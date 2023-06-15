https://ria.ru/20230615/lenoblast-1878326349.html

Ленобласть и Киргизия скооперируются для развития промышленности и с/х

Ленобласть и Киргизия скооперируются для развития промышленности и с/х - РИА Новости, 15.06.2023

Ленобласть и Киргизия скооперируются для развития промышленности и с/х

Ленинградская область и Чуйская область Республики Киргизии заключили на Петербургском международном экономическом форуме (ММЭФ) соглашение о кооперациии в... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T13:48

2023-06-15T13:48

2023-06-15T13:48

ленинградская область

александр дрозденко

киргизия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Ленинградская область и Чуйская область Республики Киргизии заключили на Петербургском международном экономическом форуме (ММЭФ) соглашение о кооперациии в развитии промышленности и сельского хозяйства, сообщил РИА Новости представитесь пресс-службы областной администрации.Подписи под документом поставили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и полномочный представитель президента Киргизской Республики в Чуйской области Канат Джумагазиев, уточнили в пресс-службе."Мы сегодня реализуем совместные договоренности наших президентов об углублении межнационального сотрудничества. Чуйская область привлекательна для Ленинградской области. С одной стороны, это ведущий регион Киргизии по развитию промышленности и производству сельскохозяйственной продукции, с другой стороны, это регион, уникальный по своему туристическому потенциалу, и этот потенциал мы хотели бы раскрыть для ленинградцев и наших соседних регионов. Важно, что наши крупные компании уже сотрудничают, и это сотрудничество мы будем продолжать и расширять, чтобы объемы взаимной торговли только росли", ― сказал на подписании документа Александр Дрозденко.Как уточнили в пресс-службе областной администрации, в рамках деловой программы ПМЭФ у делегации Республики Киргизия запланированы посещение столицы Ленобласти Гатчины, возложение цветов к стеле "Город Воинской славы", знакомство с работой промышленных и сельскохозяйственных предприятий региона.

https://ria.ru/20230615/turizm-1878273962.html

киргизия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, киргизия