https://ria.ru/20230615/lenoblast-1878343062.html

Ленобласть привлекает инвестиции в развитие алюминиевой отрасли страны

Ленобласть привлекает инвестиции в развитие алюминиевой отрасли страны - РИА Новости, 15.06.2023

Ленобласть привлекает инвестиции в развитие алюминиевой отрасли страны

Ленинградская область привлекла 400 миллиардов рублей инвестиций в проект по строительству глиноземного завода и развитие портовой инфраструктуры в регионе для... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T14:34

2023-06-15T14:34

2023-06-15T14:34

ленинградская область

александр дрозденко

пмэф 2023

ломоносовский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877628098_0:158:2915:1798_1920x0_80_0_0_f6a65e56239baa9a52f60077c3412d23.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Ленинградская область привлекла 400 миллиардов рублей инвестиций в проект по строительству глиноземного завода и развитие портовой инфраструктуры в регионе для обеспечения сырьем промышленных предприятий России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Соглашение о сотрудничестве между правительством Ленинградской области и АО "Русский Алюминий Менеджмент" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)подписали глава региона Александр Дрозденко и генеральный директор компании Евгений Никитин. Во время встречи глава региона отметил, что документ - один из самых "тяжелых" в денежном выражении соглашений. На протяжении года перед его подписанием велась кропотливая работа как в кабинетах, так и на выездных сессиях по натурному обследованию земельных участков."Уже на этом этапе мы учитывали экологическую составляющую реализации проекта, в то же время, учитывали и пожелания компании по логистике, энергетике, инженерным сетям. Это ― крупный налогоплательщик для нашего региона, поэтому мы специально подбирали площадку в Ломоносовском районе, где расположено одно из дотационных муниципальных образований, которое нуждается в серьезной поддержке", ― подчеркнул Александр Дрозденко добавив, что соглашение с компанией РУСАЛ власти Ленобласти готовили почти год и на все вопросы по технологии производства, его экологической безопасности получили документальные разъяснения."Мы четко отслеживаем влияние бурного развития экономики Ленинградской области на экологию и ищем разумный баланс, поэтому для нас очень важно, что стандарт, который будет реализован компанией, ― это стандарт мирового качества по экологической безопасности", - сказал глава региона,поблагодарив команду компании за понимание необходимости учитывать интересы всех ― и предприятия, и государства, и жителей территории, где будет реализован проект.Как уточнили в пресс-службе областной администрации, компания планирует построить четыре технологические нитки глиноземного производства на участке 1 тысячи га в Ломоносовском районе и портовую инфраструктуру в Усть-Луге. Объём инвестиций до 2032 года составит около 400 миллиардов рублей. Планируется создать 7,5 тысячирабочих мест.

https://ria.ru/20230615/lenoblast-1878326944.html

ломоносовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, пмэф 2023, ломоносовский район