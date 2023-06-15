https://ria.ru/20230615/most-1878447528.html
Движение в районе Крымского моста в Москве временно затруднено
Движение в районе Крымского моста в Москве временно затруднено - РИА Новости, 15.06.2023
Движение в районе Крымского моста в Москве временно затруднено
Движение в районе Крымского моста временно ограничено до 2 полос по внешней стороне Садового кольца в Москве, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T19:10
2023-06-15T19:10
2023-06-15T19:10
москва
садовое кольцо (москва)
общество
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Движение в районе Крымского моста временно ограничено до 2 полос по внешней стороне Садового кольца в Москве, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы. "Движение в районе Крымского моста временно затруднено. Движение транспорта ограничено до 2 полос по внешней стороне Садового кольца", - говорится в сообщении. Департамент транспорта рекомендует выбирать пути объезда.
https://ria.ru/20230615/most-1878428794.html
москва
садовое кольцо (москва)
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москва, садовое кольцо (москва), общество
Москва, Садовое кольцо (Москва), Общество
Движение в районе Крымского моста в Москве временно затруднено
Дептранс: движение в районе Крымского моста в Москве временно затруднено