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Ле Пен призвала не вмешивать вопрос Крыма в нынешний конфликт на Украине - РИА Новости, 15.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:00 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/krym-1878254658.html
Ле Пен призвала не вмешивать вопрос Крыма в нынешний конфликт на Украине
Ле Пен призвала не вмешивать вопрос Крыма в нынешний конфликт на Украине - РИА Новости, 15.06.2023
Ле Пен призвала не вмешивать вопрос Крыма в нынешний конфликт на Украине
Марин Ле Пен заявила в эфире радиостанции Franceinfo, что вопрос Крыма, который был решен путем голосования людей на референдуме, не относится к текущему... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T11:00
2023-06-15T11:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
марин ле пен
франция
республика крым
ситуация в днр и лнр
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ПАРИЖ, 15 июн - РИА Новости. Марин Ле Пен заявила в эфире радиостанции Franceinfo, что вопрос Крыма, который был решен путем голосования людей на референдуме, не относится к текущему конфликту на Украине и не должен быть вопросом мирных переговоров. "Крым не имеет ничего общего с конфликтом на Украине. Это вопрос десятилетней давности. Можно оспаривать условия организации референдума, но в то же время можно констатировать, что жители выбрали стать частью России. Такова позиция Николя Саркози, Валери Жискар д'Эстена, это позиция Марин Ле Пен. Это никак не относится к конфликту на Украине. Давайте не будем все смешивать", - сказала она. Отвечая на вопрос, является ли, по ее мнению, Крым российским, Ле Пен ответила, что "это всегда было ясно, уже 10 лет я это говорю и я не меняла свою позицию". Политик отметила при этом, что необходимо срочно начать мирные переговоры для разрешения конфликта на Украине. "Я предполагаю, что вопрос Донбасса станет центральным в переговорах", - добавила Ле Пен. Ранее Ле Пен уже заявляла, что референдум о воссоединении Крыма с Россией был легитимным и полностью отражал мнение людей. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230524/svyazi-1873957159.html
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в мире, украина, россия, марин ле пен, франция, республика крым, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Марин Ле Пен, Франция, Республика Крым, Ситуация в ДНР и ЛНР
Ле Пен призвала не вмешивать вопрос Крыма в нынешний конфликт на Украине

Ле Пен заявила, что статус Крыма не должен быть вопросом нынешних переговоров по Украине

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту в Крыму
Вид на Балаклавскую бухту в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Балаклавскую бухту в Крыму. Архивное фото
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ПАРИЖ, 15 июн - РИА Новости. Марин Ле Пен заявила в эфире радиостанции Franceinfo, что вопрос Крыма, который был решен путем голосования людей на референдуме, не относится к текущему конфликту на Украине и не должен быть вопросом мирных переговоров.
"Крым не имеет ничего общего с конфликтом на Украине. Это вопрос десятилетней давности. Можно оспаривать условия организации референдума, но в то же время можно констатировать, что жители выбрали стать частью России. Такова позиция Николя Саркози, Валери Жискар д'Эстена, это позиция Марин Ле Пен. Это никак не относится к конфликту на Украине. Давайте не будем все смешивать", - сказала она.
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Отвечая на вопрос, является ли, по ее мнению, Крым российским, Ле Пен ответила, что "это всегда было ясно, уже 10 лет я это говорю и я не меняла свою позицию".
Политик отметила при этом, что необходимо срочно начать мирные переговоры для разрешения конфликта на Украине. "Я предполагаю, что вопрос Донбасса станет центральным в переговорах", - добавила Ле Пен. Ранее Ле Пен уже заявляла, что референдум о воссоединении Крыма с Россией был легитимным и полностью отражал мнение людей.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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