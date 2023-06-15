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RT и "Нацприоритеты" запустят курс по научно-популярной журналистике - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
17:38 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/kurs-1878413248.html
RT и "Нацприоритеты" запустят курс по научно-популярной журналистике
RT и "Нацприоритеты" запустят курс по научно-популярной журналистике - РИА Новости, 15.06.2023
RT и "Нацприоритеты" запустят курс по научно-популярной журналистике
Школа RT запустит курс по научно-популярной журналистике в рамках Десятилетия науки и технологий, сообщается на сайте телеканала. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T17:38
2023-06-15T17:38
пмэф-2023
москва
россия
музеон
ано "национальные приоритеты"
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Школа RT запустит курс по научно-популярной журналистике в рамках Десятилетия науки и технологий, сообщается на сайте телеканала. Соответствующее соглашение заключили на полях ПМЭФ гендиректор телеканала RT Алексей Николов и гендиректор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина. "Школа RT совместно с национальным проектом "Наука и университеты" и оператором Десятилетия науки и технологий АНО "Национальные приоритеты" создаст просветительский онлайн-курс для представителей студенческих СМИ, журналистов и людей, интересующихся наукой и технологиями", - говорится в сообщении. По словам Алексея Николова, через образовательные проекты RT уже прошли сотни молодых журналистов и студентов. "Но проект, в который мы вступаем сегодня, лежит в совершенно новой для нас области. Этот проект не мог бы состояться, если бы в его разработке и реализации не приняла самое активное участие АНО "Национальные приоритеты", — отметил он. Сообщается, что участники онлайн-курса смогут прослушать лекции по созданию текстов и видео, ведению соцсетей, формированию личного бренда и популяризации науки и технологий от ведущих экспертов, в том числе известных телеведущих, журналистов, учёных. "Надеемся, что наш совместный курс со Школой RT поможет его участникам научиться понятно объяснять сложные научные явления, интересно рассказывать о современных разработках и достижениях российских учёных, а также позволит им запустить собственные научно-популярные проекты", — сказала гендиректор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина. Подчеркивается, что подробности о сроках проведения, содержании курса, лекторах и призах станут известны 22 июня 2023 года на мастер-классе в парке искусств "Музеон" в Москве. RT открыл Школу для начинающих журналистов и блогеров в Москве в 2016 году. В 2020 году запустилась Онлайн-школа RT: авторские тренинги и вебинары по курсу "ТВ- и онлайн-журналистика" стали доступны слушателям со всего мира. С момента открытия школы обучение в ней прошли уже свыше одной тысячи человек более чем из 20 стран. Многие выпускники получили возможность присоединиться к команде RT. В России 2022—2031 годы объявлены Десятилетием науки и технологий. Его основные цели — привлечение молодёжи в сферу науки и технологий, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важных задач для страны и общества и рост знания людей о достижениях российской науки. Более подробная информация об инициативах, мероприятиях и проектах Десятилетия науки и технологий — на сайте наука.рф. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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москва, россия, музеон, ано "национальные приоритеты", экономика, общество
ПМЭФ-2023, Москва, Россия, Музеон, АНО "Национальные приоритеты", Экономика, Общество
RT и "Нацприоритеты" запустят курс по научно-популярной журналистике

Школа RT и "Национальные приоритеты" запустят курс по научно-популярной журналистике

© Фото : Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкУчастники форума у студии радио Sputnik, телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня"
Участники форума у студии радио Sputnik, телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : Фотохост-агентство
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Участники форума у студии радио Sputnik, телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Школа RT запустит курс по научно-популярной журналистике в рамках Десятилетия науки и технологий, сообщается на сайте телеканала.
Соответствующее соглашение заключили на полях ПМЭФ гендиректор телеканала RT Алексей Николов и гендиректор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.
ПМЭФ-2023: события и лица
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".

