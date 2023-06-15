https://ria.ru/20230615/most-1878447528.html

Движение в районе Крымского моста в Москве временно затруднено

Движение в районе Крымского моста в Москве временно затруднено - РИА Новости, 15.06.2023

Движение в районе Крымского моста в Москве временно затруднено

Движение в районе Крымского моста временно ограничено до 2 полос по внешней стороне Садового кольца в Москве, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T19:10

2023-06-15T19:10

2023-06-15T19:10

москва

садовое кольцо (москва)

общество

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Движение в районе Крымского моста временно ограничено до 2 полос по внешней стороне Садового кольца в Москве, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы. "Движение в районе Крымского моста временно затруднено. Движение транспорта ограничено до 2 полос по внешней стороне Садового кольца", - говорится в сообщении. Департамент транспорта рекомендует выбирать пути объезда.

https://ria.ru/20230615/most-1878428794.html

москва

садовое кольцо (москва)

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2023

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москва, садовое кольцо (москва), общество