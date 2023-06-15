https://ria.ru/20230615/lenoblast-1878375706.html

Крупный логистический корпус построят в Ленобласти к 2024 году

Крупный логистический корпус построят в Ленобласти к 2024 году - РИА Новости, 15.06.2023

Крупный логистический корпус построят в Ленобласти к 2024 году

Универсальный склад продовольственных и непродовольственных товаров одного из крупнейших интернет-магазинов будет построен в 2024 году во Всеволожском районе... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T16:07

2023-06-15T16:07

2023-06-15T16:07

ленинградская область

александр дрозденко

пмэф 2023

всеволожский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Универсальный склад продовольственных и непродовольственных товаров одного из крупнейших интернет-магазинов будет построен в 2024 году во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, новый логистический центр в деревне Порошкино сыграет важную роль для области: проект принесет региону 6,5 миллиарда рублей инвестиций. Соглашение о строительстве крупного логистического комплекса в рамках Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и генеральным директором ООО "Девелопмент-С" Ольгой Рыковой."Ленинградская область представлена в развивающемся кластере онлайн-торговли. В соглашении речь идет о строительстве уже второго складского комплекса компании "Озон" во Всеволожском районе. Думаю, что сегодня большинство жителей России уже оценили преимущества онлайн торговли, отрасль находится на подъеме и это не крайние инвестиции в ее развитие", ― сказал Дрозденко.Как уточнили в пресс-службе областной администрации, здесь будет создано семь тысяч рабочих мест. Общая площадь складского комплекса составит 117,5 тысячи квадратных метров.

https://ria.ru/20230615/lenoblast-1878354591.html

всеволожский район

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, пмэф 2023, всеволожский район