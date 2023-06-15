https://ria.ru/20230615/lager-1878485321.html

Врачи осмотрели детей в двух нижегородских лагерях после смерти подростка

Врачи осмотрели детей в двух нижегородских лагерях после смерти подростка - РИА Новости, 15.06.2023

Врачи осмотрели детей в двух нижегородских лагерях после смерти подростка

Врачи обследовали всех детей в лагере "Золотой колос", где погиб подросток, и в лагере "Лазурный", где отравились несколько ребят, сообщает управление... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T22:11

2023-06-15T22:11

2023-06-15T22:11

происшествия

нижегородская область

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154021/74/1540217432_0:192:3012:1886_1920x0_80_0_0_a08de1d3fc14e6fac75515ea1bc0b990.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн — РИА Новости. Врачи обследовали всех детей в лагере "Золотой колос", где погиб подросток, и в лагере "Лазурный", где отравились несколько ребят, сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области. Ранее сообщалось, что у 13-летнего подростка, находившегося в детском оздоровительном лагере "Золотой колос" в Арзамасском районе, поднялась температура, его доставили в инфекционную больницу, где он скончался. В лагере обнаружили стрептококковую инфекцию, начато эпидемиологическое расследование. По факту смерти подростка возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Кроме того, в лагере "Лазурный" Выксунского района трое детей обратились за медицинской помощью с признаками отравления, региональный СУСК, прокуратура региона и Роспотребнадзор проводят проверки. "На данный момент в лагерях "Лазурный" и "Золотой колос" проведен полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Все дети и сотрудники лагерей обследованы врачами-специалистами, дети с признаками инфекционных заболеваний изолированы", – говорится в сообщении. Отмечается, что в лагерях "проведены заключительные дезинфекции, отобраны пробы биологического материала от людей и пробы с объектов внешней среды, проводятся исследования".

https://ria.ru/20230609/otravlenie-1877313797.html

нижегородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нижегородская область, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)