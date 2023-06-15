https://ria.ru/20230615/lenoblast-1878399122.html

Производитель упаковки расширяет производство в Ленобласти

Производитель упаковки расширяет производство в Ленобласти - РИА Новости, 15.06.2023

Производитель упаковки расширяет производство в Ленобласти

Производитель упаковки для консервных заводов Ленинградской области вложит более 220 миллионов рублей в расширение своего предприятия в Ломоносовском районе,... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T17:08

2023-06-15T17:08

2023-06-15T17:08

ленинградская область

александр дрозденко

ломоносовский район

пмэф 2023

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Производитель упаковки для консервных заводов Ленинградской области вложит более 220 миллионов рублей в расширение своего предприятия в Ломоносовском районе, чтобы увеличить выпуск металлических консервных банок и заместить упаковку иностранного производства, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Соглашение о расширении действующего производства в Низинском сельском поселении было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и представителем ООО "ПО "САНТ" Сергеем Трусовыв."Петербургский международный экономический форум ― площадка не только для заключения соглашений на многомиллиардные инвестиции, это и место, где мы показываем интересные, перспективные проекты в сфере среднего бизнеса. Один из таких проектов ― завод по производству металлических консервных банок. Продукция востребована, особенно сейчас, когда на фоне санкций растет отечественная пищевая промышленность. Компания расширяется, и мы ей в этом оказываем поддержку. Помимо инвестиционного соглашения, сегодня на ПМЭФ будет заключен договор о предоставлении льготного займа из нашего Фонда поддержки предпринимательства в размере 47,5 миллионов рублей на приобретение новой комплексной линии", ― подчеркнул Дрозденко.Как уточнили в пресс-службе областной администрации, согласно проекту, мощность новой производственной линии составит более 250 миллионов изделий в год. Также будет создано 15 новых рабочих мест.

https://ria.ru/20230615/lenoblast-1878374341.html

ломоносовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, ломоносовский район, пмэф 2023