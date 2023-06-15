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Мединский рассказал, для чего на Западе меняют историческую науку - РИА Новости, 15.06.2023
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17:54 15.06.2023 (обновлено: 18:00 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/medinskiy-1878419768.html
Мединский рассказал, для чего на Западе меняют историческую науку
Мединский рассказал, для чего на Западе меняют историческую науку - РИА Новости, 15.06.2023
Мединский рассказал, для чего на Западе меняют историческую науку
Западная историческая наука сегодня проходит глобальную трансформацию, конечная цель которой – подготовить новую элиту, считающую "антироссией" не Украину, а... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T17:54
2023-06-15T18:00
пмэф-2023
россия
украина
сша
владимир мединский
государственный департамент сша
российское военно-историческое общество (рвио)
нато
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Западная историческая наука сегодня проходит глобальную трансформацию, конечная цель которой – подготовить новую элиту, считающую "антироссией" не Украину, а нынешнюю Российскую Федерацию, якобы являющуюся "колониальной" наследницей Золотой орды, заявил на ПМЭФ помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. "Никто уже фальсификациями (истории – ред.) не занимается, это как-то скучно и мелко – конструируется новая реальность вообще. Последние месяцы в научных центрах Европы, США стали проводиться большие научные дискуссии, симпозиумы и конференции, посвящённые новым подходам к русистике… Собираются преподаватели, большие профессионалы, специалисты по России из ведущих университетов мира, там осваивают какие-то новые истины, что-то им там заново читают, знакомят с новыми материалами, промывают мозги на высокоинтеллектуальном уровне", - сказал он, выступая на прошедшей в рамках ПМЭФ-2023 дискуссии "Язык дипломатии многополярного мира". По утверждению помощника президента РФ, цель такой "реформы" западной исторической науки - переучить преподавателей, которые в свою очередь будут вкладывать молодым элитам своих стран "новые истины", согласно которым "никакая не Украина – Антироссия, на самом деле Антироссия - это Москва". Мединский подчеркнул, что нынешние чиновники Госдепа США и внешнеполитических ведомств других стран Запада изучали гуманитарные науки в лучших вузах, где в основе изучения истории России лежит "школа" эмигрантов начала XX века, которые в свою очередь изучали её по классическим источникам (Ключевский, Соловьев, Карамзин), поэтому, по утверждению главы РВИО, истеблишмент НАТО, несмотря на свою риторику, знает, что "Украина – это Россия" и кто является "матерью городам русским". По его мнению, нынешняя конфронтация Москвы с Киевом, потребовала от Запада поспешной "переоценки" истории. "Русь погибла под копытами монголов-ордынцев в 1240-е годы, Киев сгорел и воевода "последнего русского короля" Даниила Галицкого пал где-то там защищая последний храм … Часть "коллаборационистов" во главе с владимиро-суздальской ветвью где-то там на северо-востоке в лесах, вступив в сговор с поработителями оккупантами … не сделали европейский выбор вовремя – сделали иной выбор, поэтому это никакая не Россия, это всё – орда с помесью финно-угров, ну и отдельных отщепенцев", - обрисовал прививаемую сегодня на Западе версию истории Мединский. Историк утверждает, что представление РФ "наследницей" Золотой орды – не просто пропагандистский штамп Запада, применяемый им в информационном противоборстве с Москвой в ходе СВО. Мединский уверен, что таким образом интеллектуалы и элита НАТО будут обосновывать необходимость "деколонизации последней империи", то есть распада России. "Какова конечная цель этих околонаучных рассуждений? Все должны выйти из-под гнёта колониализма московского, желательно на максимальное количество государств расколоться. Британская империя раскололась, французская – раскололась, вот одна осталась последняя – ордынская империя, пытается сейчас восстановиться на Юго-Западе", - отметил он.
https://ria.ru/20230508/istoriya-1870496263.html
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россия, украина, сша, владимир мединский, государственный департамент сша, российское военно-историческое общество (рвио), нато, в мире
ПМЭФ-2023, Россия, Украина, США, Владимир Мединский, Государственный департамент США, Российское военно-историческое общество (РВИО), НАТО, В мире
Мединский рассказал, для чего на Западе меняют историческую науку

Мединский: на Западе меняют историческую науку, чтобы представить Москву ордой

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПомощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский на ПМЭФ-2023
Помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский на ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский на ПМЭФ-2023
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Западная историческая наука сегодня проходит глобальную трансформацию, конечная цель которой – подготовить новую элиту, считающую "антироссией" не Украину, а нынешнюю Российскую Федерацию, якобы являющуюся "колониальной" наследницей Золотой орды, заявил на ПМЭФ помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
"Никто уже фальсификациями (истории – ред.) не занимается, это как-то скучно и мелко – конструируется новая реальность вообще. Последние месяцы в научных центрах Европы, США стали проводиться большие научные дискуссии, симпозиумы и конференции, посвящённые новым подходам к русистике… Собираются преподаватели, большие профессионалы, специалисты по России из ведущих университетов мира, там осваивают какие-то новые истины, что-то им там заново читают, знакомят с новыми материалами, промывают мозги на высокоинтеллектуальном уровне", - сказал он, выступая на прошедшей в рамках ПМЭФ-2023 дискуссии "Язык дипломатии многополярного мира".
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Россия и Киргизия будут противодействовать фальсификации истории
8 мая, 17:37
По утверждению помощника президента РФ, цель такой "реформы" западной исторической науки - переучить преподавателей, которые в свою очередь будут вкладывать молодым элитам своих стран "новые истины", согласно которым "никакая не Украина – Антироссия, на самом деле Антироссия - это Москва".
Мединский подчеркнул, что нынешние чиновники Госдепа США и внешнеполитических ведомств других стран Запада изучали гуманитарные науки в лучших вузах, где в основе изучения истории России лежит "школа" эмигрантов начала XX века, которые в свою очередь изучали её по классическим источникам (Ключевский, Соловьев, Карамзин), поэтому, по утверждению главы РВИО, истеблишмент НАТО, несмотря на свою риторику, знает, что "Украина – это Россия" и кто является "матерью городам русским". По его мнению, нынешняя конфронтация Москвы с Киевом, потребовала от Запада поспешной "переоценки" истории.
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"Русь погибла под копытами монголов-ордынцев в 1240-е годы, Киев сгорел и воевода "последнего русского короля" Даниила Галицкого пал где-то там защищая последний храм … Часть "коллаборационистов" во главе с владимиро-суздальской ветвью где-то там на северо-востоке в лесах, вступив в сговор с поработителями оккупантами … не сделали европейский выбор вовремя – сделали иной выбор, поэтому это никакая не Россия, это всё – орда с помесью финно-угров, ну и отдельных отщепенцев", - обрисовал прививаемую сегодня на Западе версию истории Мединский.
Историк утверждает, что представление РФ "наследницей" Золотой орды – не просто пропагандистский штамп Запада, применяемый им в информационном противоборстве с Москвой в ходе СВО. Мединский уверен, что таким образом интеллектуалы и элита НАТО будут обосновывать необходимость "деколонизации последней империи", то есть распада России.
"Какова конечная цель этих околонаучных рассуждений? Все должны выйти из-под гнёта колониализма московского, желательно на максимальное количество государств расколоться. Британская империя раскололась, французская – раскололась, вот одна осталась последняя – ордынская империя, пытается сейчас восстановиться на Юго-Западе", - отметил он.
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15 ноября 2022, 15:03
 
ПМЭФ-2023РоссияУкраинаСШАВладимир МединскийГосударственный департамент СШАРоссийское военно-историческое общество (РВИО)НАТОВ мире
 
 
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