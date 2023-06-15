https://ria.ru/20230615/leopard-1878412275.html

СМИ: Дания и Нидерланды поставят Украине 14 танков Leopard 2

СМИ: Дания и Нидерланды поставят Украине 14 танков Leopard 2 - РИА Новости, 15.06.2023

СМИ: Дания и Нидерланды поставят Украине 14 танков Leopard 2

Дания и Нидерланды заключили контракт на поставку Украине 14 немецких танков Leopard 2, сообщило в четверг немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T17:34

2023-06-15T17:34

2023-06-15T17:59

специальная военная операция на украине

в мире

дания

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нато

вооруженные силы украины

leopard 2

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Дания и Нидерланды заключили контракт на поставку Украине 14 немецких танков Leopard 2, сообщило в четверг немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в НАТО."Украина получит от своих западных партнеров больше боевых танков типа Leopard 2. Дания и Нидерланды профинансировали покупку 14 танков, которые будут поставлены компанией Rheinmetall", - говорится в сообщении. Компания пока не давала комментариев на этот счет.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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