Крупный логистический корпус построят в Ленобласти к 2024 году
© Фото : Правительство Ленинградской областиПодписание соглашения о строительстве крупного логистического комплекса в Ленинградской области в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)
Подписание соглашения о строительстве крупного логистического комплекса в Ленинградской области в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Универсальный склад продовольственных и непродовольственных товаров одного из крупнейших интернет-магазинов будет построен в 2024 году во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, новый логистический центр в деревне Порошкино сыграет важную роль для области: проект принесет региону 6,5 миллиарда рублей инвестиций. Соглашение о строительстве крупного логистического комплекса в рамках Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и генеральным директором ООО "Девелопмент-С" Ольгой Рыковой.
"Ленинградская область представлена в развивающемся кластере онлайн-торговли. В соглашении речь идет о строительстве уже второго складского комплекса компании "Озон" во Всеволожском районе. Думаю, что сегодня большинство жителей России уже оценили преимущества онлайн торговли, отрасль находится на подъеме и это не крайние инвестиции в ее развитие", ― сказал Дрозденко.
Как уточнили в пресс-службе областной администрации, здесь будет создано семь тысяч рабочих мест. Общая площадь складского комплекса составит 117,5 тысячи квадратных метров.