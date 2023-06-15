Мошенники в России начали использовать ChatGPT, заявила эксперт

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. В России аферисты начали использовать ChatGPT для составления более грамотных и внушающих доверие фишинговых писем, сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России и странах СНГ Анна Кулашова. "Искусственный интеллект — это инструмент, и как любой инструмент он несет в себе как возможности, так и угрозы. И, конечно, он будет применяться со всех сторон, и в том числе мы уже видели атаки с использованием ChatGPT", — отметила Кулашова.По ее словам, он может гораздо быстрее подстраивать и перестраивать наборы слов."Раньше можно было отличить фишинговое письмо по обычной грамотности речи: как только ты понимаешь, что письмо странно составлено, есть ошибки и так далее — значит, это фишинг. С применением ChatGPT ошибок в этих письмах стало гораздо меньше. Но он пока все еще не очень умный — безусловно, он обучается и совершенствуется, но пока на совсем сложные вещи он не способен", — добавила Кулашова. Также, по ее словам, искусственный интеллект может использоваться для целевого фишинга при атаке на организации. Но противодействовать таким атакам тоже можно."К тому же, не стоит забывать, что сложная атака — это дорого и, использование нейросетки — тоже пока дорого", — заключила Кулашова. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. В России аферисты начали использовать ChatGPT для составления более грамотных и внушающих доверие фишинговых писем, сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России и странах СНГ Анна Кулашова.
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"Искусственный интеллект — это инструмент, и как любой инструмент он несет в себе как возможности, так и угрозы. И, конечно, он будет применяться со всех сторон, и в том числе мы уже видели атаки с использованием ChatGPT", — отметила Кулашова.
По ее словам, он может гораздо быстрее подстраивать и перестраивать наборы слов.
"Раньше можно было отличить фишинговое письмо по обычной грамотности речи: как только ты понимаешь, что письмо странно составлено, есть ошибки и так далее — значит, это фишинг. С применением ChatGPT ошибок в этих письмах стало гораздо меньше. Но он пока все еще не очень умный — безусловно, он обучается и совершенствуется, но пока на совсем сложные вещи он не способен", — добавила Кулашова.
Также, по ее словам, искусственный интеллект может использоваться для целевого фишинга при атаке на организации. Но противодействовать таким атакам тоже можно.
"К тому же, не стоит забывать, что сложная атака — это дорого и, использование нейросетки — тоже пока дорого", — заключила Кулашова.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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