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Кадыров заявил о скором освобождении Марьинки в ДНР - РИА Новости, 15.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:30 15.06.2023 (обновлено: 23:44 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/marinka-1878480150.html
Кадыров заявил о скором освобождении Марьинки в ДНР
Кадыров заявил о скором освобождении Марьинки в ДНР - РИА Новости, 15.06.2023
Кадыров заявил о скором освобождении Марьинки в ДНР
Бойцы "Ахмата" уверенно контролируют процесс освобождения Марьинки в ДНР, скоро город будет полностью освобожден, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T21:30
2023-06-15T23:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
белгородская область
петровский район
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
донецк
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ГРОЗНЫЙ, 15 июн — РИА Новости. Бойцы "Ахмата" уверенно контролируют процесс освобождения Марьинки в ДНР, скоро город будет полностью освобожден, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. "Бойцы спецназа "Ахмат", вопреки слухам, распространяемым на просторах интернета украинской стороной, уверенно контролируют ход освобождения города Марьинка. &lt;...&gt; Совсем скоро, как только наши войска полностью овладеют этим населенным пунктом, обстрелы Петровского района Донецка прекратятся, так как артиллерия ВСУ не будет его досягать. Также это позволит приблизить окружение Авдеевки", — написал он.Чеченский лидер также обратил внимание, что в зоне спецоперации находится большое количество подразделений "Ахмата". "Фейкометчики выпускают информацию, что якобы все подразделения "Ахмата" покинули позиции в Марьинке и переброшены в Белгород. Хочу вас заверить, что бойцы находятся на многих важных направлениях СВО, а не в одной Белгородской области!" — подчеркнул глава республики.В начале июня командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что российские военные освободили примерно 70 процентов города. По его словам, более двух третьих территории населенного пункта взяли под контроль еще до прихода чеченских подразделений.За день до этого Кадыров сообщил о передислокации спецназа "Ахмат" и полка "Север-Ахмат" на Марьинское направление.
https://ria.ru/20230615/rezervy-1878424235.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, белгородская область, петровский район, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Белгородская область, Петровский район, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Донецк
Кадыров заявил о скором освобождении Марьинки в ДНР

Глава Чечни Кадыров заявил о скором освобождении Марьинки в ДНР бойцами "Ахмата"

© РИА Новости / Илья ПиталевБоец специального отряда быстрого реагирования "Ахмат"
Боец специального отряда быстрого реагирования Ахмат - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Боец специального отряда быстрого реагирования "Ахмат". Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 15 июн — РИА Новости. Бойцы "Ахмата" уверенно контролируют процесс освобождения Марьинки в ДНР, скоро город будет полностью освобожден, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
"Бойцы спецназа "Ахмат", вопреки слухам, распространяемым на просторах интернета украинской стороной, уверенно контролируют ход освобождения города Марьинка. <...> Совсем скоро, как только наши войска полностью овладеют этим населенным пунктом, обстрелы Петровского района Донецка прекратятся, так как артиллерия ВСУ не будет его досягать. Также это позволит приблизить окружение Авдеевки", — написал он.
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Чеченский лидер также обратил внимание, что в зоне спецоперации находится большое количество подразделений "Ахмата".
"Фейкометчики выпускают информацию, что якобы все подразделения "Ахмата" покинули позиции в Марьинке и переброшены в Белгород. Хочу вас заверить, что бойцы находятся на многих важных направлениях СВО, а не в одной Белгородской области!" — подчеркнул глава республики.
В начале июня командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что российские военные освободили примерно 70 процентов города. По его словам, более двух третьих территории населенного пункта взяли под контроль еще до прихода чеченских подразделений.
За день до этого Кадыров сообщил о передислокации спецназа "Ахмат" и полка "Север-Ахмат" на Марьинское направление.
Марьинка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонМарьинка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаБелгородская областьПетровский районРамзан КадыровВооруженные силы УкраиныДонецк
 
 
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