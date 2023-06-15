https://ria.ru/20230615/mediaplan-1878442822.html

Роскачество и "Россия сегодня" подписали медиаплан "Винного гида России"

Роскачество и "Россия сегодня" подписали медиаплан "Винного гида России" - РИА Новости, 15.06.2023

Роскачество и "Россия сегодня" подписали медиаплан "Винного гида России"

Роскачество и МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме подписали коммуникационный план "Винного гида России" на 2023 год,... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T18:55

2023-06-15T18:55

2023-06-15T18:55

пмэф-2023

максим протасов

дмитрий киселев

роскачество

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Роскачество и МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме подписали коммуникационный план "Винного гида России" на 2023 год, передает корреспондент РИА Новости. Подписание состоялось в четверг на стенде медиагруппы "Россия сегодня" на ПМЭФ. Со стороны АНО "Российская система качества" подписантом выступил его руководитель Максим Протасов, со стороны МИА - генеральный директор агентства Дмитрий Киселев. Проект "Винный гид России" был запущен в 2018 году Минпромторгом, Минсельхозом и Роскачеством. Исследование проводится в пяти категориях винодельческой продукции: белые, красные и розовые тихие вина, а также игристые и ликерные вина. Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, ТОК, КОТ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. Медиагруппа является крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

максим протасов, дмитрий киселев, роскачество, экономика