новости, 15.06.2023
"Просто немыслимо". Зеленского предостерегли от смертельной затеи
Украина не сможет вторгнуться в Крым без прямого участия НАТО, заявил в интервью President Online бывший главный аналитик МИД Японии Масару Сато. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T02:10
2023-06-15T02:10
в мире
украина
сша
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Украина не сможет вторгнуться в Крым без прямого участия НАТО, заявил в интервью President Online бывший главный аналитик МИД Японии Масару Сато."С практической точки зрения просто немыслимо представить, чтобы украинская армия напала на Крымский полуостров только своими силами. Для этого потребуется прямое вмешательство сил НАТО, главным образом американских войск. Поскольку речь фактически идет о конфликте между США и Россией, вероятность того, что он перерастет в третью мировую войну, очень велика", — отметил он.По его мнению, Украине не позволят "пересечь красную линию, которая приведет к глобальному конфликту". Владимир Зеленский "находится в отчаянии", потому что США не рисуют тот сценарий, который хотел бы видеть Киев, отметил бывший главный аналитик МИД Японии."Настоящая цель Вашингтона в этом конфликте — ослабить Москву. Киев — всего лишь инструмент для этого", — резюмировал Масару Сато.Ранее замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква в интервью CNN заявил, что конечная цель контрнаступления украинских войск — "отвоевать все территории, включая Крым", на что может потребоваться много месяцев.В свою очередь, депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал заявления Украины о полуострове как конечной цели контрнаступления ВСУ чушью.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230609/razdel-1877319793.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, нато, япония, республика крым, россия
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, НАТО, Япония, Республика Крым, Россия
"Просто немыслимо". Зеленского предостерегли от смертельной затеи

Экс-аналитик МИД Японии Сато: ВСУ не смогут напасть на Крым без прямого вмешательства НАТО

© AP Photo / Iryna RybakovaВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Украина не сможет вторгнуться в Крым без прямого участия НАТО, заявил в интервью President Online бывший главный аналитик МИД Японии Масару Сато.
«
"С практической точки зрения просто немыслимо представить, чтобы украинская армия напала на Крымский полуостров только своими силами. Для этого потребуется прямое вмешательство сил НАТО, главным образом американских войск. Поскольку речь фактически идет о конфликте между США и Россией, вероятность того, что он перерастет в третью мировую войну, очень велика", — отметил он.
По его мнению, Украине не позволят "пересечь красную линию, которая приведет к глобальному конфликту". Владимир Зеленский "находится в отчаянии", потому что США не рисуют тот сценарий, который хотел бы видеть Киев, отметил бывший главный аналитик МИД Японии.
"Настоящая цель Вашингтона в этом конфликте — ослабить Москву. Киев — всего лишь инструмент для этого", — резюмировал Масару Сато.
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В Крыму предрекли раздел Украины
9 июня, 20:13
Ранее замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква в интервью CNN заявил, что конечная цель контрнаступления украинских войск — "отвоевать все территории, включая Крым", на что может потребоваться много месяцев.
В свою очередь, депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал заявления Украины о полуострове как конечной цели контрнаступления ВСУ чушью.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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"Только в тюремной робе". В Крыму ответили на угрозу захватить полуостров
9 июня, 17:28
 
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