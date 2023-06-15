https://ria.ru/20230615/lnr-1878481058.html

Тамбовская область построит в ЛНР новый корпус больницы

Тамбовская область построит в ЛНР новый корпус больницы - РИА Новости, 15.06.2023

Тамбовская область построит в ЛНР новый корпус больницы

Тамбовская область до конца года построит в подшефном Новоайдарском районе ЛНР новый корпус больницы, которую обстреляли из HIMARS, сказал губернатор Тамбовской РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T21:40

2023-06-15T21:40

2023-06-15T21:40

тамбовская область

новоайдарский район

луганская народная республика

максим егоров

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Тамбовская область до конца года построит в подшефном Новоайдарском районе ЛНР новый корпус больницы, которую обстреляли из HIMARS, сказал губернатор Тамбовской области Максим Егоров в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума. "Мы её восстановим до конца года. Это корпус больницы, который был разрушен HIMARS. Мы сейчас направляем более 500 миллионов рублей на снос и строительство нового корпуса. И мы должны это сделать до конца года", — рассказал Егоров. Глава региона добавил, что в рамках шефства Тамбовская область помогает не только медицинским, но и учебным учреждениям. "За каждым окружным, городским отделением партии "Единая Россия" мы закрепили все образовательные учреждения подшефного Новоайдарского района. И они сейчас все помогают. Кто книгами, кто литературой, игрушками", — добавил Егоров. По словам Егорова, эту практику сейчас реализовывают по всей стране, у кого есть закреплённый подшефный район. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230428/podderzhka-1868446216.html

новоайдарский район

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новоайдарский район, луганская народная республика, максим егоров