https://ria.ru/20230615/mid-1878249624.html

Замглавы посольства Канады вызвали в МИД

Замглавы посольства Канады вызвали в МИД - РИА Новости, 15.06.2023

Замглавы посольства Канады вызвали в МИД

Замглавы посольства Канады 14 июня был вызван в МИД, ему сделан демарш из-за решения конфисковать российский Ан-124, говорится в сообщении МИД РФ. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T10:44

2023-06-15T10:44

2023-06-15T10:54

россия

канада

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

джастин трюдо

волга-днепр

ан-124

москва

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Замглавы посольства Канады 14 июня был вызван в МИД, ему сделан демарш из-за решения конфисковать российский Ан-124, говорится в сообщении МИД РФ."Вызванному в МИД России 14 июня заместителю главы дипмиссии Канады в Москве Брайану Эбелю был сделан демарш по поводу объявленного правительством Канады намерения конфисковать незаконно удерживаемый в аэропорту Торонто с февраля 2022 года грузовой авиалайнер Ан-124, принадлежащий компании "Волга-Днепр", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства."Канадскому дипломату заявлено, что действия официальной Оттавы, следующей русофобским курсом, будут иметь самые серьезные последствия для российско-канадских отношений, которые по вине режима Джастина Трюдо находятся на грани обрушения", - заключили в МИД России.На прошлой неделе находившийся с визитом в Киеве премьер Канады Джастин Трюдо объявил о намерении конфисковать российский самолет Ан-124 и начале процесса его передачи Украине.

https://ria.ru/20230611/an-124-1877456386.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, канада, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, джастин трюдо, волга-днепр , ан-124, москва