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Роскачество и "Россия сегодня" подписали медиаплан "Винного гида России" - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
18:55 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/mediaplan-1878442822.html
Роскачество и "Россия сегодня" подписали медиаплан "Винного гида России"
Роскачество и "Россия сегодня" подписали медиаплан "Винного гида России" - РИА Новости, 15.06.2023
Роскачество и "Россия сегодня" подписали медиаплан "Винного гида России"
Роскачество и МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме подписали коммуникационный план "Винного гида России" на 2023 год,... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T18:55
2023-06-15T18:55
пмэф-2023
максим протасов
дмитрий киселев
роскачество
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Роскачество и МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме подписали коммуникационный план "Винного гида России" на 2023 год, передает корреспондент РИА Новости. Подписание состоялось в четверг на стенде медиагруппы "Россия сегодня" на ПМЭФ. Со стороны АНО "Российская система качества" подписантом выступил его руководитель Максим Протасов, со стороны МИА - генеральный директор агентства Дмитрий Киселев. Проект "Винный гид России" был запущен в 2018 году Минпромторгом, Минсельхозом и Роскачеством. Исследование проводится в пяти категориях винодельческой продукции: белые, красные и розовые тихие вина, а также игристые и ликерные вина. Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, ТОК, КОТ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. Медиагруппа является крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
РИА Новости
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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1920
1920
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
максим протасов, дмитрий киселев, роскачество, экономика
ПМЭФ-2023, Максим Протасов, Дмитрий Киселев, Роскачество, Экономика
Роскачество и "Россия сегодня" подписали медиаплан "Винного гида России"

Роскачество и МИА "Россия сегодня" подписали медиаплан "Винного гида России" на 2023 год

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель Роскачества Максим Протасов во время подписания документов
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев и руководитель Роскачества Максим Протасов во время подписания документов
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель Роскачества Максим Протасов во время подписания документов
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Роскачество и МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме подписали коммуникационный план "Винного гида России" на 2023 год, передает корреспондент РИА Новости.
Подписание состоялось в четверг на стенде медиагруппы "Россия сегодня" на ПМЭФ. Со стороны АНО "Российская система качества" подписантом выступил его руководитель Максим Протасов, со стороны МИА - генеральный директор агентства Дмитрий Киселев.
Проект "Винный гид России" был запущен в 2018 году Минпромторгом, Минсельхозом и Роскачеством. Исследование проводится в пяти категориях винодельческой продукции: белые, красные и розовые тихие вина, а также игристые и ликерные вина.
Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, ТОК, КОТ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. Медиагруппа является крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023: события и лица
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".

Карин Кнайсль, Министр иностранных дел Австрийской Республики

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
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ПМЭФ зарекомендовал себя как ведущая площадка для обсуждения ключевых вопросов развития и обмена лучшими практиками.

Сессия Устойчивость и развитие медиабизнеса и СМИ в России: как стать самодостаточными в области цифровых технологий?

ПМЭФ зарекомендовал себя как ведущая площадка для обсуждения ключевых вопросов развития и обмена лучшими практиками.

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Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участники в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

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Мэр Москвы Сергей Собянин на ПМЭФ-2023 принял участие в сессии, посвященной госуправлению.

Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин на ПМЭФ-2023 принял участие в сессии, посвященной госуправлению.

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".

Андрей Воробьев, Губернатор Московской области и Вероника Никишина, Генеральный директор, АО Российский экспортный центр

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
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На ПМЭФ состоялась первая церемония награждения спортивно-деловой премии "Чемпион". В церемонии награждения принял участие трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин.

Александр Карелин, Член комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам; трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

На ПМЭФ состоялась первая церемония награждения спортивно-деловой премии "Чемпион". В церемонии награждения принял участие трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
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Газпромбанк, развивающий программу импортозамещения банковских технологий, представил на ПМЭФ систему процессинга карточных платежей, полностью основанную на российских компонентах.

Дмитрий Зауэрс, Заместитель председателя правления, Газпромбанк, Наталья Стадченко, Заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства и Руслан Юнусов, Учредитель Общества с ограниченной ответственностью ЛИФТ Центр

Газпромбанк, развивающий программу импортозамещения банковских технологий, представил на ПМЭФ систему процессинга карточных платежей, полностью основанную на российских компонентах.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
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Филипп Киркоров привлекает к себе внимание, где бы он ни появился. Артист произвел фурор на ПМЭФ.

Филипп Киркоров, певец в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Филипп Киркоров привлекает к себе внимание, где бы он ни появился. Артист произвел фурор на ПМЭФ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Петербургский международный экономический форум проходит 14 — 17 июня.

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Петербургский международный экономический форум проходит 14 — 17 июня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Информационным партнером и фотохост-агентством форума выступает РИА Новости.

Участник в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Информационным партнером и фотохост-агентством форума выступает РИА Новости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

ПМЭФ зарекомендовал себя как ведущая площадка для обсуждения ключевых вопросов развития и обмена лучшими практиками.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10

Мэр Москвы Сергей Собянин на ПМЭФ-2023 принял участие в сессии, посвященной госуправлению.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

На ПМЭФ состоялась первая церемония награждения спортивно-деловой премии "Чемпион". В церемонии награждения принял участие трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Газпромбанк, развивающий программу импортозамещения банковских технологий, представил на ПМЭФ систему процессинга карточных платежей, полностью основанную на российских компонентах.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Филипп Киркоров привлекает к себе внимание, где бы он ни появился. Артист произвел фурор на ПМЭФ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Петербургский международный экономический форум проходит 14 — 17 июня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Информационным партнером и фотохост-агентством форума выступает РИА Новости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10
 
ПМЭФ-2023Максим ПротасовДмитрий КиселевРоскачествоЭкономика
 
 
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