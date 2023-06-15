Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Дания и Нидерланды поставят Украине 14 танков Leopard 2 - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:34 15.06.2023 (обновлено: 17:59 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/leopard-1878412275.html
СМИ: Дания и Нидерланды поставят Украине 14 танков Leopard 2
СМИ: Дания и Нидерланды поставят Украине 14 танков Leopard 2 - РИА Новости, 15.06.2023
СМИ: Дания и Нидерланды поставят Украине 14 танков Leopard 2
Дания и Нидерланды заключили контракт на поставку Украине 14 немецких танков Leopard 2, сообщило в четверг немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T17:34
2023-06-15T17:59
специальная военная операция на украине
в мире
дания
нидерланды
украина
нато
вооруженные силы украины
leopard 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866940730_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_4630d94e364c64eecbde49dc763b8a8d.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Дания и Нидерланды заключили контракт на поставку Украине 14 немецких танков Leopard 2, сообщило в четверг немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в НАТО."Украина получит от своих западных партнеров больше боевых танков типа Leopard 2. Дания и Нидерланды профинансировали покупку 14 танков, которые будут поставлены компанией Rheinmetall", - говорится в сообщении. Компания пока не давала комментариев на этот счет.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html
дания
нидерланды
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866940730_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_273f8187b782635f4e5a677ec548a337.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дания, нидерланды, украина, нато, вооруженные силы украины, leopard 2, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дания, Нидерланды, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины, Leopard 2, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Дания и Нидерланды поставят Украине 14 танков Leopard 2

Handelsblatt: Дания и Нидерланды заключили сделку о поставке Украине 14 танков Leopard 2

© AP Photo / Michal DyjukУкраинские и польские солдаты на танке Leopard 2
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Дания и Нидерланды заключили контракт на поставку Украине 14 немецких танков Leopard 2, сообщило в четверг немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в НАТО.
"Украина получит от своих западных партнеров больше боевых танков типа Leopard 2. Дания и Нидерланды профинансировали покупку 14 танков, которые будут поставлены компанией Rheinmetall", - говорится в сообщении. Компания пока не давала комментариев на этот счет.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Минобороны России показало кадры уничтоженных танков, 10 июня 2023 года
Эхо Сталинграда: ФРГ в шоке от потерь "Леопардов" и ищет пути отступления
14 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДанияНидерландыУкраинаНАТОВооруженные силы УкраиныLeopard 2Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала