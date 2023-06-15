https://ria.ru/20230615/leopard-1878228128.html
Основатель группы "Земляне" учредил премию за подбитые танки Leopard в СВО
Основатель группы "Земляне" учредил премию за подбитые танки Leopard в СВО - РИА Новости, 15.06.2023
Основатель группы "Земляне" учредил премию за подбитые танки Leopard в СВО
Музыкальный продюсер Владимир Киселев учредил денежную премию для военных и гражданских, уничтоживших западные танки в ходе СВО, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T09:30
2023-06-15T09:30
2023-06-15T10:37
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир киселев (предприниматель)
leopard 2
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Музыкальный продюсер Владимир Киселев учредил денежную премию для военных и гражданских, уничтоживших западные танки в ходе СВО, сообщили в пресс-службе "Русской медиагруппы". "Музыкальный продюсер, бизнесмен, основатель легендарной рок-группы "Земляне" Владимир Киселев поддержал инициативу властей Забайкальской области, предложивших выплачивать денежные вознаграждения за подбитые танки Leopard (Германия). Со стороны музыканта и его команды за машину первой модификации герой получит 700 тысяч рублей, а поражение немецкого танка второй модификации будет вознаграждено суммой 1 миллион рублей", - говорится в сообщении. Киселев заявил РИА Новости, что "Земляне", прежде всего, хотят "отметить морально тех людей, кто совершит подобный подвиг"."А деньги, как известно, - не самый чистый продукт взаимоотношений человечества, но без него тяжело. Поэтому, с одной стороны, мы бы не хотели это педалировать, а, с другой стороны, мы это делаем, потому что понимаем житейские проблемы наших военнослужащих… Мы находимся в таком моральном раздрае. Без этого нельзя, но я надеюсь, что это очень здорово поможет бойцам понимать, что и звезды шоу-бизнеса, тем более речь не только о "Землянах", и Елена Север, и Юрий Антонов тоже присоединились к нашей акции", - подчеркнул собеседник агентства.Продюсер также добавил, что "Земляне" привозят бойцам оборудование, питание и бронежилеты. Кроме того, они недавно выступали для военнослужащих в Донецке и Луганске. "Это наш посильный вклад", - отметил Киселев.Об этом проекте Киселева стало известно на закрытом мероприятии "Русской Медиагруппы", состоявшемся в рамках ПМЭФ 14 июня. Об этом решении со сцены перед гостями и представителями медиа объявили певец Николай Басков и ведущая Юлия Барановская, говорится в пресс-релизе. Также инициативу Киселева поддержали Александр Маршал, Виктория Дайнеко, Денис Майданов, Лариса Долина, Слава, Анна Семенович, Любовь Успенская, Александр Иванов (группа "Рондо") и многие другие. По мнению Киселева, практика поощрения героев СВО должна стать повсеместной и каждый артист должен помочь бойцам своей страны. "Исполнители, лауреаты Премии телеканала RU.TV, "Золотой Граммофон" тратят свои гонорары на гуманитарную помощь, отправляются на опасные территории - это и есть настоящая приверженность стране. И наше решение награждать героев, подбивших вражеские танки - это то малое, что мы можем сделать для людей на поле боя", - приводятся слова Киселева. Группа "Земляне" и ее основатель известны своей принципиальной патриотической позицией, подчеркнули в пресс-службе РМГ. Год назад Владимир Киселев с семьей стали инициаторами всероссийского патриотического марафона Агитбригады "Русского Радио", в рамках которого исполнители отправляются в воинские части, на прифронтовые и присоединенные территории, чтобы поддержать военных-участников Спецоперации и их семьи, а также доставить купленную на собственные средства гуманитарную помощь.
https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html
https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877544675.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир киселев (предприниматель), leopard 2, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Киселев (предприниматель), Leopard 2, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Основатель группы "Земляне" учредил премию за подбитые танки Leopard в СВО
Музыкальный продюсер Киселев учредил премию за уничтоженные во время СВО танки Leopard
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости.
Музыкальный продюсер Владимир Киселев учредил денежную премию для военных и гражданских, уничтоживших западные танки в ходе СВО, сообщили в пресс-службе
"Русской медиагруппы".
"Музыкальный продюсер, бизнесмен, основатель легендарной рок-группы "Земляне" Владимир Киселев поддержал инициативу властей Забайкальской области, предложивших выплачивать денежные вознаграждения за подбитые танки Leopard (Германия). Со стороны музыканта и его команды за машину первой модификации герой получит 700 тысяч рублей, а поражение немецкого танка второй модификации будет вознаграждено суммой 1 миллион рублей", - говорится в сообщении.
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Киселев заявил РИА Новости, что "Земляне", прежде всего, хотят "отметить морально тех людей, кто совершит подобный подвиг".
"А деньги, как известно, - не самый чистый продукт взаимоотношений человечества, но без него тяжело. Поэтому, с одной стороны, мы бы не хотели это педалировать, а, с другой стороны, мы это делаем, потому что понимаем житейские проблемы наших военнослужащих… Мы находимся в таком моральном раздрае. Без этого нельзя, но я надеюсь, что это очень здорово поможет бойцам понимать, что и звезды шоу-бизнеса, тем более речь не только о "Землянах", и Елена Север, и Юрий Антонов тоже присоединились к нашей акции", - подчеркнул собеседник агентства.
Продюсер также добавил, что "Земляне" привозят бойцам оборудование, питание и бронежилеты. Кроме того, они недавно выступали для военнослужащих в Донецке и Луганске. "Это наш посильный вклад", - отметил Киселев.
Об этом проекте Киселева стало известно на закрытом мероприятии "Русской Медиагруппы", состоявшемся в рамках ПМЭФ 14 июня. Об этом решении со сцены перед гостями и представителями медиа объявили певец Николай Басков и ведущая Юлия Барановская, говорится в пресс-релизе. Также инициативу Киселева поддержали Александр Маршал, Виктория Дайнеко, Денис Майданов, Лариса Долина, Слава, Анна Семенович, Любовь Успенская, Александр Иванов (группа "Рондо") и многие другие.
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По мнению Киселева, практика поощрения героев СВО должна стать повсеместной и каждый артист должен помочь бойцам своей страны.
«
"Исполнители, лауреаты Премии телеканала RU.TV, "Золотой Граммофон" тратят свои гонорары на гуманитарную помощь, отправляются на опасные территории - это и есть настоящая приверженность стране. И наше решение награждать героев, подбивших вражеские танки - это то малое, что мы можем сделать для людей на поле боя", - приводятся слова Киселева.
Группа "Земляне" и ее основатель известны своей принципиальной патриотической позицией, подчеркнули в пресс-службе РМГ. Год назад Владимир Киселев с семьей стали инициаторами всероссийского патриотического марафона Агитбригады "Русского Радио", в рамках которого исполнители отправляются в воинские части, на прифронтовые и присоединенные территории, чтобы поддержать военных-участников Спецоперации и их семьи, а также доставить купленную на собственные средства гуманитарную помощь.