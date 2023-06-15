https://ria.ru/20230615/leopard-1878429708.html

Финский подполковник отреагировал на уничтожение Leopard, подаренных ВСУ

Финский подполковник отреагировал на уничтожение Leopard, подаренных ВСУ - РИА Новости, 15.06.2023

Финский подполковник отреагировал на уничтожение Leopard, подаренных ВСУ

Украинские войска потеряли переданные Финляндией танки Leopard, признал военный эксперт подполковник Рауль Кортет в интервью газете Uuisi Suomi. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T18:22

2023-06-15T18:22

2023-06-15T20:18

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Украинские войска потеряли переданные Финляндией танки Leopard, признал военный эксперт подполковник Рауль Кортет в интервью газете Uuisi Suomi."Если бы танк подорвался на мине, вероятно, на нем было бы больше внешних повреждений. Не исключено, что была выпущена противотанковая ракета. Они могут запускаться с вертолета или с земли", — предположил он.Судя по танковым тралам, речь идет именно о финских машинах, отправленных Украине зимой, указал Кортет.Во вторник газета Helsingin Sanomat сообщила, что ВСУ потеряли три из шести БМР Leopard 2R, переданных Финляндией. Как уточнило Министерство обороны России, в бою были захвачены немецкие танки Leopard и БМП Bradley. При этом в Хельсинки отказались комментировать эту информацию.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230615/vsu-1878390834.html

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в мире, украина, хельсинки, киев, финляндия, россия, вооруженные силы украины