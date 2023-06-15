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Ленобласть и Киргизия скооперируются для развития промышленности и с/х - РИА Новости, 15.06.2023
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
13:48 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/lenoblast-1878326349.html
Ленобласть и Киргизия скооперируются для развития промышленности и с/х
Ленобласть и Киргизия скооперируются для развития промышленности и с/х - РИА Новости, 15.06.2023
Ленобласть и Киргизия скооперируются для развития промышленности и с/х
Ленинградская область и Чуйская область Республики Киргизии заключили на Петербургском международном экономическом форуме (ММЭФ) соглашение о кооперациии в... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T13:48
2023-06-15T13:48
ленинградская область
александр дрозденко
киргизия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Ленинградская область и Чуйская область Республики Киргизии заключили на Петербургском международном экономическом форуме (ММЭФ) соглашение о кооперациии в развитии промышленности и сельского хозяйства, сообщил РИА Новости представитесь пресс-службы областной администрации.Подписи под документом поставили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и полномочный представитель президента Киргизской Республики в Чуйской области Канат Джумагазиев, уточнили в пресс-службе."Мы сегодня реализуем совместные договоренности наших президентов об углублении межнационального сотрудничества. Чуйская область привлекательна для Ленинградской области. С одной стороны, это ведущий регион Киргизии по развитию промышленности и производству сельскохозяйственной продукции, с другой стороны, это регион, уникальный по своему туристическому потенциалу, и этот потенциал мы хотели бы раскрыть для ленинградцев и наших соседних регионов. Важно, что наши крупные компании уже сотрудничают, и это сотрудничество мы будем продолжать и расширять, чтобы объемы взаимной торговли только росли", ― сказал на подписании документа Александр Дрозденко.Как уточнили в пресс-службе областной администрации, в рамках деловой программы ПМЭФ у делегации Республики Киргизия запланированы посещение столицы Ленобласти Гатчины, возложение цветов к стеле "Город Воинской славы", знакомство с работой промышленных и сельскохозяйственных предприятий региона.
https://ria.ru/20230615/turizm-1878273962.html
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александр дрозденко, киргизия
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Киргизия

Ленобласть и Киргизия скооперируются для развития промышленности и с/х

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлаги-баннеры форума у гостиницы Park Inn by Radisson "Пулковская" в преддверии ПМЭФ - 2023 в Санкт-Петербурге
Флаги-баннеры форума у гостиницы Park Inn by Radisson Пулковская в преддверии ПМЭФ - 2023 в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Ленинградская область и Чуйская область Республики Киргизии заключили на Петербургском международном экономическом форуме (ММЭФ) соглашение о кооперациии в развитии промышленности и сельского хозяйства, сообщил РИА Новости представитесь пресс-службы областной администрации.
Подписи под документом поставили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и полномочный представитель президента Киргизской Республики в Чуйской области Канат Джумагазиев, уточнили в пресс-службе.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на сессии Туризм в России: фокус на человека, устойчивость развития и инвестиционную привлекательность в рамках ПМЭФ-2023
Ленобласть делает ставку на развитие туризма
Вчера, 11:38
"Мы сегодня реализуем совместные договоренности наших президентов об углублении межнационального сотрудничества. Чуйская область привлекательна для Ленинградской области. С одной стороны, это ведущий регион Киргизии по развитию промышленности и производству сельскохозяйственной продукции, с другой стороны, это регион, уникальный по своему туристическому потенциалу, и этот потенциал мы хотели бы раскрыть для ленинградцев и наших соседних регионов. Важно, что наши крупные компании уже сотрудничают, и это сотрудничество мы будем продолжать и расширять, чтобы объемы взаимной торговли только росли", ― сказал на подписании документа Александр Дрозденко.
Как уточнили в пресс-службе областной администрации, в рамках деловой программы ПМЭФ у делегации Республики Киргизия запланированы посещение столицы Ленобласти Гатчины, возложение цветов к стеле "Город Воинской славы", знакомство с работой промышленных и сельскохозяйственных предприятий региона.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоКиргизия
 
 
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