Карин Кнайсль, Министр иностранных дел Австрийской Республики

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

ПМЭФ зарекомендовал себя как ведущая площадка для обсуждения ключевых вопросов развития и обмена лучшими практиками.

Сессия Устойчивость и развитие медиабизнеса и СМИ в России: как стать самодостаточными в области цифровых технологий?

ПМЭФ зарекомендовал себя как ведущая площадка для обсуждения ключевых вопросов развития и обмена лучшими практиками.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участники в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
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Мэр Москвы Сергей Собянин на ПМЭФ-2023 принял участие в сессии, посвященной госуправлению.

Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин на ПМЭФ-2023 принял участие в сессии, посвященной госуправлению.

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4 из 10
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".

Андрей Воробьев, Губернатор Московской области и Вероника Никишина, Генеральный директор, АО Российский экспортный центр

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
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На ПМЭФ состоялась первая церемония награждения спортивно-деловой премии "Чемпион". В церемонии награждения принял участие трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин.

Александр Карелин, Член комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам; трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

На ПМЭФ состоялась первая церемония награждения спортивно-деловой премии "Чемпион". В церемонии награждения принял участие трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
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Газпромбанк, развивающий программу импортозамещения банковских технологий, представил на ПМЭФ систему процессинга карточных платежей, полностью основанную на российских компонентах.

Дмитрий Зауэрс, Заместитель председателя правления, Газпромбанк, Наталья Стадченко, Заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства и Руслан Юнусов, Учредитель Общества с ограниченной ответственностью ЛИФТ Центр

Газпромбанк, развивающий программу импортозамещения банковских технологий, представил на ПМЭФ систему процессинга карточных платежей, полностью основанную на российских компонентах.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
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Филипп Киркоров привлекает к себе внимание, где бы он ни появился. Артист произвел фурор на ПМЭФ.

Филипп Киркоров, певец в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Филипп Киркоров привлекает к себе внимание, где бы он ни появился. Артист произвел фурор на ПМЭФ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Петербургский международный экономический форум проходит 14 — 17 июня.

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Петербургский международный экономический форум проходит 14 — 17 июня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Информационным партнером и фотохост-агентством форума выступает РИА Новости.

Участник в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Информационным партнером и фотохост-агентством форума выступает РИА Новости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

ПМЭФ зарекомендовал себя как ведущая площадка для обсуждения ключевых вопросов развития и обмена лучшими практиками.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10

Мэр Москвы Сергей Собянин на ПМЭФ-2023 принял участие в сессии, посвященной госуправлению.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

На ПМЭФ состоялась первая церемония награждения спортивно-деловой премии "Чемпион". В церемонии награждения принял участие трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Газпромбанк, развивающий программу импортозамещения банковских технологий, представил на ПМЭФ систему процессинга карточных платежей, полностью основанную на российских компонентах.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Филипп Киркоров привлекает к себе внимание, где бы он ни появился. Артист произвел фурор на ПМЭФ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Петербургский международный экономический форум проходит 14 — 17 июня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Информационным партнером и фотохост-агентством форума выступает РИА Новости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10
"Школа RT совместно с национальным проектом "Наука и университеты" и оператором Десятилетия науки и технологий АНО "Национальные приоритеты" создаст просветительский онлайн-курс для представителей студенческих СМИ, журналистов и людей, интересующихся наукой и технологиями", - говорится в сообщении.
По словам Алексея Николова, через образовательные проекты RT уже прошли сотни молодых журналистов и студентов.
"Но проект, в который мы вступаем сегодня, лежит в совершенно новой для нас области. Этот проект не мог бы состояться, если бы в его разработке и реализации не приняла самое активное участие АНО "Национальные приоритеты", — отметил он.
Сообщается, что участники онлайн-курса смогут прослушать лекции по созданию текстов и видео, ведению соцсетей, формированию личного бренда и популяризации науки и технологий от ведущих экспертов, в том числе известных телеведущих, журналистов, учёных.
"Надеемся, что наш совместный курс со Школой RT поможет его участникам научиться понятно объяснять сложные научные явления, интересно рассказывать о современных разработках и достижениях российских учёных, а также позволит им запустить собственные научно-популярные проекты", — сказала гендиректор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.
Подчеркивается, что подробности о сроках проведения, содержании курса, лекторах и призах станут известны 22 июня 2023 года на мастер-классе в парке искусств "Музеон" в Москве.
RT открыл Школу для начинающих журналистов и блогеров в Москве в 2016 году. В 2020 году запустилась Онлайн-школа RT: авторские тренинги и вебинары по курсу "ТВ- и онлайн-журналистика" стали доступны слушателям со всего мира. С момента открытия школы обучение в ней прошли уже свыше одной тысячи человек более чем из 20 стран. Многие выпускники получили возможность присоединиться к команде RT.
В России 2022—2031 годы объявлены Десятилетием науки и технологий. Его основные цели — привлечение молодёжи в сферу науки и технологий, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важных задач для страны и общества и рост знания людей о достижениях российской науки. Более подробная информация об инициативах, мероприятиях и проектах Десятилетия науки и технологий — на сайте наука.рф.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. День второй
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Насыщенная программа ПМЭФ-2023 продолжается.

