https://ria.ru/20230615/metriki-1878284360.html
Андрей Никитин предложил выработать метрики для стандарта благополучия
Андрей Никитин предложил выработать метрики для стандарта благополучия - РИА Новости, 15.06.2023
Андрей Никитин предложил выработать метрики для стандарта благополучия
Глава комиссии Госсовета по социальной политике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, выступая на сессии ПМЭФ-23, предложил выработать метрики для... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T12:05
2023-06-15T12:05
2023-06-15T12:36
пмэф-2023
новгородская область
андрей никитин (политик)
общество
санкт-петербург
пмэф
пмэф 2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Глава комиссии Госсовета по социальной политике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, выступая на сессии ПМЭФ-23, предложил выработать метрики для стандарта благополучия. Собравшиеся обсуждали тему "Человек благополучный" – главная цель социальной политики и основной ресурс развития страны". По словам Никитина, стандарт благополучия меняется постоянно. В то же время государство внедряет успешные программы – это и благоустройство, и местных инициатив, и ремонт школ, и модернизация первичного звена здравоохранения. Социальные контракты тоже себя хорошо зарекомендовали, когда люди получают не просто пособие, а имеют возможность открыть собственное дело. "Чего нет? Нет сведения этого в некую единую политику и четкого понимания, что на конкретной территории хотим достичь и где тот результат, который мы считаем приемлемым.. Наверное, в историческом горизонте... такого подхода никогда не было, чтобы мы так комплексно занимались социальным благополучием. Но нам нужно это осознать, нужно выработать какие-то метрики, понимая, что они временные", - отметил Никитин. ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новгородская область, андрей никитин (политик), общество, санкт-петербург, пмэф, пмэф 2023
ПМЭФ-2023, Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Общество, Санкт-Петербург, ПМЭФ, ПМЭФ 2023
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Глава комиссии Госсовета по социальной политике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, выступая на сессии ПМЭФ-23, предложил выработать метрики для стандарта благополучия.
Собравшиеся обсуждали тему "Человек благополучный" – главная цель социальной политики и основной ресурс развития страны". По словам Никитина, стандарт благополучия меняется постоянно. В то же время государство внедряет успешные программы – это и благоустройство, и местных инициатив, и ремонт школ, и модернизация первичного звена здравоохранения. Социальные контракты тоже себя хорошо зарекомендовали, когда люди получают не просто пособие, а имеют возможность открыть собственное дело.
"Чего нет? Нет сведения этого в некую единую политику и четкого понимания, что на конкретной территории хотим достичь и где тот результат, который мы считаем приемлемым.. Наверное, в историческом горизонте... такого подхода никогда не было, чтобы мы так комплексно занимались социальным благополучием. Но нам нужно это осознать, нужно выработать какие-то метрики, понимая, что они временные", - отметил Никитин.
ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге
14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Регионы готовят программы повышения рождаемости, заявил Никитин