https://ria.ru/20230615/litiy-1878311435.html

Чибис: литиевые месторождения в Мурманской области важны для всей страны

Чибис: литиевые месторождения в Мурманской области важны для всей страны - РИА Новости, 15.06.2023

Чибис: литиевые месторождения в Мурманской области важны для всей страны

Специалисты приступили к геологоразведке на литиевых месторождениях в Мурманской области для уточнения запасов и определения технологии извлечения, что будет... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T13:09

2023-06-15T13:09

2023-06-15T13:09

мурманская область

экономика

андрей чибис

пмэф 2023

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Специалисты приступили к геологоразведке на литиевых месторождениях в Мурманской области для уточнения запасов и определения технологии извлечения, что будет иметь большое значение для всей страны, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ губернатор Мурманской области Андрей Чибис. "Работа по месторождениям лития уже началась: проводится геологоразведка, чтобы уточнить запасы и для определения технологии извлечения и обработки. Это инвестиции и рабочие места. Это не просто добыча, но и переработка", - рассказал Чибис. Он пояснил, что власти региона приложили усилия, чтобы решения по лицензированию месторождений были приняты вовремя. К работе удалось приступить уже этой зимой. "Для страны и экономики литий - один из самых важных металлов, спрос на него огромный. Гигантская отрасль, которую мы начинаем осваивать, важный фактор для экономики нашей страны и нашей области. Китайские партнеры, западные страны ищут литий - всем нужен этот ресурс. У нас сложилась ситуация, есть компетенции, есть рабочие руки, так что будем работать", - отметил губернатор. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, андрей чибис, пмэф 2023