В Никарагуа выразили желание подключиться к системе "Мир"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Никарагуа хотела бы подключиться к платежной системы "Мир", власти страны изучают опыт ее применения на Кубе, заявил на ПМЭФ специальный представитель президента республики Никарагуа по взаимодействию с Россией, советник президента республики Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Факундо Ортега Мурильо."Мы сейчас очень сильно заинтересованы в использовании альтернативных путей, в использовании рублей. Сейчас мы ищем новые возможности для того, чтобы идти по направлению дедолларизации, чтобы мы могли сбросить империалистическое иго доллара, которое довлеет сегодня над всем миром исторически. Мы хотим применять платежную систему "Мир". Видим, такой опыт есть на Кубе и пытаемся его перенять в Никарагуа, обучая наших специалистов", - сказал он, выступая на сессии Бизнес-диалог "Россия -Латинская Америка".Карты российской платежной системы "Мир" начали принимать на Кубе в марте этого года, в местных банкоматах уже можно снимать наличные, сообщили РИА Новости в пресс-службе системы.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Пользователь использует банковскую карту "Мир" в банкомате. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Никарагуа хотела бы подключиться к платежной системы "Мир", власти страны изучают опыт ее применения на Кубе, заявил на ПМЭФ специальный представитель президента республики Никарагуа по взаимодействию с Россией, советник президента республики Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Факундо Ортега Мурильо.
"Мы сейчас очень сильно заинтересованы в использовании альтернативных путей, в использовании рублей. Сейчас мы ищем новые возможности для того, чтобы идти по направлению дедолларизации, чтобы мы могли сбросить империалистическое иго доллара, которое довлеет сегодня над всем миром исторически. Мы хотим применять платежную систему "Мир". Видим, такой опыт есть на Кубе и пытаемся его перенять в Никарагуа, обучая наших специалистов", - сказал он, выступая на сессии Бизнес-диалог "Россия -Латинская Америка".
Карты российской платежной системы "Мир" начали принимать на Кубе в марте этого года, в местных банкоматах уже можно снимать наличные, сообщили РИА Новости в пресс-службе системы.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".
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