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RT и "Нацприоритеты" запустят курс по научно-популярной журналистике

RT и "Нацприоритеты" запустят курс по научно-популярной журналистике - РИА Новости, 15.06.2023

RT и "Нацприоритеты" запустят курс по научно-популярной журналистике

Школа RT запустит курс по научно-популярной журналистике в рамках Десятилетия науки и технологий, сообщается на сайте телеканала. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T17:38

2023-06-15T17:38

2023-06-15T17:38

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Школа RT запустит курс по научно-популярной журналистике в рамках Десятилетия науки и технологий, сообщается на сайте телеканала. Соответствующее соглашение заключили на полях ПМЭФ гендиректор телеканала RT Алексей Николов и гендиректор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина. "Школа RT совместно с национальным проектом "Наука и университеты" и оператором Десятилетия науки и технологий АНО "Национальные приоритеты" создаст просветительский онлайн-курс для представителей студенческих СМИ, журналистов и людей, интересующихся наукой и технологиями", - говорится в сообщении. По словам Алексея Николова, через образовательные проекты RT уже прошли сотни молодых журналистов и студентов. "Но проект, в который мы вступаем сегодня, лежит в совершенно новой для нас области. Этот проект не мог бы состояться, если бы в его разработке и реализации не приняла самое активное участие АНО "Национальные приоритеты", — отметил он. Сообщается, что участники онлайн-курса смогут прослушать лекции по созданию текстов и видео, ведению соцсетей, формированию личного бренда и популяризации науки и технологий от ведущих экспертов, в том числе известных телеведущих, журналистов, учёных. "Надеемся, что наш совместный курс со Школой RT поможет его участникам научиться понятно объяснять сложные научные явления, интересно рассказывать о современных разработках и достижениях российских учёных, а также позволит им запустить собственные научно-популярные проекты", — сказала гендиректор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина. Подчеркивается, что подробности о сроках проведения, содержании курса, лекторах и призах станут известны 22 июня 2023 года на мастер-классе в парке искусств "Музеон" в Москве. RT открыл Школу для начинающих журналистов и блогеров в Москве в 2016 году. В 2020 году запустилась Онлайн-школа RT: авторские тренинги и вебинары по курсу "ТВ- и онлайн-журналистика" стали доступны слушателям со всего мира. С момента открытия школы обучение в ней прошли уже свыше одной тысячи человек более чем из 20 стран. Многие выпускники получили возможность присоединиться к команде RT. В России 2022—2031 годы объявлены Десятилетием науки и технологий. Его основные цели — привлечение молодёжи в сферу науки и технологий, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важных задач для страны и общества и рост знания людей о достижениях российской науки. Более подробная информация об инициативах, мероприятиях и проектах Десятилетия науки и технологий — на сайте наука.рф. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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москва, россия, музеон, ано "национальные приоритеты", экономика, общество