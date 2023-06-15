https://ria.ru/20230615/leopard-1878228128.html

Основатель группы "Земляне" учредил премию за подбитые танки Leopard в СВО

Основатель группы "Земляне" учредил премию за подбитые танки Leopard в СВО - РИА Новости, 15.06.2023

Основатель группы "Земляне" учредил премию за подбитые танки Leopard в СВО

Музыкальный продюсер Владимир Киселев учредил денежную премию для военных и гражданских, уничтоживших западные танки в ходе СВО, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T09:30

2023-06-15T09:30

2023-06-15T10:37

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир киселев (предприниматель)

leopard 2

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Музыкальный продюсер Владимир Киселев учредил денежную премию для военных и гражданских, уничтоживших западные танки в ходе СВО, сообщили в пресс-службе "Русской медиагруппы". "Музыкальный продюсер, бизнесмен, основатель легендарной рок-группы "Земляне" Владимир Киселев поддержал инициативу властей Забайкальской области, предложивших выплачивать денежные вознаграждения за подбитые танки Leopard (Германия). Со стороны музыканта и его команды за машину первой модификации герой получит 700 тысяч рублей, а поражение немецкого танка второй модификации будет вознаграждено суммой 1 миллион рублей", - говорится в сообщении. Киселев заявил РИА Новости, что "Земляне", прежде всего, хотят "отметить морально тех людей, кто совершит подобный подвиг"."А деньги, как известно, - не самый чистый продукт взаимоотношений человечества, но без него тяжело. Поэтому, с одной стороны, мы бы не хотели это педалировать, а, с другой стороны, мы это делаем, потому что понимаем житейские проблемы наших военнослужащих… Мы находимся в таком моральном раздрае. Без этого нельзя, но я надеюсь, что это очень здорово поможет бойцам понимать, что и звезды шоу-бизнеса, тем более речь не только о "Землянах", и Елена Север, и Юрий Антонов тоже присоединились к нашей акции", - подчеркнул собеседник агентства.Продюсер также добавил, что "Земляне" привозят бойцам оборудование, питание и бронежилеты. Кроме того, они недавно выступали для военнослужащих в Донецке и Луганске. "Это наш посильный вклад", - отметил Киселев.Об этом проекте Киселева стало известно на закрытом мероприятии "Русской Медиагруппы", состоявшемся в рамках ПМЭФ 14 июня. Об этом решении со сцены перед гостями и представителями медиа объявили певец Николай Басков и ведущая Юлия Барановская, говорится в пресс-релизе. Также инициативу Киселева поддержали Александр Маршал, Виктория Дайнеко, Денис Майданов, Лариса Долина, Слава, Анна Семенович, Любовь Успенская, Александр Иванов (группа "Рондо") и многие другие. По мнению Киселева, практика поощрения героев СВО должна стать повсеместной и каждый артист должен помочь бойцам своей страны. "Исполнители, лауреаты Премии телеканала RU.TV, "Золотой Граммофон" тратят свои гонорары на гуманитарную помощь, отправляются на опасные территории - это и есть настоящая приверженность стране. И наше решение награждать героев, подбивших вражеские танки - это то малое, что мы можем сделать для людей на поле боя", - приводятся слова Киселева. Группа "Земляне" и ее основатель известны своей принципиальной патриотической позицией, подчеркнули в пресс-службе РМГ. Год назад Владимир Киселев с семьей стали инициаторами всероссийского патриотического марафона Агитбригады "Русского Радио", в рамках которого исполнители отправляются в воинские части, на прифронтовые и присоединенные территории, чтобы поддержать военных-участников Спецоперации и их семьи, а также доставить купленную на собственные средства гуманитарную помощь.

https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html

https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877544675.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, владимир киселев (предприниматель), leopard 2, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф