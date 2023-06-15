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Врачи осмотрели детей в двух нижегородских лагерях после смерти подростка
Врачи осмотрели детей в двух нижегородских лагерях после смерти подростка - РИА Новости, 15.06.2023
Врачи осмотрели детей в двух нижегородских лагерях после смерти подростка
Врачи обследовали всех детей в лагере "Золотой колос", где погиб подросток, и в лагере "Лазурный", где отравились несколько ребят, сообщает управление... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T22:11
2023-06-15T22:11
2023-06-15T22:11
происшествия
нижегородская область
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн — РИА Новости. Врачи обследовали всех детей в лагере "Золотой колос", где погиб подросток, и в лагере "Лазурный", где отравились несколько ребят, сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области. Ранее сообщалось, что у 13-летнего подростка, находившегося в детском оздоровительном лагере "Золотой колос" в Арзамасском районе, поднялась температура, его доставили в инфекционную больницу, где он скончался. В лагере обнаружили стрептококковую инфекцию, начато эпидемиологическое расследование. По факту смерти подростка возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Кроме того, в лагере "Лазурный" Выксунского района трое детей обратились за медицинской помощью с признаками отравления, региональный СУСК, прокуратура региона и Роспотребнадзор проводят проверки. "На данный момент в лагерях "Лазурный" и "Золотой колос" проведен полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Все дети и сотрудники лагерей обследованы врачами-специалистами, дети с признаками инфекционных заболеваний изолированы", – говорится в сообщении. Отмечается, что в лагерях "проведены заключительные дезинфекции, отобраны пробы биологического материала от людей и пробы с объектов внешней среды, проводятся исследования".
https://ria.ru/20230609/otravlenie-1877313797.html
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происшествия, нижегородская область, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Нижегородская область, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Врачи осмотрели детей в двух нижегородских лагерях после смерти подростка
Врачи осмотрели детей в нижегородских лагерях после смерти подростка и отравлений