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Ленобласть привлекает инвестиции в развитие алюминиевой отрасли страны - РИА Новости, 15.06.2023
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
14:34 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/lenoblast-1878343062.html
Ленобласть привлекает инвестиции в развитие алюминиевой отрасли страны
Ленобласть привлекает инвестиции в развитие алюминиевой отрасли страны - РИА Новости, 15.06.2023
Ленобласть привлекает инвестиции в развитие алюминиевой отрасли страны
Ленинградская область привлекла 400 миллиардов рублей инвестиций в проект по строительству глиноземного завода и развитие портовой инфраструктуры в регионе для... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T14:34
2023-06-15T14:34
ленинградская область
александр дрозденко
пмэф 2023
ломоносовский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Ленинградская область привлекла 400 миллиардов рублей инвестиций в проект по строительству глиноземного завода и развитие портовой инфраструктуры в регионе для обеспечения сырьем промышленных предприятий России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Соглашение о сотрудничестве между правительством Ленинградской области и АО "Русский Алюминий Менеджмент" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)подписали глава региона Александр Дрозденко и генеральный директор компании Евгений Никитин. Во время встречи глава региона отметил, что документ - один из самых "тяжелых" в денежном выражении соглашений. На протяжении года перед его подписанием велась кропотливая работа как в кабинетах, так и на выездных сессиях по натурному обследованию земельных участков."Уже на этом этапе мы учитывали экологическую составляющую реализации проекта, в то же время, учитывали и пожелания компании по логистике, энергетике, инженерным сетям. Это ― крупный налогоплательщик для нашего региона, поэтому мы специально подбирали площадку в Ломоносовском районе, где расположено одно из дотационных муниципальных образований, которое нуждается в серьезной поддержке", ― подчеркнул Александр Дрозденко добавив, что соглашение с компанией РУСАЛ власти Ленобласти готовили почти год и на все вопросы по технологии производства, его экологической безопасности получили документальные разъяснения."Мы четко отслеживаем влияние бурного развития экономики Ленинградской области на экологию и ищем разумный баланс, поэтому для нас очень важно, что стандарт, который будет реализован компанией, ― это стандарт мирового качества по экологической безопасности", - сказал глава региона,поблагодарив команду компании за понимание необходимости учитывать интересы всех ― и предприятия, и государства, и жителей территории, где будет реализован проект.Как уточнили в пресс-службе областной администрации, компания планирует построить четыре технологические нитки глиноземного производства на участке 1 тысячи га в Ломоносовском районе и портовую инфраструктуру в Усть-Луге. Объём инвестиций до 2032 года составит около 400 миллиардов рублей. Планируется создать 7,5 тысячирабочих мест.
https://ria.ru/20230615/lenoblast-1878326944.html
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Артем Смирнов
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александр дрозденко, пмэф 2023, ломоносовский район
Ленинградская область , Александр Дрозденко, ПМЭФ 2023, Ломоносовский район

Ленобласть привлекает инвестиции в развитие алюминиевой отрасли страны

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПодготовка Петербурга к "ПМЭФ-2023"
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Ленинградская область привлекла 400 миллиардов рублей инвестиций в проект по строительству глиноземного завода и развитие портовой инфраструктуры в регионе для обеспечения сырьем промышленных предприятий России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Соглашение о сотрудничестве между правительством Ленинградской области и АО "Русский Алюминий Менеджмент" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)подписали глава региона Александр Дрозденко и генеральный директор компании Евгений Никитин. Во время встречи глава региона отметил, что документ - один из самых "тяжелых" в денежном выражении соглашений. На протяжении года перед его подписанием велась кропотливая работа как в кабинетах, так и на выездных сессиях по натурному обследованию земельных участков.
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"Уже на этом этапе мы учитывали экологическую составляющую реализации проекта, в то же время, учитывали и пожелания компании по логистике, энергетике, инженерным сетям. Это ― крупный налогоплательщик для нашего региона, поэтому мы специально подбирали площадку в Ломоносовском районе, где расположено одно из дотационных муниципальных образований, которое нуждается в серьезной поддержке", ― подчеркнул Александр Дрозденко добавив, что соглашение с компанией РУСАЛ власти Ленобласти готовили почти год и на все вопросы по технологии производства, его экологической безопасности получили документальные разъяснения.
«
"Мы четко отслеживаем влияние бурного развития экономики Ленинградской области на экологию и ищем разумный баланс, поэтому для нас очень важно, что стандарт, который будет реализован компанией, ― это стандарт мирового качества по экологической безопасности", - сказал глава региона,поблагодарив команду компании за понимание необходимости учитывать интересы всех ― и предприятия, и государства, и жителей территории, где будет реализован проект.
Как уточнили в пресс-службе областной администрации, компания планирует построить четыре технологические нитки глиноземного производства на участке 1 тысячи га в Ломоносовском районе и портовую инфраструктуру в Усть-Луге. Объём инвестиций до 2032 года составит около 400 миллиардов рублей. Планируется создать 7,5 тысячирабочих мест.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоПМЭФ 2023Ломоносовский район
 
 
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