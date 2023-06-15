https://ria.ru/20230615/lager-1878486143.html

Трое детей из нижегородского лагеря пожаловались на отравление

Трое детей из нижегородского лагеря пожаловались на отравление - РИА Новости, 15.06.2023

Трое детей из нижегородского лагеря пожаловались на отравление

Трое детей обратились к врачам с признаками отравления в нижегородском лагере, проводится доследственная проверка, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T16:53

2023-06-15T16:53

2023-06-15T22:25

происшествия

здоровье - общество

нижегородская область

россия

глеб никитин

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн — РИА Новости. Трое детей обратились к врачам с признаками отравления в нижегородском лагере, проводится доследственная проверка, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что в лагере "Лазурный" Выксунского района "у нескольких детей ухудшилось самочувствие", начато эпидемиологическое расследование. "Установлено, что трое детей, отдыхающих в детском оздоровительном лагере в Выксунском районе Нижегородской области, обратились за медицинской помощью с признаками отравления", - говорится в сообщении СУСК. Организована доследственная проверка, следователи СК опрашивают работников оздоровительного лагеря, изымают образцы продуктов питания и воды. "Назначаются экспертизы, устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - подчеркивается в сообщении. Ранее управление Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщило, что в лагере "Золотой колос" Арзамасского района обнаружена стрептококковая инфекция, проводится эпидемиологическое расследование. По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина оперативно организована межведомственная комиссия, в двух лагерях работают медики.

https://ria.ru/20230609/otravlenie-1877313797.html

нижегородская область

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происшествия, здоровье - общество, нижегородская область, россия, глеб никитин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)