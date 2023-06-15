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В Молдавии обсудили идею создания центра по борьбе с пропагандой - РИА Новости, 15.06.2023
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22:32 15.06.2023 (обновлено: 22:37 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/moldavia-1878486635.html
В Молдавии обсудили идею создания центра по борьбе с пропагандой
В Молдавии обсудили идею создания центра по борьбе с пропагандой - РИА Новости, 15.06.2023
В Молдавии обсудили идею создания центра по борьбе с пропагандой
Президент Молдавии Майя Санду 15 июня начала публичное обсуждение инициативы о создании Национального центра информационной защиты и борьбы с пропагандой,... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T22:32
2023-06-15T22:37
в мире
молдавия
россия
майя санду
патриот
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КИШИНЕВ, 15 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду 15 июня начала публичное обсуждение инициативы о создании Национального центра информационной защиты и борьбы с пропагандой, говорится в пресс-релизе Аппарата президента республики. Ранее Санду заявила, что власти Молдавии создадут центр информационного противодействия "Патриот", который займется защитой граждан от информационных манипуляций и борьбой с дезинформацией на национальном уровне. Она добавила, что работа нового ведомства будет направлена против России, которую власти обвинили в информационных атаках, а также с "изменниками родине", блокирующими курс на евроинтеграцию. Прежде президент заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам. "Президент Майя Санду обсудила с несколькими представителями партнеров по развитию и гражданского общества вопрос о создании Национального центра информационной защиты и борьбы с пропагандой", - сообщается на сайте аппарата президента. Уточняется, что глава государства рассказала о целях создания центра, его основных обязанностях и способах предотвращения и борьбы с дезинформацией и пропагандой. "Участники выступили с предложениями по совершенствованию законопроекта. Процесс консультаций продолжится в ближайшие недели", - подчеркивается в релизе. На данный момент любой желающий может ознакомиться с проектом на сайте аппарата президента.
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в мире, молдавия, россия, майя санду, патриот
В мире, Молдавия, Россия, Майя Санду, Патриот
В Молдавии обсудили идею создания центра по борьбе с пропагандой

Президент Молдавии Санду предложила создать в стране центр по борьбе с пропагандой

© AP Photo / Darko BandicПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© AP Photo / Darko Bandic
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 15 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду 15 июня начала публичное обсуждение инициативы о создании Национального центра информационной защиты и борьбы с пропагандой, говорится в пресс-релизе Аппарата президента республики.
Ранее Санду заявила, что власти Молдавии создадут центр информационного противодействия "Патриот", который займется защитой граждан от информационных манипуляций и борьбой с дезинформацией на национальном уровне. Она добавила, что работа нового ведомства будет направлена против России, которую власти обвинили в информационных атаках, а также с "изменниками родине", блокирующими курс на евроинтеграцию. Прежде президент заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам.
"Президент Майя Санду обсудила с несколькими представителями партнеров по развитию и гражданского общества вопрос о создании Национального центра информационной защиты и борьбы с пропагандой", - сообщается на сайте аппарата президента.
Уточняется, что глава государства рассказала о целях создания центра, его основных обязанностях и способах предотвращения и борьбы с дезинформацией и пропагандой.
"Участники выступили с предложениями по совершенствованию законопроекта. Процесс консультаций продолжится в ближайшие недели", - подчеркивается в релизе.
На данный момент любой желающий может ознакомиться с проектом на сайте аппарата президента.
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