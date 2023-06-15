https://ria.ru/20230615/lozh-1878207004.html

Наглая ложь Зеленского о России привела в ярость американского журналиста

Наглая ложь Зеленского о России привела в ярость американского журналиста - РИА Новости, 15.06.2023

Наглая ложь Зеленского о России привела в ярость американского журналиста

Владимир Зеленский обманул американцев, пообещав не атаковать территории России, написал в статье для Newsweek журналист Майкл Трейси. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T05:42

2023-06-15T05:42

2023-06-15T05:42

в мире

россия

украина

сша

владимир зеленский

владимир путин

дмитрий медведев

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский обманул американцев, пообещав не атаковать территории России, написал в статье для Newsweek журналист Майкл Трейси."Почти ровно год назад Владимир Зеленский отправился в медиа-тур по США, от всего сердца пообещав американцам, что "мы не планируем нападать на территории России". Эти заявления сразу же поддержал президент Байден, который настаивал на том, что "мы не поощряем и не даем возможности Украине наносить удары за пределами ее границ"", — заявил он.Как отметил обозреватель, больше не существует сомнений в том, что Киев наносит удары по территории России. По его мнению, американские власти лгут о политике США на Украине."Было убедительно доказано, что украинские военные использовали американское оружие для нападения на Россию — это именно то, что, как подчеркивали Байден и другие чиновники администрации, они якобы не поддерживают и не допускают", — посетовал Трейси.Ранее президент Владимир Путин заявил, что Украина сохраняет возможность обстреливать российские территории, поэтому Москва может рассмотреть вопрос создания "санитарной зоны" на таком удалении, с которого невозможно было бы их достать.В свою очередь, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя высказывание российского лидера, предложил провести санитарную зону по границам Львова. По его мнению, это и будут новые границы Украины.

https://ria.ru/20230615/ataka-1878203847.html

https://ria.ru/20230615/nato-1878198882.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий медведев