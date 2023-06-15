В Молдавии обсудили идею создания центра по борьбе с пропагандой
Президент Молдавии Санду предложила создать в стране центр по борьбе с пропагандой
© AP Photo / Darko BandicПрезидент Молдавии Майя Санду
© AP Photo / Darko Bandic
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 15 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду 15 июня начала публичное обсуждение инициативы о создании Национального центра информационной защиты и борьбы с пропагандой, говорится в пресс-релизе Аппарата президента республики.
Ранее Санду заявила, что власти Молдавии создадут центр информационного противодействия "Патриот", который займется защитой граждан от информационных манипуляций и борьбой с дезинформацией на национальном уровне. Она добавила, что работа нового ведомства будет направлена против России, которую власти обвинили в информационных атаках, а также с "изменниками родине", блокирующими курс на евроинтеграцию. Прежде президент заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам.
"Президент Майя Санду обсудила с несколькими представителями партнеров по развитию и гражданского общества вопрос о создании Национального центра информационной защиты и борьбы с пропагандой", - сообщается на сайте аппарата президента.
Уточняется, что глава государства рассказала о целях создания центра, его основных обязанностях и способах предотвращения и борьбы с дезинформацией и пропагандой.
"Участники выступили с предложениями по совершенствованию законопроекта. Процесс консультаций продолжится в ближайшие недели", - подчеркивается в релизе.
На данный момент любой желающий может ознакомиться с проектом на сайте аппарата президента.