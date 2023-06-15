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В Британии рассказали о необычных защитниках Крыма - РИА Новости, 15.06.2023
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11:43 15.06.2023 (обновлено: 18:18 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/krym-1878275916.html
В Британии рассказали о необычных защитниках Крыма
В Британии рассказали о необычных защитниках Крыма - РИА Новости, 15.06.2023
В Британии рассказали о необычных защитниках Крыма
Россия удвоила количество дрессированных дельфинов, охраняющих Черноморский флот, пишет Naval News. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T11:43
2023-06-15T18:18
россия
севастополь
в мире
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россия удвоила количество дрессированных дельфинов, охраняющих Черноморский флот, пишет Naval News."По имеющимся оценкам, сейчас Россия использует шесть или семь дельфинов по сравнению с тремя или четырьмя в начале конфликта, чтобы охватить более широкую территорию", — говорится в публикации.Животные могут относительно легко обнаруживать мины и водолазов и составляют часть многоуровневой системы обороны, поясняет автор.Издание отмечает, что российские военные усиливают защиту Севастополя, в том числе направляют больше дельфинов для перехвата дайверов в порту.
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россия, севастополь, в мире
Россия, Севастополь, В мире
В Британии рассказали о необычных защитниках Крыма

Naval News: Россия удвоила количество боевых дельфинов в Крыму

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму
Вид на черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Вид на черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россия удвоила количество дрессированных дельфинов, охраняющих Черноморский флот, пишет Naval News.
"По имеющимся оценкам, сейчас Россия использует шесть или семь дельфинов по сравнению с тремя или четырьмя в начале конфликта, чтобы охватить более широкую территорию", — говорится в публикации.
Животные могут относительно легко обнаруживать мины и водолазов и составляют часть многоуровневой системы обороны, поясняет автор.
Издание отмечает, что российские военные усиливают защиту Севастополя, в том числе направляют больше дельфинов для перехвата дайверов в порту.
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