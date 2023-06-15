https://ria.ru/20230615/leopard-1878412275.html
СМИ: Дания и Нидерланды поставят Украине 14 танков Leopard 2
СМИ: Дания и Нидерланды поставят Украине 14 танков Leopard 2 - РИА Новости, 15.06.2023
СМИ: Дания и Нидерланды поставят Украине 14 танков Leopard 2
Дания и Нидерланды заключили контракт на поставку Украине 14 немецких танков Leopard 2, сообщило в четверг немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T17:34
2023-06-15T17:34
2023-06-15T17:59
специальная военная операция на украине
в мире
дания
нидерланды
украина
нато
вооруженные силы украины
leopard 2
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Дания и Нидерланды заключили контракт на поставку Украине 14 немецких танков Leopard 2, сообщило в четверг немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в НАТО."Украина получит от своих западных партнеров больше боевых танков типа Leopard 2. Дания и Нидерланды профинансировали покупку 14 танков, которые будут поставлены компанией Rheinmetall", - говорится в сообщении. Компания пока не давала комментариев на этот счет.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Дания, Нидерланды, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины, Leopard 2, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Дания и Нидерланды поставят Украине 14 танков Leopard 2
Handelsblatt: Дания и Нидерланды заключили сделку о поставке Украине 14 танков Leopard 2