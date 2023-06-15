https://ria.ru/20230615/nalogi-1878481676.html

Калиматов: вывод из тени бизнеса позволила Ингушетии повысить сбор налогов

Калиматов: вывод из тени бизнеса позволила Ингушетии повысить сбор налогов - РИА Новости, 15.06.2023

Калиматов: вывод из тени бизнеса позволила Ингушетии повысить сбор налогов

Власти Ингушетии провели большую работу по выводу из тени представителей малого и среднего бизнеса, это позволило республике значительно увеличить собственные... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T21:45

2023-06-15T21:45

2023-06-15T21:45

республика ингушетия

санкт-петербург

махмуд-али калиматов

пмэф

малый бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796264020_0:402:2773:1962_1920x0_80_0_0_9c727d8e6fa01e1b17552c685c4f0920.jpg

С-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Власти Ингушетии провели большую работу по выводу из тени представителей малого и среднего бизнеса, это позволило республике значительно увеличить собственные налоговые и неналоговые доходы, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года Ингушетия достигла рекордного показателя собственных налоговых и неналоговых доходов - 9 миллиардов рублей, рост за год составил 3 миллиарда рублей. "Мы, в первую очередь, проанализировали положение дел и поняли, что у нас в тени находится очень много представителей малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей. Мы с 6 до 2% снизили для них налоговое давление, и в результате в четыре раза увеличилась у нас легализация, они вышли из тени", - сказал Калиматов РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума. Он добавил, что власти также предоставили инвесторам льготы по аренде на пять лет и добились снижения давления на бизнес со стороны контрольно-надзорных органов. "Все эти действия: системный подход, защита бизнеса и позволили нам собрать более 9 миллиардов рублей", - подчеркнул Калиматов. Говоря о реализации перспективных инвестпроектов, он выделил среди них строительство мукомольного завода мощностью 100 тысяч тонн зерна, предприятия по выпуску очистных сооружений, завода по производству сжиженного природного газа стоимостью 550 миллионов рублей и строительство заправок. Калиматов также сообщил, что в регионе функционирует обувная фабрика, выпускающая в том числе и продукцию для российских военнослужащих. "Это турецкая фирма, у них бренд выкуплен у итальянцев, они пришли и миллионов 400 вложили. Сегодня там работают более 150 человек, и когда началась специальная военная операция, они начали выпускать берцы. Сейчас месяц назад был заказ на 1,5 тысячи пар обуви военной, но они и другую обувь делают. Если о перспективах говорить, то это 6 тысяч пар обуви в сутки мощность предприятия", - заметил глава Ингушетии. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/ingushetiya-1878477563.html

https://ria.ru/20230604/ingushetiya-1876096828.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

санкт-петербург, махмуд-али калиматов, пмэф, малый бизнес