RT и "Нацприоритеты" запустят курс по научно-популярной журналистике

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Школа RT запустит курс по научно-популярной журналистике в рамках Десятилетия науки и технологий, сообщается на сайте телеканала. Соответствующее соглашение заключили на полях ПМЭФ гендиректор телеканала RT Алексей Николов и гендиректор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина. "Школа RT совместно с национальным проектом "Наука и университеты" и оператором Десятилетия науки и технологий АНО "Национальные приоритеты" создаст просветительский онлайн-курс для представителей студенческих СМИ, журналистов и людей, интересующихся наукой и технологиями", - говорится в сообщении. По словам Алексея Николова, через образовательные проекты RT уже прошли сотни молодых журналистов и студентов. "Но проект, в который мы вступаем сегодня, лежит в совершенно новой для нас области. Этот проект не мог бы состояться, если бы в его разработке и реализации не приняла самое активное участие АНО "Национальные приоритеты", — отметил он. Сообщается, что участники онлайн-курса смогут прослушать лекции по созданию текстов и видео, ведению соцсетей, формированию личного бренда и популяризации науки и технологий от ведущих экспертов, в том числе известных телеведущих, журналистов, учёных. "Надеемся, что наш совместный курс со Школой RT поможет его участникам научиться понятно объяснять сложные научные явления, интересно рассказывать о современных разработках и достижениях российских учёных, а также позволит им запустить собственные научно-популярные проекты", — сказала гендиректор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина. Подчеркивается, что подробности о сроках проведения, содержании курса, лекторах и призах станут известны 22 июня 2023 года на мастер-классе в парке искусств "Музеон" в Москве. RT открыл Школу для начинающих журналистов и блогеров в Москве в 2016 году. В 2020 году запустилась Онлайн-школа RT: авторские тренинги и вебинары по курсу "ТВ- и онлайн-журналистика" стали доступны слушателям со всего мира. С момента открытия школы обучение в ней прошли уже свыше одной тысячи человек более чем из 20 стран. Многие выпускники получили возможность присоединиться к команде RT. В России 2022—2031 годы объявлены Десятилетием науки и технологий. Его основные цели — привлечение молодёжи в сферу науки и технологий, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важных задач для страны и общества и рост знания людей о достижениях российской науки. Более подробная информация об инициативах, мероприятиях и проектах Десятилетия науки и технологий — на сайте наука.рф. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".
"Школа RT совместно с национальным проектом "Наука и университеты" и оператором Десятилетия науки и технологий АНО "Национальные приоритеты" создаст просветительский онлайн-курс для представителей студенческих СМИ, журналистов и людей, интересующихся наукой и технологиями", - говорится в сообщении.
По словам Алексея Николова, через образовательные проекты RT уже прошли сотни молодых журналистов и студентов.
"Но проект, в который мы вступаем сегодня, лежит в совершенно новой для нас области. Этот проект не мог бы состояться, если бы в его разработке и реализации не приняла самое активное участие АНО "Национальные приоритеты", — отметил он.
Сообщается, что участники онлайн-курса смогут прослушать лекции по созданию текстов и видео, ведению соцсетей, формированию личного бренда и популяризации науки и технологий от ведущих экспертов, в том числе известных телеведущих, журналистов, учёных.
"Надеемся, что наш совместный курс со Школой RT поможет его участникам научиться понятно объяснять сложные научные явления, интересно рассказывать о современных разработках и достижениях российских учёных, а также позволит им запустить собственные научно-популярные проекты", — сказала гендиректор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.
Подчеркивается, что подробности о сроках проведения, содержании курса, лекторах и призах станут известны 22 июня 2023 года на мастер-классе в парке искусств "Музеон" в Москве.
RT открыл Школу для начинающих журналистов и блогеров в Москве в 2016 году. В 2020 году запустилась Онлайн-школа RT: авторские тренинги и вебинары по курсу "ТВ- и онлайн-журналистика" стали доступны слушателям со всего мира. С момента открытия школы обучение в ней прошли уже свыше одной тысячи человек более чем из 20 стран. Многие выпускники получили возможность присоединиться к команде RT.
В России 2022—2031 годы объявлены Десятилетием науки и технологий. Его основные цели — привлечение молодёжи в сферу науки и технологий, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важных задач для страны и общества и рост знания людей о достижениях российской науки. Более подробная информация об инициативах, мероприятиях и проектах Десятилетия науки и технологий — на сайте наука.рф.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.
Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.
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