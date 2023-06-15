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Чибис: литиевые месторождения в Мурманской области важны для всей страны - РИА Новости, 15.06.2023
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Мурманская область
 
13:09 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/litiy-1878311435.html
Чибис: литиевые месторождения в Мурманской области важны для всей страны
Чибис: литиевые месторождения в Мурманской области важны для всей страны - РИА Новости, 15.06.2023
Чибис: литиевые месторождения в Мурманской области важны для всей страны
Специалисты приступили к геологоразведке на литиевых месторождениях в Мурманской области для уточнения запасов и определения технологии извлечения, что будет... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T13:09
2023-06-15T13:09
мурманская область
экономика
андрей чибис
пмэф 2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Специалисты приступили к геологоразведке на литиевых месторождениях в Мурманской области для уточнения запасов и определения технологии извлечения, что будет иметь большое значение для всей страны, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ губернатор Мурманской области Андрей Чибис. "Работа по месторождениям лития уже началась: проводится геологоразведка, чтобы уточнить запасы и для определения технологии извлечения и обработки. Это инвестиции и рабочие места. Это не просто добыча, но и переработка", - рассказал Чибис. Он пояснил, что власти региона приложили усилия, чтобы решения по лицензированию месторождений были приняты вовремя. К работе удалось приступить уже этой зимой. "Для страны и экономики литий - один из самых важных металлов, спрос на него огромный. Гигантская отрасль, которую мы начинаем осваивать, важный фактор для экономики нашей страны и нашей области. Китайские партнеры, западные страны ищут литий - всем нужен этот ресурс. У нас сложилась ситуация, есть компетенции, есть рабочие руки, так что будем работать", - отметил губернатор. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, андрей чибис, пмэф 2023
Мурманская область, Экономика, Андрей Чибис, ПМЭФ 2023

Чибис: литиевые месторождения в Мурманской области важны для всей страны

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис на ПМЭФ-2023
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на ПМЭФ-2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Специалисты приступили к геологоразведке на литиевых месторождениях в Мурманской области для уточнения запасов и определения технологии извлечения, что будет иметь большое значение для всей страны, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
"Работа по месторождениям лития уже началась: проводится геологоразведка, чтобы уточнить запасы и для определения технологии извлечения и обработки. Это инвестиции и рабочие места. Это не просто добыча, но и переработка", - рассказал Чибис.
Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, замминистра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко и губернатор Мурманской области Андрей Чибис на ПМЭФ-2023
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Он пояснил, что власти региона приложили усилия, чтобы решения по лицензированию месторождений были приняты вовремя. К работе удалось приступить уже этой зимой.
"Для страны и экономики литий - один из самых важных металлов, спрос на него огромный. Гигантская отрасль, которую мы начинаем осваивать, важный фактор для экономики нашей страны и нашей области. Китайские партнеры, западные страны ищут литий - всем нужен этот ресурс. У нас сложилась ситуация, есть компетенции, есть рабочие руки, так что будем работать", - отметил губернатор.
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
Мурманская областьЭкономикаАндрей ЧибисПМЭФ 2023
 
 
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