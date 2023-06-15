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В детских поликлиниках Москвы нет дефицита вакцины против кори

В детских поликлиниках Москвы нет дефицита вакцины против кори - РИА Новости, 15.06.2023

В детских поликлиниках Москвы нет дефицита вакцины против кори

Вакцина против кори в детских поликлиниках Москвы имеется в достаточном количестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T20:34

2023-06-15T20:34

2023-06-15T20:59

москва

общество

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Вакцина против кори в детских поликлиниках Москвы имеется в достаточном количестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.Ранее в телеграм-канале "Осторожно, Москва" появилось сообщение, что в детских поликлиниках Москвы заканчивается вакцина от кори, в частности, проблема возникла в поликлинике на Староалексеевской улице."Департамент здравоохранения города Москвы сообщает, что вакцина против кори в столичных детских поликлиниках имеется в достаточном количестве, поставки со склада осуществляются в соответствии с потребностью и заявкой медицинской организации", - рассказали в пресс-службе.В департаменте добавили, что в настоящее время в поликлинике, о которой идет речь в публикации, есть возможность пройти вакцинацию от кори, вакцина завезена в достаточном объёме.

москва

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2023

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москва, общество