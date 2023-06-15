Рейтинг@Mail.ru
Врачи осмотрели детей в двух нижегородских лагерях после смерти подростка - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:11 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/lager-1878485321.html
Врачи осмотрели детей в двух нижегородских лагерях после смерти подростка
Врачи осмотрели детей в двух нижегородских лагерях после смерти подростка - РИА Новости, 15.06.2023
Врачи осмотрели детей в двух нижегородских лагерях после смерти подростка
Врачи обследовали всех детей в лагере "Золотой колос", где погиб подросток, и в лагере "Лазурный", где отравились несколько ребят, сообщает управление... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T22:11
2023-06-15T22:11
происшествия
нижегородская область
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154021/74/1540217432_0:192:3012:1886_1920x0_80_0_0_a08de1d3fc14e6fac75515ea1bc0b990.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн — РИА Новости. Врачи обследовали всех детей в лагере "Золотой колос", где погиб подросток, и в лагере "Лазурный", где отравились несколько ребят, сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области. Ранее сообщалось, что у 13-летнего подростка, находившегося в детском оздоровительном лагере "Золотой колос" в Арзамасском районе, поднялась температура, его доставили в инфекционную больницу, где он скончался. В лагере обнаружили стрептококковую инфекцию, начато эпидемиологическое расследование. По факту смерти подростка возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Кроме того, в лагере "Лазурный" Выксунского района трое детей обратились за медицинской помощью с признаками отравления, региональный СУСК, прокуратура региона и Роспотребнадзор проводят проверки. "На данный момент в лагерях "Лазурный" и "Золотой колос" проведен полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Все дети и сотрудники лагерей обследованы врачами-специалистами, дети с признаками инфекционных заболеваний изолированы", – говорится в сообщении. Отмечается, что в лагерях "проведены заключительные дезинфекции, отобраны пробы биологического материала от людей и пробы с объектов внешней среды, проводятся исследования".
https://ria.ru/20230609/otravlenie-1877313797.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154021/74/1540217432_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cf0607b77543bbac467d888db9ad6157.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижегородская область, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Нижегородская область, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Врачи осмотрели детей в двух нижегородских лагерях после смерти подростка

Врачи осмотрели детей в нижегородских лагерях после смерти подростка и отравлений

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкВрач
Врач - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Врач. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн — РИА Новости. Врачи обследовали всех детей в лагере "Золотой колос", где погиб подросток, и в лагере "Лазурный", где отравились несколько ребят, сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что у 13-летнего подростка, находившегося в детском оздоровительном лагере "Золотой колос" в Арзамасском районе, поднялась температура, его доставили в инфекционную больницу, где он скончался. В лагере обнаружили стрептококковую инфекцию, начато эпидемиологическое расследование. По факту смерти подростка возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Кроме того, в лагере "Лазурный" Выксунского района трое детей обратились за медицинской помощью с признаками отравления, региональный СУСК, прокуратура региона и Роспотребнадзор проводят проверки.
"На данный момент в лагерях "Лазурный" и "Золотой колос" проведен полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Все дети и сотрудники лагерей обследованы врачами-специалистами, дети с признаками инфекционных заболеваний изолированы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в лагерях "проведены заключительные дезинфекции, отобраны пробы биологического материала от людей и пробы с объектов внешней среды, проводятся исследования".
Сотрудник школьной столовой - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
В Свердловской области двенадцать детей отравились в школьных лагерях
9 июня, 19:31
 
ПроисшествияНижегородская областьЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала