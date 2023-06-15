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Кадыров заявил о скором освобождении Марьинки в ДНР

Кадыров заявил о скором освобождении Марьинки в ДНР - РИА Новости, 15.06.2023

Кадыров заявил о скором освобождении Марьинки в ДНР

Бойцы "Ахмата" уверенно контролируют процесс освобождения Марьинки в ДНР, скоро город будет полностью освобожден, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T21:30

2023-06-15T21:30

2023-06-15T23:44

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

белгородская область

петровский район

рамзан кадыров

вооруженные силы украины

донецк

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ГРОЗНЫЙ, 15 июн — РИА Новости. Бойцы "Ахмата" уверенно контролируют процесс освобождения Марьинки в ДНР, скоро город будет полностью освобожден, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. "Бойцы спецназа "Ахмат", вопреки слухам, распространяемым на просторах интернета украинской стороной, уверенно контролируют ход освобождения города Марьинка. <...> Совсем скоро, как только наши войска полностью овладеют этим населенным пунктом, обстрелы Петровского района Донецка прекратятся, так как артиллерия ВСУ не будет его досягать. Также это позволит приблизить окружение Авдеевки", — написал он.Чеченский лидер также обратил внимание, что в зоне спецоперации находится большое количество подразделений "Ахмата". "Фейкометчики выпускают информацию, что якобы все подразделения "Ахмата" покинули позиции в Марьинке и переброшены в Белгород. Хочу вас заверить, что бойцы находятся на многих важных направлениях СВО, а не в одной Белгородской области!" — подчеркнул глава республики.В начале июня командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что российские военные освободили примерно 70 процентов города. По его словам, более двух третьих территории населенного пункта взяли под контроль еще до прихода чеченских подразделений.За день до этого Кадыров сообщил о передислокации спецназа "Ахмат" и полка "Север-Ахмат" на Марьинское направление.

https://ria.ru/20230615/rezervy-1878424235.html

донецкая народная республика

белгородская область

петровский район

донецк

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в мире, донецкая народная республика, белгородская область, петровский район, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, донецк