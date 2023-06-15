Ле Пен призвала не вмешивать вопрос Крыма в нынешний конфликт на Украине
Ле Пен заявила, что статус Крыма не должен быть вопросом нынешних переговоров по Украине
Вид на Балаклавскую бухту в Крыму. Архивное фото
ПАРИЖ, 15 июн - РИА Новости. Марин Ле Пен заявила в эфире радиостанции Franceinfo, что вопрос Крыма, который был решен путем голосования людей на референдуме, не относится к текущему конфликту на Украине и не должен быть вопросом мирных переговоров.
"Крым не имеет ничего общего с конфликтом на Украине. Это вопрос десятилетней давности. Можно оспаривать условия организации референдума, но в то же время можно констатировать, что жители выбрали стать частью России. Такова позиция Николя Саркози, Валери Жискар д'Эстена, это позиция Марин Ле Пен. Это никак не относится к конфликту на Украине. Давайте не будем все смешивать", - сказала она.
Отвечая на вопрос, является ли, по ее мнению, Крым российским, Ле Пен ответила, что "это всегда было ясно, уже 10 лет я это говорю и я не меняла свою позицию".
Политик отметила при этом, что необходимо срочно начать мирные переговоры для разрешения конфликта на Украине. "Я предполагаю, что вопрос Донбасса станет центральным в переговорах", - добавила Ле Пен. Ранее Ле Пен уже заявляла, что референдум о воссоединении Крыма с Россией был легитимным и полностью отражал мнение людей.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".