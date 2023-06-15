https://ria.ru/20230615/moldavia-1878486635.html

В Молдавии обсудили идею создания центра по борьбе с пропагандой

В Молдавии обсудили идею создания центра по борьбе с пропагандой - РИА Новости, 15.06.2023

В Молдавии обсудили идею создания центра по борьбе с пропагандой

Президент Молдавии Майя Санду 15 июня начала публичное обсуждение инициативы о создании Национального центра информационной защиты и борьбы с пропагандой,... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T22:32

2023-06-15T22:32

2023-06-15T22:37

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КИШИНЕВ, 15 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду 15 июня начала публичное обсуждение инициативы о создании Национального центра информационной защиты и борьбы с пропагандой, говорится в пресс-релизе Аппарата президента республики. Ранее Санду заявила, что власти Молдавии создадут центр информационного противодействия "Патриот", который займется защитой граждан от информационных манипуляций и борьбой с дезинформацией на национальном уровне. Она добавила, что работа нового ведомства будет направлена против России, которую власти обвинили в информационных атаках, а также с "изменниками родине", блокирующими курс на евроинтеграцию. Прежде президент заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам. "Президент Майя Санду обсудила с несколькими представителями партнеров по развитию и гражданского общества вопрос о создании Национального центра информационной защиты и борьбы с пропагандой", - сообщается на сайте аппарата президента. Уточняется, что глава государства рассказала о целях создания центра, его основных обязанностях и способах предотвращения и борьбы с дезинформацией и пропагандой. "Участники выступили с предложениями по совершенствованию законопроекта. Процесс консультаций продолжится в ближайшие недели", - подчеркивается в релизе. На данный момент любой желающий может ознакомиться с проектом на сайте аппарата президента.

https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html

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в мире, молдавия, россия, майя санду, патриот