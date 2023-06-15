https://ria.ru/20230615/lenoblast-1878461189.html

В Ленобласти к 2026 году построят завод энергетического оборудования

В Ленобласти к 2026 году построят завод энергетического оборудования - РИА Новости, 15.06.2023

В Ленобласти к 2026 году построят завод энергетического оборудования

В городе Всеволожск Ленинградской области к 2026 году построят завод энергетического оборудования за 3 миллиарда рублей, чтобы снизить зависимость от импортного РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T19:58

2023-06-15T19:58

2023-06-15T19:58

ленинградская область

александр дрозденко

всеволожск

пмэф 2023

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. В городе Всеволожск Ленинградской области к 2026 году построят завод энергетического оборудования за 3 миллиарда рублей, чтобы снизить зависимость от импортного энергооборудования, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, предприятие будет выпускать в промышленной зоне "Кирпичный завод" системы автоматизированного управления дизель-генераторной установкой АЭС, системы промышленного телевидения (видеонаблюдения), радиационно-стойкие видеокамеры, программируемые логические контроллеры."Компания активно занимается созданием сложных технологических процессов на объектах атомной энергетики, а это отрасль, требующая особого внимания. "Вест-Инжиниринг" ― предприятие с высокой культурой и собственными технологиями производства: то, что компания работает с "Росатомом" ― уже подтверждает ее высокий статус", ― сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по итогам подписания соглашения с генеральным директором компании Егором Шведовым во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Согласно проекту, уточнили в пресс-службе администрации, мощность производства составит от 1500 единиц готовой продукции в год.

https://ria.ru/20230615/lenoblast-1878460715.html

всеволожск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, всеволожск, пмэф 2023