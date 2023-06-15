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Мошенники в России начали использовать ChatGPT, заявила эксперт - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
05:21 15.06.2023 (обновлено: 09:17 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/moshenniki-1878206520.html
Мошенники в России начали использовать ChatGPT, заявила эксперт
Мошенники в России начали использовать ChatGPT, заявила эксперт - РИА Новости, 15.06.2023
Мошенники в России начали использовать ChatGPT, заявила эксперт
В России аферисты начали использовать ChatGPT для составления более грамотных и внушающих доверие фишинговых писем, сообщила в интервью РИА Новости в рамках... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T05:21
2023-06-15T09:17
пмэф-2023
технологии
россия
лаборатория касперского
снг
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. В России аферисты начали использовать ChatGPT для составления более грамотных и внушающих доверие фишинговых писем, сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России и странах СНГ Анна Кулашова. &quot;Искусственный интеллект — это инструмент, и как любой инструмент он несет в себе как возможности, так и угрозы. И, конечно, он будет применяться со всех сторон, и в том числе мы уже видели атаки с использованием ChatGPT&quot;, — отметила Кулашова.По ее словам, он может гораздо быстрее подстраивать и перестраивать наборы слов."Раньше можно было отличить фишинговое письмо по обычной грамотности речи: как только ты понимаешь, что письмо странно составлено, есть ошибки и так далее — значит, это фишинг. С применением ChatGPT ошибок в этих письмах стало гораздо меньше. Но он пока все еще не очень умный — безусловно, он обучается и совершенствуется, но пока на совсем сложные вещи он не способен", — добавила Кулашова. Также, по ее словам, искусственный интеллект может использоваться для целевого фишинга при атаке на организации. Но противодействовать таким атакам тоже можно."К тому же, не стоит забывать, что сложная атака — это дорого и, использование нейросетки — тоже пока дорого", — заключила Кулашова. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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технологии, россия, лаборатория касперского, снг, общество
ПМЭФ-2023, Технологии, Россия, Лаборатория Касперского, СНГ, Общество
Мошенники в России начали использовать ChatGPT, заявила эксперт

Директор Kaspersky Кулашова: мошенники в России используют ChatGPT в фишинговых атаках

© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. В России аферисты начали использовать ChatGPT для составления более грамотных и внушающих доверие фишинговых писем, сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России и странах СНГ Анна Кулашова.
«

"Искусственный интеллект — это инструмент, и как любой инструмент он несет в себе как возможности, так и угрозы. И, конечно, он будет применяться со всех сторон, и в том числе мы уже видели атаки с использованием ChatGPT", — отметила Кулашова.

По ее словам, он может гораздо быстрее подстраивать и перестраивать наборы слов.
"Раньше можно было отличить фишинговое письмо по обычной грамотности речи: как только ты понимаешь, что письмо странно составлено, есть ошибки и так далее — значит, это фишинг. С применением ChatGPT ошибок в этих письмах стало гораздо меньше. Но он пока все еще не очень умный — безусловно, он обучается и совершенствуется, но пока на совсем сложные вещи он не способен", — добавила Кулашова.
Также, по ее словам, искусственный интеллект может использоваться для целевого фишинга при атаке на организации. Но противодействовать таким атакам тоже можно.
"К тому же, не стоит забывать, что сложная атака — это дорого и, использование нейросетки — тоже пока дорого", — заключила Кулашова.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. Итоги первого дня
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ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

Сессия Благополучие человека через призму современных ценностей

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

Студии радио Sputnik и телеканала RT

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

Сессия Здоровый образ жизни и внешние факторы, на него влияющие

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
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Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

Сессия Города и регионы будущего: экономика, инфраструктура, технологии, управление

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участники в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

Сессия: Путь винодела

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

Председатель правления, директор фонда Росконгресс Александр Стуглев, Александр Шатиров, Директор Фонда РК-инвестиции, Вячеслав Комлев, учредитель ООО Редсофт

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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9 из 10

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10
 
ПМЭФ-2023ТехнологииРоссияЛаборатория КасперскогоСНГОбщество
 
 
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