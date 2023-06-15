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Крупный логистический корпус построят в Ленобласти к 2024 году - РИА Новости, 15.06.2023
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
16:07 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/lenoblast-1878375706.html
Крупный логистический корпус построят в Ленобласти к 2024 году
Крупный логистический корпус построят в Ленобласти к 2024 году - РИА Новости, 15.06.2023
Крупный логистический корпус построят в Ленобласти к 2024 году
Универсальный склад продовольственных и непродовольственных товаров одного из крупнейших интернет-магазинов будет построен в 2024 году во Всеволожском районе... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:07
2023-06-15T16:07
ленинградская область
александр дрозденко
пмэф 2023
всеволожский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Универсальный склад продовольственных и непродовольственных товаров одного из крупнейших интернет-магазинов будет построен в 2024 году во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, новый логистический центр в деревне Порошкино сыграет важную роль для области: проект принесет региону 6,5 миллиарда рублей инвестиций. Соглашение о строительстве крупного логистического комплекса в рамках Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и генеральным директором ООО "Девелопмент-С" Ольгой Рыковой."Ленинградская область представлена в развивающемся кластере онлайн-торговли. В соглашении речь идет о строительстве уже второго складского комплекса компании "Озон" во Всеволожском районе. Думаю, что сегодня большинство жителей России уже оценили преимущества онлайн торговли, отрасль находится на подъеме и это не крайние инвестиции в ее развитие", ― сказал Дрозденко.Как уточнили в пресс-службе областной администрации, здесь будет создано семь тысяч рабочих мест. Общая площадь складского комплекса составит 117,5 тысячи квадратных метров.
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всеволожский район
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александр дрозденко, пмэф 2023, всеволожский район
Ленинградская область , Александр Дрозденко, ПМЭФ 2023, Всеволожский район

Крупный логистический корпус построят в Ленобласти к 2024 году

© Фото : Правительство Ленинградской областиПодписание соглашения о строительстве крупного логистического комплекса в Ленинградской области в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)
Подписание соглашения о строительстве крупного логистического комплекса в Ленинградской области в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : Правительство Ленинградской области
Подписание соглашения о строительстве крупного логистического комплекса в Ленинградской области в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Универсальный склад продовольственных и непродовольственных товаров одного из крупнейших интернет-магазинов будет построен в 2024 году во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, новый логистический центр в деревне Порошкино сыграет важную роль для области: проект принесет региону 6,5 миллиарда рублей инвестиций. Соглашение о строительстве крупного логистического комплекса в рамках Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и генеральным директором ООО "Девелопмент-С" Ольгой Рыковой.
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"Ленинградская область представлена в развивающемся кластере онлайн-торговли. В соглашении речь идет о строительстве уже второго складского комплекса компании "Озон" во Всеволожском районе. Думаю, что сегодня большинство жителей России уже оценили преимущества онлайн торговли, отрасль находится на подъеме и это не крайние инвестиции в ее развитие", ― сказал Дрозденко.
Как уточнили в пресс-службе областной администрации, здесь будет создано семь тысяч рабочих мест. Общая площадь складского комплекса составит 117,5 тысячи квадратных метров.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоПМЭФ 2023Всеволожский район
 
 
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