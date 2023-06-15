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В Британии рассказали о необычных защитниках Крыма
В Британии рассказали о необычных защитниках Крыма - РИА Новости, 15.06.2023
В Британии рассказали о необычных защитниках Крыма
Россия удвоила количество дрессированных дельфинов, охраняющих Черноморский флот, пишет Naval News. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T11:43
2023-06-15T11:43
2023-06-15T18:18
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севастополь
в мире
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россия удвоила количество дрессированных дельфинов, охраняющих Черноморский флот, пишет Naval News."По имеющимся оценкам, сейчас Россия использует шесть или семь дельфинов по сравнению с тремя или четырьмя в начале конфликта, чтобы охватить более широкую территорию", — говорится в публикации.Животные могут относительно легко обнаруживать мины и водолазов и составляют часть многоуровневой системы обороны, поясняет автор.Издание отмечает, что российские военные усиливают защиту Севастополя, в том числе направляют больше дельфинов для перехвата дайверов в порту.
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россия, севастополь, в мире
Россия, Севастополь, В мире
В Британии рассказали о необычных защитниках Крыма
Naval News: Россия удвоила количество боевых дельфинов в Крыму
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости.
Россия удвоила количество дрессированных дельфинов, охраняющих Черноморский флот, пишет Naval News
.
"По имеющимся оценкам, сейчас Россия использует шесть или семь дельфинов по сравнению с тремя или четырьмя в начале конфликта, чтобы охватить более широкую территорию", — говорится в публикации.
Животные могут относительно легко обнаруживать мины и водолазов и составляют часть многоуровневой системы обороны, поясняет автор.
Издание отмечает, что российские военные усиливают защиту Севастополя, в том числе направляют больше дельфинов для перехвата дайверов в порту.
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