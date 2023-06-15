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В Никарагуа выразили желание подключиться к системе "Мир"

В Никарагуа выразили желание подключиться к системе "Мир" - РИА Новости, 15.06.2023

В Никарагуа выразили желание подключиться к системе "Мир"

Никарагуа хотела бы подключиться к платежной системы "Мир", власти страны изучают опыт ее применения на Кубе, заявил на ПМЭФ специальный представитель... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T19:25

2023-06-15T19:25

2023-06-15T19:33

пмэф-2023

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Никарагуа хотела бы подключиться к платежной системы "Мир", власти страны изучают опыт ее применения на Кубе, заявил на ПМЭФ специальный представитель президента республики Никарагуа по взаимодействию с Россией, советник президента республики Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Факундо Ортега Мурильо."Мы сейчас очень сильно заинтересованы в использовании альтернативных путей, в использовании рублей. Сейчас мы ищем новые возможности для того, чтобы идти по направлению дедолларизации, чтобы мы могли сбросить империалистическое иго доллара, которое довлеет сегодня над всем миром исторически. Мы хотим применять платежную систему "Мир". Видим, такой опыт есть на Кубе и пытаемся его перенять в Никарагуа, обучая наших специалистов", - сказал он, выступая на сессии Бизнес-диалог "Россия -Латинская Америка".Карты российской платежной системы "Мир" начали принимать на Кубе в марте этого года, в местных банкоматах уже можно снимать наличные, сообщили РИА Новости в пресс-службе системы.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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никарагуа, куба, экономика, россия