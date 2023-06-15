https://ria.ru/20230615/moldaviya-1878422660.html

Оппозиция в Молдавии высказалась о попытках "отменить" русский язык

Оппозиция в Молдавии высказалась о попытках "отменить" русский язык - РИА Новости, 15.06.2023

Оппозиция в Молдавии высказалась о попытках "отменить" русский язык

Русский язык в современных условиях становится интегратором культурно-цивилизованного пространства стран СНГ, несмотря на попытки некоторых стран ввести... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T18:03

2023-06-15T18:03

2023-06-15T18:03

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КИШИНЕВ, 15 июн – РИА Новости. Русский язык в современных условиях становится интегратором культурно-цивилизованного пространства стран СНГ, несмотря на попытки некоторых стран ввести "культуру отмены", заявил в Telegram-канале Партии социалистов депутат Блока коммунистов и социалистов (БКС) Молдавии Григорий Новак на международном парламентском форуме СНГ "Пушкинские чтения". Делегация Партии социалистов (ПСРМ), входящая в БКС, приняла участие в пленарном заседании международного парламентского форума СНГ "Пушкинские чтения", посвященного Году русского языка как языка межнационального общения. Мероприятие было организовано Комитетом по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и состоялось в Государственной думе. "Некоторые страны сегодня пытаются ввести в международные отношения "культуру отмены" — отмены русского языка, русской культуры, в том числе той культуры, которая принадлежит к общему всемирному наследию. Очевидно, что в современных условиях укрепляется новая и перспективная функция русского языка на пространстве СНГ, которая в будущем может стать основной – это его роль как объединителя или интегратора культурно-цивилизованного пространства", - заявил Новак.Депутат считает, что в силу общего исторического прошлого русский язык стал естественным связующим звеном между странами СНГ. "Русский язык занимает особое место на пространстве СНГ. Он является языком технологий и науки, культуры и образования, профессиональной и творческой деятельности в странах Содружества. Именно на русском языке народы СНГ продолжают вести диалог и строить общее будущее", - подчеркнул Новак. Русский язык в Молдавии — второй по распространению язык в стране после государственного, молдавского. Русский считают родным и разговаривают на нем около 15% населения страны. В Кишиневе русским владеет почти половина населения, а в целом понимает и использует русскую речь около 80% населения Молдавии. Однако позиции русского языка в Молдавии пошатнулись после вступления в силу нового кодекса об образовании, который был принят в 2014 году. Кодекс гарантирует обучение в средних учебных заведениях только на государственном языке, а обучение на языках международного общения или на языках нацменьшинств будет осуществляться "лишь в пределах возможностей системы образования". В Договоре о дружбе и сотрудничестве между Россией и Молдавией от 19 ноября 2001 года закреплены обязательства Кишинева по созданию условий для надлежащего изучения и пользования русским языком в стране. Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР, гласивший, что русский язык на территории страны является средством межнационального общения. Парламент Молдавии в декабре 2020 года принял новый закон о функционировании языков, вернул русскому языку особый статус и обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке. КС в январе 2021 года признал, что новый закон не соответствует конституции.

https://ria.ru/20230601/yazyk-1875639984.html

https://ria.ru/20230513/moldaviya-1871452193.html

https://ria.ru/20230424/ukraina-1867209060.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, россия, снг