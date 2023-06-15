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Молоко из Ленобласти переработают инвесторы Казахстана - РИА Новости, 15.06.2023
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
20:04 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/moloko-1878462535.html
Молоко из Ленобласти переработают инвесторы Казахстана
Молоко из Ленобласти переработают инвесторы Казахстана - РИА Новости, 15.06.2023
Молоко из Ленобласти переработают инвесторы Казахстана
Компания из Казахстана планирует инвестировать 2 миллиарда рублей в строительство на территории индустриального парка "М10" в Тосненском районе Ленинградской... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T20:04
2023-06-15T20:04
ленинградская область
александр дрозденко
тосненский район
пмэф 2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Компания из Казахстана планирует инвестировать 2 миллиарда рублей в строительство на территории индустриального парка "М10" в Тосненском районе Ленинградской области молокоперерабатывающего предприятия, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Соглашение о строительстве нового молокоперерабатывающего предприятия, которое было заключено на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), предусматривает возведение предприятия, мощностью 100 тонн молока в сутки. Бенефициаром проекта является компания ТОО "Деп", основанная в Республике Казахстан."Соглашение, которое мы сейчас подписываем, убивает двух зайцев, а может быть и больше. Во-первых, это развитие международного сотрудничества. Индустриальный парк М-10 принимает в Ленинградской области инвестора из Казахстана. Во-вторых, мы движемся по пути повышения устойчивости молочной отрасли. Не секрет, что молочные хозяйства региона используют высокопродуктивные технологии, и в последние годы у нас были периоды перепроизводства молока. Новые производственные мощности, в том числе, для выпуска молочной продукции длительного хранения, способствуют решению этого вопроса. Рады вам, желаю скорейшей реализации проекта", ― подчеркнул губернатор региона Александр Дрозденко.Как уточнили в пресс-службе областной администрации, новое производство, которое реализуют в 2025-2026 года, предусматривает создание 200 рабочих мест. Объем инвестиций составит 2 миллиарда рублей.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/lenoblast-1878461189.html
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александр дрозденко, тосненский район, пмэф 2023
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Тосненский район, ПМЭФ 2023

Молоко из Ленобласти переработают инвесторы Казахстана

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкМолоко в бутылках
Молоко в бутылках - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Молоко в бутылках
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Компания из Казахстана планирует инвестировать 2 миллиарда рублей в строительство на территории индустриального парка "М10" в Тосненском районе Ленинградской области молокоперерабатывающего предприятия, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Соглашение о строительстве нового молокоперерабатывающего предприятия, которое было заключено на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), предусматривает возведение предприятия, мощностью 100 тонн молока в сутки. Бенефициаром проекта является компания ТОО "Деп", основанная в Республике Казахстан.
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Вчера, 19:58
"Соглашение, которое мы сейчас подписываем, убивает двух зайцев, а может быть и больше. Во-первых, это развитие международного сотрудничества. Индустриальный парк М-10 принимает в Ленинградской области инвестора из Казахстана. Во-вторых, мы движемся по пути повышения устойчивости молочной отрасли. Не секрет, что молочные хозяйства региона используют высокопродуктивные технологии, и в последние годы у нас были периоды перепроизводства молока. Новые производственные мощности, в том числе, для выпуска молочной продукции длительного хранения, способствуют решению этого вопроса. Рады вам, желаю скорейшей реализации проекта", ― подчеркнул губернатор региона Александр Дрозденко.
Как уточнили в пресс-службе областной администрации, новое производство, которое реализуют в 2025-2026 года, предусматривает создание 200 рабочих мест. Объем инвестиций составит 2 миллиарда рублей.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоТосненский районПМЭФ 2023
 
 
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