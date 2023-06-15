Ленобласть привлекает инвестиции в развитие алюминиевой отрасли страны
© Фотохост-агентство РИА Новости
Подготовка Петербурга к "ПМЭФ-2023"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Ленинградская область привлекла 400 миллиардов рублей инвестиций в проект по строительству глиноземного завода и развитие портовой инфраструктуры в регионе для обеспечения сырьем промышленных предприятий России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Соглашение о сотрудничестве между правительством Ленинградской области и АО "Русский Алюминий Менеджмент" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)подписали глава региона Александр Дрозденко и генеральный директор компании Евгений Никитин. Во время встречи глава региона отметил, что документ - один из самых "тяжелых" в денежном выражении соглашений. На протяжении года перед его подписанием велась кропотливая работа как в кабинетах, так и на выездных сессиях по натурному обследованию земельных участков.
"Уже на этом этапе мы учитывали экологическую составляющую реализации проекта, в то же время, учитывали и пожелания компании по логистике, энергетике, инженерным сетям. Это ― крупный налогоплательщик для нашего региона, поэтому мы специально подбирали площадку в Ломоносовском районе, где расположено одно из дотационных муниципальных образований, которое нуждается в серьезной поддержке", ― подчеркнул Александр Дрозденко добавив, что соглашение с компанией РУСАЛ власти Ленобласти готовили почти год и на все вопросы по технологии производства, его экологической безопасности получили документальные разъяснения.
«
"Мы четко отслеживаем влияние бурного развития экономики Ленинградской области на экологию и ищем разумный баланс, поэтому для нас очень важно, что стандарт, который будет реализован компанией, ― это стандарт мирового качества по экологической безопасности", - сказал глава региона,поблагодарив команду компании за понимание необходимости учитывать интересы всех ― и предприятия, и государства, и жителей территории, где будет реализован проект.
Как уточнили в пресс-службе областной администрации, компания планирует построить четыре технологические нитки глиноземного производства на участке 1 тысячи га в Ломоносовском районе и портовую инфраструктуру в Усть-Луге. Объём инвестиций до 2032 года составит около 400 миллиардов рублей. Планируется создать 7,5 тысячирабочих мест.