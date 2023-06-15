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Тема контроля традиционно звучит на заседании ПМЭФ, заявил Херсонцев - РИА Новости, 17.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
22:49 15.06.2023 (обновлено: 13:47 17.06.2023)
https://ria.ru/20230615/kontrol-1878871969.html
Тема контроля традиционно звучит на заседании ПМЭФ, заявил Херсонцев
Тема контроля традиционно звучит на заседании ПМЭФ, заявил Херсонцев - РИА Новости, 17.06.2023
Тема контроля традиционно звучит на заседании ПМЭФ, заявил Херсонцев
Тема контроля и надзора бизнеса традиционно звучит в ходе пленарного заседания ПМЭФ, в Минэкономразвития ожидают, что она будет затронута и в этом году,... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-15T22:49
2023-06-17T13:47
пмэф-2023
россия
экономика
алексей херсонцев
владимир путин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Тема контроля и надзора бизнеса традиционно звучит в ходе пленарного заседания ПМЭФ, в Минэкономразвития ожидают, что она будет затронута и в этом году, рассчитывает статс-секретарь – заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев. "Тема контроля и надзора на ПМЭФ обсуждается не только нами, она постоянно звучит и в выступлении на пленарном заседании, в выступлении главы государства. И мы, конечно, ожидаем, что она и в этом году будет затронута", - отметил Херсонцев, выступая на сессии "Законодательство о контроле как драйвер экономического роста" в рамках ПМЭФ-2023. Он напомнил, что президент России Владимир Путин на прошлом ПМЭФ поручил проработать вопрос развития риск-ориентированного подхода. "Мы этим систематически занимаемся, и главная сейчас тема - это индикаторы риска. Это, безусловно, ключевое направление нашей работы в этом году… Главное - сделать индикаторы риска такими, чтобы они действительно указывали ведомству, в какую сторону идти, где эти самые риски, нарушение обязательных требований, на борьбу с которыми направлена деятельность ведомств", - рассказал Херсонцев. По его словам, в 2022 году 187 индикаторов федерального уровня было разработано. "Задача на этот год - 192 новых индикатора риска", – отметил замминистра. Он также добавил, что по итогам 2022 года контрольные органы рассказали об уменьшении числа происшествий, несмотря на ряд резонансных случаев. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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россия, экономика, алексей херсонцев, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
ПМЭФ-2023, Россия, Экономика, Алексей Херсонцев, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Тема контроля традиционно звучит на заседании ПМЭФ, заявил Херсонцев

Замглавы МЭР: тема контроля и надзора традиционно звучит в ходе пленарного заседания ПМЭФ

CC BY-SA 4.0 / Министерство экономического развития Российской Федерации / Статс-секретарь - замминистра экономического развития Алексей Херсонцев
Статс-секретарь - замминистра экономического развития Алексей Херсонцев - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
CC BY-SA 4.0 / Министерство экономического развития Российской Федерации /
Статс-секретарь - замминистра экономического развития Алексей Херсонцев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Тема контроля и надзора бизнеса традиционно звучит в ходе пленарного заседания ПМЭФ, в Минэкономразвития ожидают, что она будет затронута и в этом году, рассчитывает статс-секретарь – заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев.
"Тема контроля и надзора на ПМЭФ обсуждается не только нами, она постоянно звучит и в выступлении на пленарном заседании, в выступлении главы государства. И мы, конечно, ожидаем, что она и в этом году будет затронута", - отметил Херсонцев, выступая на сессии "Законодательство о контроле как драйвер экономического роста" в рамках ПМЭФ-2023.
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Он напомнил, что президент России Владимир Путин на прошлом ПМЭФ поручил проработать вопрос развития риск-ориентированного подхода.
"Мы этим систематически занимаемся, и главная сейчас тема - это индикаторы риска. Это, безусловно, ключевое направление нашей работы в этом году… Главное - сделать индикаторы риска такими, чтобы они действительно указывали ведомству, в какую сторону идти, где эти самые риски, нарушение обязательных требований, на борьбу с которыми направлена деятельность ведомств", - рассказал Херсонцев.
По его словам, в 2022 году 187 индикаторов федерального уровня было разработано. "Задача на этот год - 192 новых индикатора риска", – отметил замминистра.
Он также добавил, что по итогам 2022 года контрольные органы рассказали об уменьшении числа происшествий, несмотря на ряд резонансных случаев.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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