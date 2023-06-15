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Тамбовская область построит в ЛНР новый корпус больницы - РИА Новости, 15.06.2023
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Тамбовская область
 
21:40 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/lnr-1878481058.html
Тамбовская область построит в ЛНР новый корпус больницы
Тамбовская область построит в ЛНР новый корпус больницы - РИА Новости, 15.06.2023
Тамбовская область построит в ЛНР новый корпус больницы
Тамбовская область до конца года построит в подшефном Новоайдарском районе ЛНР новый корпус больницы, которую обстреляли из HIMARS, сказал губернатор Тамбовской РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T21:40
2023-06-15T21:40
тамбовская область
новоайдарский район
луганская народная республика
максим егоров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Тамбовская область до конца года построит в подшефном Новоайдарском районе ЛНР новый корпус больницы, которую обстреляли из HIMARS, сказал губернатор Тамбовской области Максим Егоров в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума. "Мы её восстановим до конца года. Это корпус больницы, который был разрушен HIMARS. Мы сейчас направляем более 500 миллионов рублей на снос и строительство нового корпуса. И мы должны это сделать до конца года", — рассказал Егоров. Глава региона добавил, что в рамках шефства Тамбовская область помогает не только медицинским, но и учебным учреждениям. "За каждым окружным, городским отделением партии "Единая Россия" мы закрепили все образовательные учреждения подшефного Новоайдарского района. И они сейчас все помогают. Кто книгами, кто литературой, игрушками", — добавил Егоров. По словам Егорова, эту практику сейчас реализовывают по всей стране, у кого есть закреплённый подшефный район. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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новоайдарский район
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новоайдарский район, луганская народная республика, максим егоров
Тамбовская область, Новоайдарский район, Луганская Народная Республика, Максим Егоров

Тамбовская область построит в ЛНР новый корпус больницы

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкГубернатор Тамбовской области Максим Егоров на стенде РИА Новости
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров на стенде РИА Новости - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров на стенде РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Тамбовская область до конца года построит в подшефном Новоайдарском районе ЛНР новый корпус больницы, которую обстреляли из HIMARS, сказал губернатор Тамбовской области Максим Егоров в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума.
"Мы её восстановим до конца года. Это корпус больницы, который был разрушен HIMARS. Мы сейчас направляем более 500 миллионов рублей на снос и строительство нового корпуса. И мы должны это сделать до конца года", — рассказал Егоров.
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Глава региона добавил, что в рамках шефства Тамбовская область помогает не только медицинским, но и учебным учреждениям.
"За каждым окружным, городским отделением партии "Единая Россия" мы закрепили все образовательные учреждения подшефного Новоайдарского района. И они сейчас все помогают. Кто книгами, кто литературой, игрушками", — добавил Егоров.
По словам Егорова, эту практику сейчас реализовывают по всей стране, у кого есть закреплённый подшефный район.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
Тамбовская областьНовоайдарский районЛуганская Народная РеспубликаМаксим Егоров
 
 
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