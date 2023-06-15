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Трое детей из нижегородского лагеря пожаловались на отравление - РИА Новости, 15.06.2023
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16:53 15.06.2023 (обновлено: 22:25 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/lager-1878486143.html
Трое детей из нижегородского лагеря пожаловались на отравление
Трое детей из нижегородского лагеря пожаловались на отравление - РИА Новости, 15.06.2023
Трое детей из нижегородского лагеря пожаловались на отравление
Трое детей обратились к врачам с признаками отравления в нижегородском лагере, проводится доследственная проверка, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:53
2023-06-15T22:25
происшествия
здоровье - общество
нижегородская область
россия
глеб никитин
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн — РИА Новости. Трое детей обратились к врачам с признаками отравления в нижегородском лагере, проводится доследственная проверка, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что в лагере "Лазурный" Выксунского района "у нескольких детей ухудшилось самочувствие", начато эпидемиологическое расследование. "Установлено, что трое детей, отдыхающих в детском оздоровительном лагере в Выксунском районе Нижегородской области, обратились за медицинской помощью с признаками отравления", - говорится в сообщении СУСК. Организована доследственная проверка, следователи СК опрашивают работников оздоровительного лагеря, изымают образцы продуктов питания и воды. "Назначаются экспертизы, устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - подчеркивается в сообщении. Ранее управление Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщило, что в лагере "Золотой колос" Арзамасского района обнаружена стрептококковая инфекция, проводится эпидемиологическое расследование. По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина оперативно организована межведомственная комиссия, в двух лагерях работают медики.
https://ria.ru/20230609/otravlenie-1877313797.html
нижегородская область
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происшествия, здоровье - общество, нижегородская область, россия, глеб никитин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Нижегородская область, Россия, Глеб Никитин, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Трое детей из нижегородского лагеря пожаловались на отравление

В лагерях в Нижегородской области проведут проверку после жалоб детей на отравления

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн — РИА Новости. Трое детей обратились к врачам с признаками отравления в нижегородском лагере, проводится доследственная проверка, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что в лагере "Лазурный" Выксунского района "у нескольких детей ухудшилось самочувствие", начато эпидемиологическое расследование.
"Установлено, что трое детей, отдыхающих в детском оздоровительном лагере в Выксунском районе Нижегородской области, обратились за медицинской помощью с признаками отравления", - говорится в сообщении СУСК.
Организована доследственная проверка, следователи СК опрашивают работников оздоровительного лагеря, изымают образцы продуктов питания и воды. "Назначаются экспертизы, устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - подчеркивается в сообщении.
Ранее управление Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщило, что в лагере "Золотой колос" Арзамасского района обнаружена стрептококковая инфекция, проводится эпидемиологическое расследование. По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина оперативно организована межведомственная комиссия, в двух лагерях работают медики.
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В Свердловской области двенадцать детей отравились в школьных лагерях
9 июня, 19:31
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоНижегородская областьРоссияГлеб НикитинСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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