https://ria.ru/20230615/medtsentr-1878194908.html

Скворцова пригласила Путина посетить медцентр в Мариуполе

Скворцова пригласила Путина посетить медцентр в Мариуполе - РИА Новости, 15.06.2023

Скворцова пригласила Путина посетить медцентр в Мариуполе

Глава ФМБА Вероника Скворцова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что многопрофильный высокотехнологичный медицинский центр в Мариуполе... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T00:55

2023-06-15T00:55

2023-06-15T00:55

мариуполь

россия

вероника скворцова

владимир путин

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

политика

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Глава ФМБА Вероника Скворцова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что многопрофильный высокотехнологичный медицинский центр в Мариуполе начнет работать в декабре, и пригласила главу государства его посетить, если представится такая возможность. "Мы надеемся, что в декабре начнет работать этот центр. И если будет возможность, Владимир Владимирович, приглашаем вас", - сказала Скворцова. "Я когда в Мариуполе был, я смотрел. Внешне, не забирался туда. Но готовность была уже достаточно большой, процентов 60, наверное", - сказал на это Путин. В свою очередь Скворцова сообщила, что сегодня центр готов уже на 74%. "Комплекс большой", - заметил президент. Скворцова также сообщила, что с 15 июня на объекте начинается монтаж тяжелого оборудования. "Это мощный центр, в нем будет работать очень много сотрудников", - добавила она.

https://ria.ru/20230615/skvortsova-1878194429.html

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мариуполь, россия, вероника скворцова, владимир путин, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), политика