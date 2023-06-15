https://ria.ru/20230615/krym-1878275916.html

В Британии рассказали о необычных защитниках Крыма

В Британии рассказали о необычных защитниках Крыма - РИА Новости, 15.06.2023

В Британии рассказали о необычных защитниках Крыма

Россия удвоила количество дрессированных дельфинов, охраняющих Черноморский флот, пишет Naval News. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T11:43

2023-06-15T11:43

2023-06-15T18:18

россия

севастополь

в мире

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россия удвоила количество дрессированных дельфинов, охраняющих Черноморский флот, пишет Naval News."По имеющимся оценкам, сейчас Россия использует шесть или семь дельфинов по сравнению с тремя или четырьмя в начале конфликта, чтобы охватить более широкую территорию", — говорится в публикации.Животные могут относительно легко обнаруживать мины и водолазов и составляют часть многоуровневой системы обороны, поясняет автор.Издание отмечает, что российские военные усиливают защиту Севастополя, в том числе направляют больше дельфинов для перехвата дайверов в порту.

https://ria.ru/20230525/kit-shpion-1874098804.html

россия

севастополь

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россия, севастополь, в мире