https://ria.ru/20230615/medtsentr-1878194908.html
Скворцова пригласила Путина посетить медцентр в Мариуполе
Скворцова пригласила Путина посетить медцентр в Мариуполе - РИА Новости, 15.06.2023
Скворцова пригласила Путина посетить медцентр в Мариуполе
Глава ФМБА Вероника Скворцова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что многопрофильный высокотехнологичный медицинский центр в Мариуполе... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T00:55
2023-06-15T00:55
2023-06-15T00:55
мариуполь
россия
вероника скворцова
владимир путин
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
политика
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Глава ФМБА Вероника Скворцова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что многопрофильный высокотехнологичный медицинский центр в Мариуполе начнет работать в декабре, и пригласила главу государства его посетить, если представится такая возможность. "Мы надеемся, что в декабре начнет работать этот центр. И если будет возможность, Владимир Владимирович, приглашаем вас", - сказала Скворцова. "Я когда в Мариуполе был, я смотрел. Внешне, не забирался туда. Но готовность была уже достаточно большой, процентов 60, наверное", - сказал на это Путин. В свою очередь Скворцова сообщила, что сегодня центр готов уже на 74%. "Комплекс большой", - заметил президент. Скворцова также сообщила, что с 15 июня на объекте начинается монтаж тяжелого оборудования. "Это мощный центр, в нем будет работать очень много сотрудников", - добавила она.
https://ria.ru/20230615/skvortsova-1878194429.html
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мариуполь, россия, вероника скворцова, владимир путин, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), политика
Мариуполь, Россия, Вероника Скворцова, Владимир Путин, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Политика
Скворцова пригласила Путина посетить медцентр в Мариуполе
Глава ФМБА Скворцова пригласила Путина посетить медцентр в Мариуполе
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Глава ФМБА Вероника Скворцова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что многопрофильный высокотехнологичный медицинский центр в Мариуполе начнет работать в декабре, и пригласила главу государства его посетить, если представится такая возможность.
«
"Мы надеемся, что в декабре начнет работать этот центр. И если будет возможность, Владимир Владимирович, приглашаем вас", - сказала Скворцова.
"Я когда в Мариуполе был, я смотрел. Внешне, не забирался туда. Но готовность была уже достаточно большой, процентов 60, наверное", - сказал на это Путин.
В свою очередь Скворцова сообщила, что сегодня центр готов уже на 74%.
"Комплекс большой", - заметил президент.
Скворцова также сообщила, что с 15 июня на объекте начинается монтаж тяжелого оборудования.
"Это мощный центр, в нем будет работать очень много сотрудников", - добавила она.
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