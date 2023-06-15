https://ria.ru/20230615/lenoblast-1878462811.html
Ленобласть планирует заключить на ПМЭФ инвестсоглашения на 890 млрд рублей
Ленобласть планирует заключить на ПМЭФ инвестсоглашения на 890 млрд рублей - РИА Новости, 15.06.2023
Ленобласть планирует заключить на ПМЭФ инвестсоглашения на 890 млрд рублей
Ленинградская область рассчитывает заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) инвестиционные соглашения на общую сумму более 890... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T20:06
2023-06-15T20:06
2023-06-15T20:06
ленинградская область
александр дрозденко
пмэф 2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Ленинградская область рассчитывает заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) инвестиционные соглашения на общую сумму более 890 миллиардов рублей, сообщил губернатор Александр Дрозденко, подводя итоги первого дня мероприятия."С учетом еще завтрашнего дня общий объем инвестиций, которые Ленобласть подпишет на ПМЭФ, составит 892,6 миллиарда рублей. Чуть-чуть не дотянули до своего рекорда - одного триллиона рублей. Все инвестиции реальны. Большинство наших партнеров уже нам знакомы, которые второй-третий-четвертый, даже если компании, которые в пятый раз, подписывают с нами соглашения. Это большой уровень доверия, потому что никогда бизнес не подпишет второе соглашение, если ему не нравится как реализуется первое", - сказал Дрозденко.Губернатор отметил, что благодаря росту в последние годы объема инвестиций в Ленобласти увеличивается количество рабочих мест, а также поступление налогов. Последние, в свою очередь, влияют на рост объема доходов региона, что позволяет через социальные программы повышать уровень качества жизни ленинградцев.Дрозденко добавил, что, несмотря на санкции и жесткие условия работы, Ленобласть последовательно выполняет все свои обязательства по подписанным инвестиционным соглашениям перед иностранными компаниями, продолжающими работать в регионе.
https://ria.ru/20230615/moloko-1878462535.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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александр дрозденко, пмэф 2023
Ленинградская область , Александр Дрозденко, ПМЭФ 2023
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Ленинградская область рассчитывает заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) инвестиционные соглашения на общую сумму более 890 миллиардов рублей, сообщил губернатор Александр Дрозденко, подводя итоги первого дня мероприятия.
"С учетом еще завтрашнего дня общий объем инвестиций, которые Ленобласть подпишет на ПМЭФ, составит 892,6 миллиарда рублей. Чуть-чуть не дотянули до своего рекорда - одного триллиона рублей. Все инвестиции реальны. Большинство наших партнеров уже нам знакомы, которые второй-третий-четвертый, даже если компании, которые в пятый раз, подписывают с нами соглашения. Это большой уровень доверия, потому что никогда бизнес не подпишет второе соглашение, если ему не нравится как реализуется первое", - сказал Дрозденко.
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Губернатор отметил, что благодаря росту в последние годы объема инвестиций в Ленобласти увеличивается количество рабочих мест, а также поступление налогов. Последние, в свою очередь, влияют на рост объема доходов региона, что позволяет через социальные программы повышать уровень качества жизни ленинградцев.
Дрозденко добавил, что, несмотря на санкции и жесткие условия работы, Ленобласть последовательно выполняет все свои обязательства по подписанным инвестиционным соглашениям перед иностранными компаниями, продолжающими работать в регионе.