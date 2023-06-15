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Замглавы посольства Канады вызвали в МИД - РИА Новости, 15.06.2023
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10:44 15.06.2023 (обновлено: 10:54 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/mid-1878249624.html
Замглавы посольства Канады вызвали в МИД
Замглавы посольства Канады вызвали в МИД - РИА Новости, 15.06.2023
Замглавы посольства Канады вызвали в МИД
Замглавы посольства Канады 14 июня был вызван в МИД, ему сделан демарш из-за решения конфисковать российский Ан-124, говорится в сообщении МИД РФ. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T10:44
2023-06-15T10:54
россия
канада
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
джастин трюдо
волга-днепр
ан-124
москва
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Замглавы посольства Канады 14 июня был вызван в МИД, ему сделан демарш из-за решения конфисковать российский Ан-124, говорится в сообщении МИД РФ."Вызванному в МИД России 14 июня заместителю главы дипмиссии Канады в Москве Брайану Эбелю был сделан демарш по поводу объявленного правительством Канады намерения конфисковать незаконно удерживаемый в аэропорту Торонто с февраля 2022 года грузовой авиалайнер Ан-124, принадлежащий компании "Волга-Днепр", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства."Канадскому дипломату заявлено, что действия официальной Оттавы, следующей русофобским курсом, будут иметь самые серьезные последствия для российско-канадских отношений, которые по вине режима Джастина Трюдо находятся на грани обрушения", - заключили в МИД России.На прошлой неделе находившийся с визитом в Киеве премьер Канады Джастин Трюдо объявил о намерении конфисковать российский самолет Ан-124 и начале процесса его передачи Украине.
https://ria.ru/20230611/an-124-1877456386.html
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россия, канада, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, джастин трюдо, волга-днепр , ан-124, москва
Россия, Канада, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Джастин Трюдо, Волга-Днепр , Ан-124, Москва
Замглавы посольства Канады вызвали в МИД

Замглавы посольства Канады вызвали в МИД из-за решения Оттавы конфисковать Ан-124

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Замглавы посольства Канады 14 июня был вызван в МИД, ему сделан демарш из-за решения конфисковать российский Ан-124, говорится в сообщении МИД РФ.
"Вызванному в МИД России 14 июня заместителю главы дипмиссии Канады в Москве Брайану Эбелю был сделан демарш по поводу объявленного правительством Канады намерения конфисковать незаконно удерживаемый в аэропорту Торонто с февраля 2022 года грузовой авиалайнер Ан-124, принадлежащий компании "Волга-Днепр", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
"Канадскому дипломату заявлено, что действия официальной Оттавы, следующей русофобским курсом, будут иметь самые серьезные последствия для российско-канадских отношений, которые по вине режима Джастина Трюдо находятся на грани обрушения", - заключили в МИД России.
На прошлой неделе находившийся с визитом в Киеве премьер Канады Джастин Трюдо объявил о намерении конфисковать российский самолет Ан-124 и начале процесса его передачи Украине.
Самолет АН-124-100 Руслан компании Волга — Днепр - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
Кабмин Канады распорядился арестовать российский Ан-124 для его конфискации
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РоссияКанадаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреДжастин ТрюдоВолга-ДнепрАн-124Москва
 
 
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