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Финский подполковник отреагировал на уничтожение Leopard, подаренных ВСУ - РИА Новости, 15.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:22 15.06.2023 (обновлено: 20:18 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/leopard-1878429708.html
Финский подполковник отреагировал на уничтожение Leopard, подаренных ВСУ
Финский подполковник отреагировал на уничтожение Leopard, подаренных ВСУ - РИА Новости, 15.06.2023
Финский подполковник отреагировал на уничтожение Leopard, подаренных ВСУ
Украинские войска потеряли переданные Финляндией танки Leopard, признал военный эксперт подполковник Рауль Кортет в интервью газете Uuisi Suomi. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T18:22
2023-06-15T20:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
хельсинки
киев
финляндия
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Украинские войска потеряли переданные Финляндией танки Leopard, признал военный эксперт подполковник Рауль Кортет в интервью газете Uuisi Suomi."Если бы танк подорвался на мине, вероятно, на нем было бы больше внешних повреждений. Не исключено, что была выпущена противотанковая ракета. Они могут запускаться с вертолета или с земли", — предположил он.Судя по танковым тралам, речь идет именно о финских машинах, отправленных Украине зимой, указал Кортет.Во вторник газета Helsingin Sanomat сообщила, что ВСУ потеряли три из шести БМР Leopard 2R, переданных Финляндией. Как уточнило Министерство обороны России, в бою были захвачены немецкие танки Leopard и БМП Bradley. При этом в Хельсинки отказались комментировать эту информацию.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230615/vsu-1878390834.html
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в мире, украина, хельсинки, киев, финляндия, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Хельсинки, Киев, Финляндия, Россия, Вооруженные силы Украины
Финский подполковник отреагировал на уничтожение Leopard, подаренных ВСУ

Финский подполковник Кортет признал потерю ВСУ переданных Хельсинки танков Leopard 2R

Минобороны России показало кадры уничтоженных танков
Минобороны России показало кадры уничтоженных танков
Минобороны России показало кадры уничтоженных танков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Украинские войска потеряли переданные Финляндией танки Leopard, признал военный эксперт подполковник Рауль Кортет в интервью газете Uuisi Suomi.
«
"Если бы танк подорвался на мине, вероятно, на нем было бы больше внешних повреждений. Не исключено, что была выпущена противотанковая ракета. Они могут запускаться с вертолета или с земли", — предположил он.
Судя по танковым тралам, речь идет именно о финских машинах, отправленных Украине зимой, указал Кортет.
Во вторник газета Helsingin Sanomat сообщила, что ВСУ потеряли три из шести БМР Leopard 2R, переданных Финляндией. Как уточнило Министерство обороны России, в бою были захвачены немецкие танки Leopard и БМП Bradley. При этом в Хельсинки отказались комментировать эту информацию.
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