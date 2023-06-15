https://ria.ru/20230615/nalogi-1878481676.html
Калиматов: вывод из тени бизнеса позволила Ингушетии повысить сбор налогов
Калиматов: вывод из тени бизнеса позволила Ингушетии повысить сбор налогов - РИА Новости, 15.06.2023
Калиматов: вывод из тени бизнеса позволила Ингушетии повысить сбор налогов
Власти Ингушетии провели большую работу по выводу из тени представителей малого и среднего бизнеса, это позволило республике значительно увеличить собственные... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T21:45
2023-06-15T21:45
2023-06-15T21:45
республика ингушетия
санкт-петербург
махмуд-али калиматов
пмэф
малый бизнес
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С-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Власти Ингушетии провели большую работу по выводу из тени представителей малого и среднего бизнеса, это позволило республике значительно увеличить собственные налоговые и неналоговые доходы, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года Ингушетия достигла рекордного показателя собственных налоговых и неналоговых доходов - 9 миллиардов рублей, рост за год составил 3 миллиарда рублей. "Мы, в первую очередь, проанализировали положение дел и поняли, что у нас в тени находится очень много представителей малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей. Мы с 6 до 2% снизили для них налоговое давление, и в результате в четыре раза увеличилась у нас легализация, они вышли из тени", - сказал Калиматов РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума. Он добавил, что власти также предоставили инвесторам льготы по аренде на пять лет и добились снижения давления на бизнес со стороны контрольно-надзорных органов. "Все эти действия: системный подход, защита бизнеса и позволили нам собрать более 9 миллиардов рублей", - подчеркнул Калиматов. Говоря о реализации перспективных инвестпроектов, он выделил среди них строительство мукомольного завода мощностью 100 тысяч тонн зерна, предприятия по выпуску очистных сооружений, завода по производству сжиженного природного газа стоимостью 550 миллионов рублей и строительство заправок. Калиматов также сообщил, что в регионе функционирует обувная фабрика, выпускающая в том числе и продукцию для российских военнослужащих. "Это турецкая фирма, у них бренд выкуплен у итальянцев, они пришли и миллионов 400 вложили. Сегодня там работают более 150 человек, и когда началась специальная военная операция, они начали выпускать берцы. Сейчас месяц назад был заказ на 1,5 тысячи пар обуви военной, но они и другую обувь делают. Если о перспективах говорить, то это 6 тысяч пар обуви в сутки мощность предприятия", - заметил глава Ингушетии. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/ingushetiya-1878477563.html
https://ria.ru/20230604/ingushetiya-1876096828.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, махмуд-али калиматов, пмэф, малый бизнес
Республика Ингушетия, Санкт-Петербург, Махмуд-Али Калиматов, ПМЭФ, Малый бизнес
С-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Власти Ингушетии провели большую работу по выводу из тени представителей малого и среднего бизнеса, это позволило республике значительно увеличить собственные налоговые и неналоговые доходы, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года Ингушетия достигла рекордного показателя собственных налоговых и неналоговых доходов - 9 миллиардов рублей, рост за год составил 3 миллиарда рублей.
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"Мы, в первую очередь, проанализировали положение дел и поняли, что у нас в тени находится очень много представителей малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей. Мы с 6 до 2% снизили для них налоговое давление, и в результате в четыре раза увеличилась у нас легализация, они вышли из тени", - сказал Калиматов РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума.
Он добавил, что власти также предоставили инвесторам льготы по аренде на пять лет и добились снижения давления на бизнес со стороны контрольно-надзорных органов.
"Все эти действия: системный подход, защита бизнеса и позволили нам собрать более 9 миллиардов рублей", - подчеркнул Калиматов
.
Говоря о реализации перспективных инвестпроектов, он выделил среди них строительство мукомольного завода мощностью 100 тысяч тонн зерна, предприятия по выпуску очистных сооружений, завода по производству сжиженного природного газа стоимостью 550 миллионов рублей и строительство заправок.
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Калиматов также сообщил, что в регионе функционирует обувная фабрика, выпускающая в том числе и продукцию для российских военнослужащих. "Это турецкая фирма, у них бренд выкуплен у итальянцев, они пришли и миллионов 400 вложили. Сегодня там работают более 150 человек, и когда началась специальная военная операция, они начали выпускать берцы. Сейчас месяц назад был заказ на 1,5 тысячи пар обуви военной, но они и другую обувь делают. Если о перспективах говорить, то это 6 тысяч пар обуви в сутки мощность предприятия", - заметил глава Ингушетии.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.