Автомобиль Lada X-Cross на выставке в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Насыщенная программа ПМЭФ-2023 продолжается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
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Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.

Сессия Место для каждого: образование и наука в аграрных университетах

Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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Изюминкой стенда Московской области стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками". Ее выложили из продукции брендов региона.

Посетители форума у стенда Московской области в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Изюминкой стенда Московской области стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками". Ее выложили из продукции брендов региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
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В рамках ПМЭФ-2023 заключаются деловые соглашения.

Александр Шарабайко, Член правления, заместитель генерального директора по финансам и международным проектам, ПАО ФосАгро и Алмир Америко, Руководитель московского офиса Бразильского агентства по развитию экспорта Апекс Бразил

В рамках ПМЭФ-2023 заключаются деловые соглашения.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
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На форуме открылась тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству. На ней представлены презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона.

Стенд Виноград на выставке

На форуме открылась тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству. На ней представлены презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия выступает РИА Новости.

Стенд РИА Новости

Информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия выступает РИА Новости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.

Стенд Псковской области на выставке

ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На форуме всегда обсуждаются самые важные экономические вопросы.

Сессия Международная кооперация: от задач к решению

На форуме всегда обсуждаются самые важные экономические вопросы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Именно поэтому на ПМЭФ традиционно приезжают участники из множества стран.

Участники в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Именно поэтому на ПМЭФ традиционно приезжают участники из множества стран.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.

Посетители на 2-ой Санкт-Петербургская ярмарка искусства 1703

Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Насыщенная программа ПМЭФ-2023 продолжается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Проходят сессии, работают стенды компаний и регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Изюминкой стенда Московской области стала репродукция картины Валентина Серова "Девочка с персиками". Ее выложили из продукции брендов региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

В рамках ПМЭФ-2023 заключаются деловые соглашения.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

На форуме открылась тематическая площадка "ВиноГрад", посвященная виноделию и виноградарству. На ней представлены презентационная площадка, дегустационная зона, выставочная экспозиция и лаундж-зона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия выступает РИА Новости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

ПМЭФ — отличная возможность для регионов проявить себя. Власти Псковской области уже заключили пять инвестиционных соглашений по развитию туристической инфраструктуры на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

На форуме всегда обсуждаются самые важные экономические вопросы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Именно поэтому на ПМЭФ традиционно приезжают участники из множества стран.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Культурная программа форума тоже не отстает. На второй Санкт-Петербургской ярмарке искусства "1703" представлены живопись, скульптура, инсталляции, а также работы, созданные при помощи цифровых технологий. Ее участниками в этом году стали 35 галерей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
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